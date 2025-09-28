Розовая сенсация с океанского дна: ученые открыли новый вид рыб

Инновационные аппараты для погружений от Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) регулярно раскрывают диковинных созданий на огромных глубинах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глубоководный аппарат исследует океан

В 2019-м операторы заметили странную розовую улиткоподобную тварь, парящую над грунтом. Свежий анализ подтвердил: это дебютант в науке — бугристая улиткообразная рыба (Careproctus colliculi).

Коллектив из SUNY Geneseo, в тандеме с экспертами из Университета Монтаны и Гавайского университета в Маноа, представил выводы в Ichthyology and Herpetology. Они детализировали эту находку MBARI плюс пару других улиткообразных, облюбовавших бездны у калифорнийского побережья.

Старший специалист MBARI Стивен Хэддок, вожак той вылазки, отметил, что институт делится ресурсами с партнерами, чтобы углубить понимание подводного мира. Такое партнерство критично для слежки за сдвигами в хрупкой среде.

Улиткообразные из рода Liparidae обычно щеголяют широкой мордой, студенистым туловищем под рыхлой шкуркой и тонким хвостом. У иных на брюшке — присоска для фиксации на грунте или "попутках" вроде крабов. Мелководные сородичи маскируются среди камней и водорослей, скручиваясь в позу моллюска.

Глобально описано свыше 400 разновидностей этих созданий — от прибрежных лагун до траншей. Фактически, улиткообразные — чемпионы по глубинному рекорду среди рыб.

Маккензи Геррингер, лектор SUNY Geneseo, фокусируется на физике и экологии бездонных обитателей. Ее подходы — от таксономии до морфологии и биохимии — объясняют приспособления к давлению, стуже и мраку.

Геррингер подчеркнула, что бездны кишат уникальными формами и хитростями. Троица новичков подчеркивает: Земля полна загадок, а жажда открытий — наш двигатель.

Отряд MBARI по биоразнообразию и оптике засек бугристую улиткообразную на старом флагмане Western Flyer. Хэддок с командой прочесывали края каньона Монтерей, в 100 км от центральной Калифорнии, с помощью дистанционника Doc Ricketts на 3268 метрах. Там и выплыла малышка над абиссальным ландшафтом.

Собрали взрослую самку — 9,2 см — для разбора в лаборатории. Ее отличия от калифорнийских аналогов побудили Хэддока привлечь Геррингер. MBARI часто консультируется с таксономами по записям и экспонатам — это рождает свежие инсайты.

Геррингер с партнерами из Монтаны, Гавайев и экс-сотрудником MBARI Джеффом Дрейзеном разобрали три экзотических образца с калифорнийских глубин. Применяя визуализацию, строение и геномный скрининг, сравнили их с каталогом видов.

Микроскопия, микро-КТ и точные замеры выявили нюансы формы, габаритов и черт. ДНК-анализ уточнил родство в Liparidae. Подтверждено: все трое — премьеры. Данные КТ выложены на MorphoSource, последовательности — в GenBank (PV300955-PV300957, PV298545-PV298546).

Бугристая — розоватая, с круглой головой, огромными глазами, веерообразными плавниками и рельефной шкурой. Темная (Careproctus yanceyi) — сплошь черная, с плоской мордой и поперечным ртом. Гладкая (Paraliparis em) — удлиненная, сбоку сплющенная, без присоски, с откинутой челюстью.

Темную и гладкую Дрейзен с коллегами извлекли в 2019-м на батискафе Alvin у станции M MBARI — 4000 метров от калифорнийского берега. 30-летний датасет с этой точки подарил прорывы в понимании бездонных сетей и климатических связей. Название Paraliparis em кланяется станции и ее хранителям.

Бугристая — единственный зафиксированный случай, так что ее ареал и пределы глубин — загадка. Но архивы MBARI намекают: в 2009-м у Орегона засняли похожего, принятого за Osteodiscus cascadiae.

Абиссальные зоны — крупнейший биотоп планеты. Под покровом чернил бурлит жизнь, включая мириады новичков. С угрозами вроде потепления и бурения изучение обитателей — приоритет.

За 38 лет MBARI и партнеры идентифицировали свыше 300 дебютантов. Деля видео и трофеи с глобальными таксономами, они открывают доступ к безднам. Технологии фиксируют baseline биоразнообразия, помогая мерить удар климата, смога, экскаваций. От загадочного моллюска до хищной губки — каждый фрагмент дополняет пазл.