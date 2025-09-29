Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятнадцать минут решают судьбу : когда стоит измерять уровень смазки
Больше, чем просто детектив: Стивен Кинг объяснил, почему этот сериал стоит посмотреть
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Результат виден через пару недель: простая техника превращается в оружие против жира
Томаты, что обходятся без уксуса: заготовка, которую полюбят и гурманы, и диетологи
Выборы без выбора: как Санду удержала власть в Молдавии
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Жёлтая таблетка для талии: один фрукт запускает метаболизм и убирает лишний жир
Собаки, которым не суждено постареть: эти 10 пород живут меньше, но любят сильнее

Нефтяной бумеранг: глубинное открытие, которое может вернуть Бразилии мировое лидерство

5:16
Наука

Открытие нового глубоководного месторождения нефти и газа у берегов Бразилии стало крупнейшим за последние 25 лет. Компания BP подтвердила, что перспективный участок "Бумеранг" в бассейне Сантос залегает почти на 6000 метров ниже уровня моря, и именно там может быть создан новый центр добычи.

Нефтяная платформа на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяная платформа на закате

Почему это открытие важно

  • Глубина залегания — почти 20 000 футов (около 6 км).

  • Это подсолевые карбонатные породы, аналогичные крупнейшим бразильским месторождениям Tupi, Buzios и Sapinhoá.

  • Для разведки и добычи на такой глубине нужны уникальные технологии: специализированные буровые установки, прочное подводное оборудование и точные методы сейсморазведки.

Основные вызовы проекта

  1. Геология под слоем соли
    Толщина соляного покрова достигает 1,6 км. Соль деформируется и "запирает" флюиды, что затрудняет моделирование. Ошибка в расчётах может сместить цель бурения на сотни футов.

  2. Состав газа
    В потоке зафиксировано повышенное содержание CO₂. Это усложняет переработку на платформах и требует либо обратной закачки газа в пласт, либо специальных хранилищ.

  3. Логистика
    На таких глубинах и расстояниях всё усложняется: доставка грузов, работа вертолётов, погодные риски. Любая задержка влияет на безопасность и затраты.

Как BP планирует действовать

  • Провести больше сейсмических исследований.

  • Пробурить оценочные скважины и протестировать приток.

  • Изучить керн и образцы жидкости в лаборатории.

  • Оценить экономику проекта с учётом переработки CO₂.

  • Решить, использовать ли стационарную платформу или плавучую систему.

Сравнение с другими проектами

Месторождение Глубина Потенциал добычи Особенности
Tupi (Сантос) ~2200 м Один из крупнейших в мире Подсолевые карбонаты
Argos (Мексиканский залив) ~1400 м 140 000 барр./сут. Плавучая установка, расширение на новые скважины
Бумеранг (Сантос) ~6000 м Неизвестно (испытания впереди) Высокий CO₂, сложная подсолевая геология

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценить содержание CO₂.
    Последствие: переработка станет слишком дорогой.
    Альтернатива: внедрить технологии улавливания и обратной закачки.

  • Ошибка: недостаточно данных о геологии под солью.
    Последствие: промах при бурении и потеря инвестиций.
    Альтернатива: детальная 3D-сейсморазведка и цифровое моделирование.

  • Ошибка: торопиться с масштабной разработкой.
    Последствие: рост затрат и аварийные риски.
    Альтернатива: поэтапная оценка и бурение пробных скважин.

А что если…

"Бумеранг" может стать новым центром добычи в Южной Атлантике, укрепить позиции Бразилии в мировых поставках и повысить стратегическое значение подсолевых залежей. Для BP это — долгосрочная ставка, которая должна окупиться только при высоких ценах на нефть и сниженных издержках добычи.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Возможность крупной добычи Сложные условия бурения и высокая стоимость
Усиление роли Бразилии на мировом рынке Высокое содержание CO₂
Технологический прорыв в геологоразведке Логистические и климатические риски

FAQ

Когда начнётся добыча?
Сначала пройдут оценочные работы и испытания, сроки запуска зависят от результатов тестов.

Почему соль так важна?
Она "запирает" нефть и газ в ловушках, но усложняет геофизику и бурение.

Можно ли добывать при таком содержании CO₂?
Да, но нужны технологии улавливания и закачки газа, что увеличивает расходы.

Мифы и правда

  • Миф: глубоководные месторождения всегда сверхприбыльны.
    Правда: без точной геологии и контроля CO₂ проект может оказаться нерентабельным.

  • Миф: добыча ведётся из подземных "бассейнов".
    Правда: нефть и газ находятся в порах карбонатных пород.

  • Миф: соль только мешает.
    Правда: именно соляной покров создаёт ловушки, где сохраняются углеводороды.

Три интересных факта

  1. Бразилия — один из лидеров по разработке подсолевых месторождений.

  2. Соляной слой работает как "линза", искажающая сейсмические сигналы.

  3. Высокое содержание CO₂ в подсолевых залежах встречается неоднородно — от 0% до 80%.

Исторический контекст

С начала 2000-х Бразилия делает ставку на подсолевые проекты. Открытие Tupi в 2006 году стало переломным моментом: страна превратилась в экспортёра нефти. "Бумеранг" — продолжение этой истории, но на ещё больших глубинах и с новыми технологическими вызовами.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Собаки, которым не суждено постареть: эти 10 пород живут меньше, но любят сильнее
Сидячий образ жизни убивает: эти продукты помогут спасти ваше здоровье
Ослепляющий комфорт: 3 тревожных симптома того, что контактные линзы играют против вас
Один и тот же человек во сне у тысяч людей: мистическая история, превратившаяся в вирус легенду
Замки, пещеры и города в облаках: места, где Земля кажется декорацией к фильмам
ДГТУ — лидер инженерного образования: победа в федеральном конкурсе минпромторга
Паралимпийский спорт России возвращается: флаг и гимн вернули, но преграды остались
Италию предупредили о российских дронах: как ответил Рим
Фильм-биография стал поводом для откровений: Спрингстин заговорил о цензуре в США
Золотые короны слетели: Cartier и Pandora потеряли в России свои громкие имена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.