Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русская Италия в Костромской области: чем удивляет усадьба Островского
Всегда такой была: почему день рождения Ани Лорак вызвал гнев у её коллег
Гонка за полную автоматизацию: Китай впереди планеты всей по числу роботов
Горький порошок стал оружием: воспаление снижается, а сосуды работают лучше
Секретная камера, которая видит всё: ученые сломали законы оптики
Навигатор сбивается с пути : почему техника ведёт водителей не туда
Кулинарный апокалипсис в сырной лавке: запах этих сортов валит с ног даже местных
Сила без шума, или как преобразить своё тело, тренируясь с лёгкими весами без особых усилий
Два метра тьмы под водой: тень, которая пугает крокодилов и не знает врагов

Розовая сенсация с океанского дна: ученые открыли новый вид рыб

Наука

Инновационные аппараты для погружений от Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) регулярно раскрывают диковинных созданий на огромных глубинах.

Глубоководный аппарат исследует океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глубоководный аппарат исследует океан

В 2019-м операторы заметили странную розовую улиткоподобную тварь, парящую над грунтом. Свежий анализ подтвердил: это дебютант в науке — бугристая улиткообразная рыба (Careproctus colliculi).

Коллектив из SUNY Geneseo, в тандеме с экспертами из Университета Монтаны и Гавайского университета в Маноа, представил выводы в Ichthyology and Herpetology. Они детализировали эту находку MBARI плюс пару других улиткообразных, облюбовавших бездны у калифорнийского побережья.

Старший специалист MBARI Стивен Хэддок, вожак той вылазки, отметил, что институт делится ресурсами с партнерами, чтобы углубить понимание подводного мира. Такое партнерство критично для слежки за сдвигами в хрупкой среде.

Улиткообразные из рода Liparidae обычно щеголяют широкой мордой, студенистым туловищем под рыхлой шкуркой и тонким хвостом. У иных на брюшке — присоска для фиксации на грунте или "попутках" вроде крабов. Мелководные сородичи маскируются среди камней и водорослей, скручиваясь в позу моллюска.

Глобально описано свыше 400 разновидностей этих созданий — от прибрежных лагун до траншей. Фактически, улиткообразные — чемпионы по глубинному рекорду среди рыб.

Маккензи Геррингер, лектор SUNY Geneseo, фокусируется на физике и экологии бездонных обитателей. Ее подходы — от таксономии до морфологии и биохимии — объясняют приспособления к давлению, стуже и мраку.

Геррингер подчеркнула, что бездны кишат уникальными формами и хитростями. Троица новичков подчеркивает: Земля полна загадок, а жажда открытий — наш двигатель.

Отряд MBARI по биоразнообразию и оптике засек бугристую улиткообразную на старом флагмане Western Flyer. Хэддок с командой прочесывали края каньона Монтерей, в 100 км от центральной Калифорнии, с помощью дистанционника Doc Ricketts на 3268 метрах. Там и выплыла малышка над абиссальным ландшафтом.

Собрали взрослую самку — 9,2 см — для разбора в лаборатории. Ее отличия от калифорнийских аналогов побудили Хэддока привлечь Геррингер. MBARI часто консультируется с таксономами по записям и экспонатам — это рождает свежие инсайты.

Геррингер с партнерами из Монтаны, Гавайев и экс-сотрудником MBARI Джеффом Дрейзеном разобрали три экзотических образца с калифорнийских глубин. Применяя визуализацию, строение и геномный скрининг, сравнили их с каталогом видов.

Микроскопия, микро-КТ и точные замеры выявили нюансы формы, габаритов и черт. ДНК-анализ уточнил родство в Liparidae. Подтверждено: все трое — премьеры. Данные КТ выложены на MorphoSource, последовательности — в GenBank (PV300955-PV300957, PV298545-PV298546).

Бугристая — розоватая, с круглой головой, огромными глазами, веерообразными плавниками и рельефной шкурой. Темная (Careproctus yanceyi) — сплошь черная, с плоской мордой и поперечным ртом. Гладкая (Paraliparis em) — удлиненная, сбоку сплющенная, без присоски, с откинутой челюстью.

Темную и гладкую Дрейзен с коллегами извлекли в 2019-м на батискафе Alvin у станции M MBARI — 4000 метров от калифорнийского берега. 30-летний датасет с этой точки подарил прорывы в понимании бездонных сетей и климатических связей. Название Paraliparis em кланяется станции и ее хранителям.

Бугристая — единственный зафиксированный случай, так что ее ареал и пределы глубин — загадка. Но архивы MBARI намекают: в 2009-м у Орегона засняли похожего, принятого за Osteodiscus cascadiae.

Абиссальные зоны — крупнейший биотоп планеты. Под покровом чернил бурлит жизнь, включая мириады новичков. С угрозами вроде потепления и бурения изучение обитателей — приоритет.

За 38 лет MBARI и партнеры идентифицировали свыше 300 дебютантов. Деля видео и трофеи с глобальными таксономами, они открывают доступ к безднам. Технологии фиксируют baseline биоразнообразия, помогая мерить удар климата, смога, экскаваций. От загадочного моллюска до хищной губки — каждый фрагмент дополняет пазл.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Борьба с двойным подбородком — не тренажёрный зал: смешные, но рабочие упражнения прямо дома
Красота и стиль
Борьба с двойным подбородком — не тренажёрный зал: смешные, но рабочие упражнения прямо дома
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Последние материалы
Конденсат и плесень атакуют окна: 5 простых способов остановить врагов и вернуть дому свежесть
Ходить больно, смотреть стыдно: секрет мягких пяток раскрывается прямо дома
Более 300 новых рабочих мест: как BIOCAD трансформирует здравоохранение
Жир на животе? Это 10-минутное упражнение обещает избавиться от него
Блюдо, которое согреет осенью: запечённый рататуй с нутом — рецепт проще не придумаешь
Спящая красавица в горшке: как разбудить гортензию, чтобы соцветия были пышнее обычного
Бензин уходит в прошлое: Subaru хочет сделать свой самый мощный электромобиль
Эмир Кустурица поддержал Маргариту Симоньян: слова сербского режиссёра трогают до глубины души
Розовая сенсация с океанского дна: ученые открыли новый вид рыб
Фрукт ломает правила игры: положительные изменения заметны уже на четвёртый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.