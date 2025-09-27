Планета без дыхания: NASA показало, как будущее Земли станет хуже каменного ада

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:18
Наука

Учёные из Японии и США, при поддержке NASA, смоделировали будущее нашей планеты. Результаты оказались тревожными: жизнь на Земле в привычном виде обречена, и это не связано ни с человеком, ни с катастрофами вроде извержений или падения астероидов. Причина — в самой эволюции Солнца.

Пустынный пейзаж будущее
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пустынный пейзаж будущее

В чём суть открытия

По мере старения наша звезда постепенно увеличивает яркость. Это изменение запускает цепочку химических процессов: в атмосфере ускоряется выветривание, снижается уровень углекислого газа, а значит, растения теряют возможность фотосинтеза. Как только этот порог будет пройден, зелёная жизнь на Земле рухнет, а вместе с ней исчезнет кислород.

Сравнение: три эпохи атмосферы Земли

Эпоха Основной газ Жизнь
До Великого окислительного события (2,4 млрд лет назад) Метан Анаэробные микробы
Современность (последние 500 млн лет) Кислород Растения, животные, человек
Будущее (через ~1 млрд лет) Метан Микробы без кислорода

Медленный, но неотвратимый процесс

Исследователи назвали этот сценарий "быстрой дезоксигенацией". Когда фотосинтез станет невозможен, уровень кислорода в атмосфере упадёт в миллион раз всего за 10 тысяч лет. По геологическим меркам это мгновение ока. У сложных организмов просто не будет времени, чтобы адаптироваться.

"Жизнь закончится не с огнём, а тихо — когда кислород исчезнет", — отмечают авторы исследования.

Последствия для планеты

  • Исчезновение растений → крах экосистем, которые держатся на фотосинтезе.
  • Обрушение кислорода → гибель животных и человека.
  • Рост метана → возвращение к древней модели атмосферы.
  • Разрушение озонового слоя → Земля станет уязвимой к жёсткому ультрафиолету.

Иными словами, наша планета не погибнет как объект, но перестанет быть домом для сложной жизни.

Что можно сделать человечеству

  • Исследовать космос и искать пригодные для жизни планеты.
  • Разрабатывать технологии терраформирования (контроль атмосферы, парниковый эффект).
  • Развивать космические поселения — Луна, Марс, орбитальные станции.
  • Создавать "архив жизни" — банки ДНК и цифровые хранилища знаний.
  • Пересматривать критерии поиска внеземной жизни — кислород не главный индикатор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать кислород вечным → игнорирование космических рисков → учитывать эволюцию звёзд.
  • Искать только кислородные планеты → пропуск потенциально обитаемых миров → изучать метановые и азотные атмосферы.
  • Игнорировать астробиологию → запоздалая реакция человечества → развивать международные программы NASA, ESA, JAXA.

А что если кислород исчезнет раньше

Возможны ускоряющие факторы: глобальные изменения климата, супервулканы или техногенные катастрофы. Хотя основная причина — старение Солнца, побочные процессы могут приблизить "точку невозврата".

Плюсы и минусы сценария тихого конца

Плюсы Минусы
У человечества есть время готовиться Конец сложной жизни неизбежен
Процесс предсказуем и изучаем Невозможно остановить эволюцию звезды
Помогает понять жизнь на других планетах Земля станет миром микробов

FAQ

Когда исчезнет кислород на Земле

По прогнозам, примерно через 1 миллиард лет.

Почему это произойдёт

Из-за роста яркости Солнца и снижения уровня CO₂.

Кто выживет после этого

Анаэробные микробы, которые не нуждаются в кислороде.

Мифы и правда

  • Миф: Земля погибнет от столкновения с астероидом.
    Правда: вероятность мала, куда реальнее — "тихий" конец из-за Солнца.

  • Миф: человек сможет пережить исчезновение кислорода.
    Правда: без технологий и космоса — невозможно.

  • Миф: кислород — вечный биосигнал.
    Правда: это лишь временная стадия в истории планет.

3 интересных факта

  • Великий окислительный кризис 2,4 млрд лет назад дал старт кислородной эре и развитию сложных организмов.
  • Озоновый слой существует только благодаря кислороду — без него ультрафиолет мгновенно уничтожит живое.
  • Сегодняшний кислородный мир может быть лишь "короткой вспышкой" в истории Земли.

Исторический контекст

  • 2,4 млрд лет назад: Великий окислительный кризис, появление кислородной атмосферы.
  • 500 млн лет назад: расцвет сложной жизни.
  • XXI век: исследования NASA и Nature Geoscience подтверждают временность кислородной эры.
  • Через 1 млрд лет: Земля снова станет метановой планетой.

Таким образом, судьба Земли напоминает, что даже самая устойчивая жизнь — лишь краткий эпизод в долгой истории космоса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
