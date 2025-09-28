Секретная алхимия биомассы: отходы стали ценнейшим ресурсом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Наука

Свежий анализ в Biochar меняет взгляд на липкую гадость — побочный продукт пиролиза органики, который годами портил жизнь "зеленым" станциям. Скоро эта жижа может стать золотой жилой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
При термической обработке растительных отбросов, дров или иной биомассы для выработки чистой энергии и древесного угля рождается вязкая субстанция — биосмола. Она забивает трубы, гробит механизмы и отравляет природу при утечках. Десятилетиями боролись с ней: утилизация или нейтрализация.

Но специалисты из Китайской академии аграрных наук предлагают перевернуть сценарий: вместо свалки — трансформация в биоуглерод, универсальный композит для кучи задач — от фильтрации стоков до аккумуляции "зеленого" тока.

Цзунлу Яо, ведущий автор, отметил, что конверсия смолы в такой углерод не только гасит технику, но и рождает материалы с солидным доходом.

Обзор разбирает, как внутри смолы реакции с кислородсодержащими группами — вроде карбонилов и фуранов — провоцируют полимеризацию: мелкие частицы сцепляются в прочные цепи. Корректируя нагрев, длительность и присадки, можно лепить углерод с нужными чертами.

Получившийся продукт богаче обычным биоугля: выше доля чистого элемента, ниже примесей, плюс особая архитектура для хай-тека. Тесты подтверждают его в ролях:

  • Фильтры для стоков и воздуха — ловят металлы и органику.
  • Электроды для суперконденсаторов — ключ к хранению ветра и солнца.
  • Ускорители реакций — зелёные альтернативы нефтехимии.
  • Топливо с минимумом NOx и SOx.
  • Плюсы и барьеры: от экологии к экономике

Экономисты и lifecycle-анализ подтверждают: переработка окупается — энергией, деньгами, экологией. Замена ископаемого угля биотопливом срежет CO2 на миллиарды тонн ежегодно, плюс прибыль для ферм.

Но нюансы есть: состав смолы — лабиринт, контроль полимеризации хромает, масштабирование в зачатке. Рекомендуют микс: опыты плюс симуляции и ИИ для тюнинга путей и кастомизации.

Юйсюань Сунь, первый автор, подчеркнула: это не просто утилизация — прорыв в устойчивых композитах. Дальше — апгрейд биоэнергетики, инструменты для планеты и чистые инновации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
