Пепельный свет выдал тайну: Земля переплавила лицо Луны миллиарды лет назад

Первые снимки обратной стороны Луны, сделанные советской станцией "Луна-3" в 1959 году, стали сенсацией. Мир увидел, что привычный серый диск, знакомый нам с детства, имеет "тайную половину", резко отличающуюся по внешнему виду. На снимках не оказалось привычных тёмных "морей", зато обнаружились гигантские кратеры и утолщённая кора. Ученые уже десятилетиями пытаются понять, почему спутник Земли так асимметричен, и версии объяснения этого феномена продолжают появляться.

Луна

Две стороны одной Луны

Главное различие заметно сразу: ближняя сторона изобилует базальтовыми равнинами, а дальняя — сплошь покрыта кратерами. Толщина коры также отличается: с "невидимой" Земле стороны она на десятки километров толще. Интересно и распределение радиоактивных элементов: они сосредоточены в основном там, куда направлен наш взгляд, а не на обратной стороне. Это породило массу гипотез, от удара космического тела до влияния самой Земли.

Сравнение сторон Луны

Параметр Видимая сторона Обратная сторона Базальтовые моря Много Почти нет Количество кратеров Меньше Значительно больше Толщина коры Тоньше Толще на десятки километров Радиоактивные элементы Высокая концентрация Почти отсутствуют

Версия о древнем ударе

По одной из гипотез, вскоре после рождения Луны на её обратную сторону рухнуло массивное небесное тело. Его вещество могло покрыть полушарие, изменив состав и строение поверхности. Следом этого события называют бассейн Южный полюс — Эйткен, самый крупный кратер Луны. Эта теория частично объясняет утолщённую кору, но не до конца проясняет распределение химических элементов.

Новая версия: тепло Земли

Недавно планетолог из Школы физики Хэнаньского педагогического университета Лю Вэньшуай предложил иную точку зрения. Он предположил, что Земля сыграла ключевую роль в формировании внешности Луны. Миллиарды лет назад наша планета оставалась горячей и испускала мощное инфракрасное излучение. Это тепло достигало Луны и особенно сильно грело сторону, обращённую к Земле.

"Планетолог объяснил, что тепло Земли передавалось с помощью её излучения", — говорится в исследовании.

Такое нагревание вызывало передвижение магмы: она поднималась и растекалась по поверхности ближней стороны, а затем частично перетекала на холодную обратную. Там расплав застывал, формируя толстую кору. Радиоактивные элементы, напротив, под действием силы тяжести уходили вглубь и концентрировались на видимой стороне, где слой был тоньше.

Советы шаг за шагом: как изучают Луну сегодня

Используют спутниковые миссии ("Lunar Reconnaissance Orbiter" и китайские "Чанъэ") для детального картографирования.

Анализируют минеральный состав грунта при помощи спектрометров.

Сравнивают данные с компьютерными моделями теплового воздействия.

Проводят лабораторные опыты с аналогами лунного грунта.

Сопоставляют данные о метеоритных кратерах с хронологией солнечной системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать влияние Земли, объясняя различия только падением астероидов.

Игнорировать влияние Земли, объясняя различия только падением астероидов. Последствие: Неполное понимание эволюции Луны.

Неполное понимание эволюции Луны. Альтернатива: Включить в модели фактор излучения Земли и оценить его эффект на перемещение вещества.

Включить в модели фактор излучения Земли и оценить его эффект на перемещение вещества. Ошибка: Считать, что кора везде одинаковой толщины.

Считать, что кора везде одинаковой толщины. Последствие: Недооценка сложности внутреннего строения Луны.

Недооценка сложности внутреннего строения Луны. Альтернатива: Уточнять данные с помощью гравитационных карт и сейсмических исследований.

Если гипотеза о тепловом влиянии Земли подтвердится, это изменит не только наше понимание Луны, но и общее представление о взаимодействии планет и их спутников. Окажется, что молодые миры способны формировать внешний облик друг друга даже без прямых столкновений. Тогда можно будет иначе взглянуть на историю Марса и его спутников Фобоса и Деймоса.

Плюсы и минусы гипотез

Подход Плюсы Минусы Теория удара Объясняет бассейн Южный полюс — Эйткен Не раскрывает различия в составе Теория тепла Земли Учитывает постоянное влияние соседней планеты Трудно проверить экспериментально Комбинированная версия Суммирует факторы удара и излучения Сложность подтверждения сразу обоих процессов

FAQ

Почему у Луны есть темная сторона

Так её называют из-за невидимости с Земли, хотя освещается она Солнцем точно так же.

Сколько стоит лунное исследование

Бюджет современных миссий варьируется от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.

Что лучше для изучения Луны: орбитальные миссии или посадки

Орбитальные миссии дают общую картину, но посадки позволяют детально изучать грунт. Оптимально сочетать оба подхода.

Мифы и правда

Миф: Обратная сторона Луны всегда в темноте.

Правда: Она получает солнечный свет, просто мы её не видим.

Миф: Кора Луны везде одинаковая.

Правда: Толщина коры разнится на десятки километров.

Миф: Радиоактивные элементы распределены равномерно.

Правда: Они сосредоточены на ближней стороне.

Три интересных факта

Эффект "пепельного света" позволяет увидеть тёмный диск Луны, подсвеченный отражённым земным светом.

Бассейн Южный полюс — Эйткен — крупнейший известный ударный кратер в Солнечной системе.

Различия в составе сторон Луны могут подсказать, как распределялись вещества в ранней Солнечной системе.

Эти этапы постепенно раскрывали тайну, но окончательный ответ на вопрос о различиях между сторонами Луны пока не найден. Возможно, разгадка кроется в том, что наша планета миллиарды лет назад буквально "подсветила" своего спутника теплом.