Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русская Италия в Костромской области: чем удивляет усадьба Островского
Всегда такой была: почему день рождения Ани Лорак вызвал гнев у её коллег
Гонка за полную автоматизацию: Китай впереди планеты всей по числу роботов
Горький порошок стал оружием: воспаление снижается, а сосуды работают лучше
Навигатор сбивается с пути : почему техника ведёт водителей не туда
Кулинарный апокалипсис в сырной лавке: запах этих сортов валит с ног даже местных
Сила без шума, или как преобразить своё тело, тренируясь с лёгкими весами без особых усилий
Два метра тьмы под водой: тень, которая пугает крокодилов и не знает врагов
Фиолетовые капризы: почему баклажаны не дозревают дома и как сохранить их вкус до зимы

Секретная камера, которая видит всё: ученые сломали законы оптики

3:44
Наука

Специалисты применили забытый принцип камеры-обскуры — проекции через крохотное отверстие — чтобы сконструировать сверхэффективный аппарат для съемки в среднем инфракрасном спектре, обходясь без традиционных оптических элементов.

очки
Фото: https://commons.wikimedia.org by UlissLaertid, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
очки

Получившаяся установка фиксирует кристально чистые кадры на дальних дистанциях даже в сумраке, где обычные устройства пасуют.

Хэпин Цзэн, глава команды из Восточно-Китайского педагогического университета, отметил, что в этом диапазоне скрыты ценные тепловые и химические сигнатуры, но стандартные приборы страдают от помех, высокой цены или нужды в охлаждении. К тому же, линзовые системы ограничены фокусом и склонны к аберрациям, требующим тонкой настройки. Их вариант — чувствительный девайс без оптики — дарит расширенный фокус и обзор по сравнению с аналогами.

В Optica, издании Optica Publishing Group, авторы разбирают технику: лазер формирует миниатюрную "световую иглу" в нелинейном кристалле, который конвертирует ИК-изображение в видимый спектр. Так достигли резкости на 35 см в глубину и поле 6 см. Установка освоила даже объемные снимки.

Кун Хуан, участник группы, подчеркнул потенциал: от ночной охраны и инспекции заводов до экологии. Благодаря упрощенной схеме и кремниевым сенсорам, технология обещает компактность, доступность и экономию энергии. Ее можно масштабировать на дальний ИК или терагерцовы волны, где линзы не справляются.

Идея камеры-обскуры уходит корнями в IV век до н. э., когда китайский мыслитель Мо-цзы описал проекцию через дыру в коробке — перевёрнутое отражение без искажений. В отличие от линз, метод дарит бесконечный фокус и универсальность по волнам.

Чтобы адаптировать его под ИК, команда создала искусственную апертуру лазером внутри кристалла. Его свойства переводят невидимый свет в регистр, доступный кремнию. Кристалл с градиентной структурой ловит лучи с разных углов, расширяя обзор. Частотный сдвиг сам по себе гасит шум, работая в полумраке.

Хуан добавил, что нелинейная микропроекция без оптики — надежный инструмент для чистых кадров в среднем ИК: широкий охват, острота, отзывчивость. Ультракороткие лазерные всплески вносят хронометраж, идеальный для слабых потоков фотонов.

Оптимальный радиус "иглы" — 0,20 мм — дал четкость на 11, 15 и 19 см при волне 3,07 мкм. Максимум — 35 см, подтверждая фокусный размах.

Далее протестировали стерео-режимы. Для динамики сняли полет матового керамического силуэта кролика с импульсами как затвором — восстановили 3D с микронной точностью по оси. При 1,5 фотонах на всплеск (имитация тьмы) шумоподавление по корреляциям сохранило объем.

Второй вариант — парные снимки мишени "ECNU" с микросдвигами: расчет дал глубину в 6 см без хронокорреляции.

Авторы признают: прототип громоздок из-за лазера, но новые материалы и мини-источники света упростят его. Сейчас фокус на скорости, чувствительности и гибкости: рост конверсии, динамика апертуры под сцену, расширение спектра.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Домашние животные
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Последние материалы
Конденсат и плесень атакуют окна: 5 простых способов остановить врагов и вернуть дому свежесть
Ходить больно, смотреть стыдно: секрет мягких пяток раскрывается прямо дома
Более 300 новых рабочих мест: как BIOCAD трансформирует здравоохранение
Жир на животе? Это 10-минутное упражнение обещает избавиться от него
Блюдо, которое согреет осенью: запечённый рататуй с нутом — рецепт проще не придумаешь
Спящая красавица в горшке: как разбудить гортензию, чтобы соцветия были пышнее обычного
Бензин уходит в прошлое: Subaru хочет сделать свой самый мощный электромобиль
Эмир Кустурица поддержал Маргариту Симоньян: слова сербского режиссёра трогают до глубины души
Розовая сенсация с океанского дна: ученые открыли новый вид рыб
Фрукт ломает правила игры: положительные изменения заметны уже на четвёртый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.