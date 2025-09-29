Пепельный свет выдал тайну: Земля переплавила лицо Луны миллиарды лет назад

Первые снимки обратной стороны Луны, сделанные советской станцией "Луна-3" в 1959 году, стали сенсацией. Мир увидел, что привычный серый диск, знакомый нам с детства, имеет "тайную половину", резко отличающуюся по внешнему виду. На снимках не оказалось привычных тёмных "морей", зато обнаружились гигантские кратеры и утолщённая кора. Ученые уже десятилетиями пытаются понять, почему спутник Земли так асимметричен, и версии объяснения этого феномена продолжают появляться.
Главное различие заметно сразу: ближняя сторона изобилует базальтовыми равнинами, а дальняя — сплошь покрыта кратерами. Толщина коры также отличается: с "невидимой" Земле стороны она на десятки километров толще. Интересно и распределение радиоактивных элементов: они сосредоточены в основном там, куда направлен наш взгляд, а не на обратной стороне. Это породило массу гипотез, от удара космического тела до влияния самой Земли.
|Параметр
|Видимая сторона
|Обратная сторона
|Базальтовые моря
|Много
|Почти нет
|Количество кратеров
|Меньше
|Значительно больше
|Толщина коры
|Тоньше
|Толще на десятки километров
|Радиоактивные элементы
|Высокая концентрация
|Почти отсутствуют
По одной из гипотез, вскоре после рождения Луны на её обратную сторону рухнуло массивное небесное тело. Его вещество могло покрыть полушарие, изменив состав и строение поверхности. Следом этого события называют бассейн Южный полюс — Эйткен, самый крупный кратер Луны. Эта теория частично объясняет утолщённую кору, но не до конца проясняет распределение химических элементов.
Недавно планетолог из Школы физики Хэнаньского педагогического университета Лю Вэньшуай предложил иную точку зрения. Он предположил, что Земля сыграла ключевую роль в формировании внешности Луны. Миллиарды лет назад наша планета оставалась горячей и испускала мощное инфракрасное излучение. Это тепло достигало Луны и особенно сильно грело сторону, обращённую к Земле.
"Планетолог объяснил, что тепло Земли передавалось с помощью её излучения", — говорится в исследовании.
Такое нагревание вызывало передвижение магмы: она поднималась и растекалась по поверхности ближней стороны, а затем частично перетекала на холодную обратную. Там расплав застывал, формируя толстую кору. Радиоактивные элементы, напротив, под действием силы тяжести уходили вглубь и концентрировались на видимой стороне, где слой был тоньше.
Если гипотеза о тепловом влиянии Земли подтвердится, это изменит не только наше понимание Луны, но и общее представление о взаимодействии планет и их спутников. Окажется, что молодые миры способны формировать внешний облик друг друга даже без прямых столкновений. Тогда можно будет иначе взглянуть на историю Марса и его спутников Фобоса и Деймоса.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Теория удара
|Объясняет бассейн Южный полюс — Эйткен
|Не раскрывает различия в составе
|Теория тепла Земли
|Учитывает постоянное влияние соседней планеты
|Трудно проверить экспериментально
|Комбинированная версия
|Суммирует факторы удара и излучения
|Сложность подтверждения сразу обоих процессов
Так её называют из-за невидимости с Земли, хотя освещается она Солнцем точно так же.
Бюджет современных миссий варьируется от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.
Что лучше для изучения Луны: орбитальные миссии или посадки
Орбитальные миссии дают общую картину, но посадки позволяют детально изучать грунт. Оптимально сочетать оба подхода.
Миф: Обратная сторона Луны всегда в темноте.
Правда: Она получает солнечный свет, просто мы её не видим.
Миф: Кора Луны везде одинаковая.
Правда: Толщина коры разнится на десятки километров.
Миф: Радиоактивные элементы распределены равномерно.
Правда: Они сосредоточены на ближней стороне.
Эти этапы постепенно раскрывали тайну, но окончательный ответ на вопрос о различиях между сторонами Луны пока не найден. Возможно, разгадка кроется в том, что наша планета миллиарды лет назад буквально "подсветила" своего спутника теплом.
