Учёные из Японии и США, при поддержке NASA, смоделировали будущее нашей планеты. Результаты оказались тревожными: жизнь на Земле в привычном виде обречена, и это не связано ни с человеком, ни с катастрофами вроде извержений или падения астероидов. Причина — в самой эволюции Солнца.
По мере старения наша звезда постепенно увеличивает яркость. Это изменение запускает цепочку химических процессов: в атмосфере ускоряется выветривание, снижается уровень углекислого газа, а значит, растения теряют возможность фотосинтеза. Как только этот порог будет пройден, зелёная жизнь на Земле рухнет, а вместе с ней исчезнет кислород.
|Эпоха
|Основной газ
|Жизнь
|До Великого окислительного события (2,4 млрд лет назад)
|Метан
|Анаэробные микробы
|Современность (последние 500 млн лет)
|Кислород
|Растения, животные, человек
|Будущее (через ~1 млрд лет)
|Метан
|Микробы без кислорода
Исследователи назвали этот сценарий "быстрой дезоксигенацией". Когда фотосинтез станет невозможен, уровень кислорода в атмосфере упадёт в миллион раз всего за 10 тысяч лет. По геологическим меркам это мгновение ока. У сложных организмов просто не будет времени, чтобы адаптироваться.
"Жизнь закончится не с огнём, а тихо — когда кислород исчезнет", — отмечают авторы исследования.
Иными словами, наша планета не погибнет как объект, но перестанет быть домом для сложной жизни.
Возможны ускоряющие факторы: глобальные изменения климата, супервулканы или техногенные катастрофы. Хотя основная причина — старение Солнца, побочные процессы могут приблизить "точку невозврата".
|Плюсы
|Минусы
|У человечества есть время готовиться
|Конец сложной жизни неизбежен
|Процесс предсказуем и изучаем
|Невозможно остановить эволюцию звезды
|Помогает понять жизнь на других планетах
|Земля станет миром микробов
По прогнозам, примерно через 1 миллиард лет.
Из-за роста яркости Солнца и снижения уровня CO₂.
Анаэробные микробы, которые не нуждаются в кислороде.
Миф: Земля погибнет от столкновения с астероидом.
Правда: вероятность мала, куда реальнее — "тихий" конец из-за Солнца.
Миф: человек сможет пережить исчезновение кислорода.
Правда: без технологий и космоса — невозможно.
Миф: кислород — вечный биосигнал.
Правда: это лишь временная стадия в истории планет.
Таким образом, судьба Земли напоминает, что даже самая устойчивая жизнь — лишь краткий эпизод в долгой истории космоса.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?