Миф ожил в реальности: таинственный корабль-призрак с озера Мичиган наконец найден учёными

История Великих озёр - это не только торговые маршруты и промышленное развитие, но и трагические крушения, оставшиеся в памяти как легенды. Одной из таких загадок был "корабль-призрак" FJ King, затонувший в 1886 году. Десятилетия безуспешных поисков лишь усиливали мистический ореол вокруг него. И вот — спустя почти полтора века судно обнаружено.
Трёхмачтовая шхуна была построена в 1867 году в Толедо, штат Огайо. Она 19 лет перевозила зерно и железо, пока один из рейсов не оказался роковым. В 1886 году, нагруженный тяжёлой железной рудой, корабль попал в шторм у берегов полуострова Дор. Волны в три метра и сильный ветер разорвали швы корпуса.
Капитан Уильям Гриффин пытался дотянуть до ближайшей гавани Норт-Бей. Экипаж работал насосами, но вода прибывала быстрее. Через несколько часов капитан приказал всем восьми морякам перейти на проходящий мимо корабль "La Petite". Покинутое судно ушло под воду за 28 минут, погрузившись на глубину около 45 метров.
"Корпус на удивление цел", — сказал руководитель экспедиции Брендон Бейллод.
|Источник
|Версия событий
|Результат
|Капитан Гриффин
|Утонул в пяти милях от гавани Норт-Бей
|Долгие поиски в неправильной зоне
|Смотритель маяка Уильям Сандерсон
|Видел мачты, торчащие из воды у острова Кана
|Место совпало почти идеально
Несмотря на интерес к кораблю, более 50 лет активных экспедиций не дали результата. Награды и публикации лишь подогревали охоту. Причина проста: капитан мог ошибиться в координатах в ночное время, а исследователи доверяли его версии.
Команда Висконсинской ассоциации подводной археологии решила изучить старые документы внимательнее. Отчёт смотрителя маяка показался им более надёжным, и они начали поиски с сетки в две квадратные мили. Результат превзошёл ожидания: судно нашли всего в полумиле от указанного маячником места.
FJ King мог бы остаться легендой, ещё одной "морской загадкой" Великих озёр. Но теперь он получил имя, историю и шанс стать объектом культурного наследия и туризма.
|Плюсы
|Минусы
|Пополнение исторического наследия
|Необходимость охраны места
|Возможность 3D-моделирования
|Риск браконьерства артефактов
|Приток туристов
|Давление на экосистему
|Уникальные исследования корпуса
|Ограничения для дайверов
В 1886 году, у побережья Бейлис-Харбор, штат Висконсин.
Более 50 лет активных экспедиций не дали результата.
Команда Висконсинской ассоциации подводной археологии (WUAA) во главе с Брендоном Бейллодом.
Миф: судно исчезло бесследно.
Правда: его видели в последние часы — мачты торчали над водой.
Миф: корпус разрушился под тяжестью груза.
Правда: корпус сохранился удивительно хорошо.
Миф: поиски всегда зависят от капитана.
Правда: отчёты местных наблюдателей бывают точнее.
Теперь сотрудники исторического общества Висконсина создадут 3D-модель, внесут находку в реестр и обеспечат охрану. Судьба "корабля-призрака" наконец обрела финал.
