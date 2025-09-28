Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диета бодибилдера в Азии ломает стереотипы: вот что отличает её от западной
Цветок фламинго сбрасывает маску: пересадка превращает антуриум в короля подоконника
Вздутие и запоры отступят: 9 напитков для идеальной работы кишечника — ваш секрет легкости
Автоиндустрия на распутье: кто остаётся на рынке, когда цены улетают ввысь
Секрет осеннего сияния прост: один стакан смузи меняет больше, чем неделя салонного ухода
Собаки деградируют быстрее, чем люди успевают заметить: вот три опасных сигнала
Аварийка оборачивается штрафом : в каких ситуациях привычный жест стал нарушением
Мир за стеклом снова станет ярким: этот способ превращает мутные окна в сияющее зеркало без химии и усилий
Туристы задерживаются на два дня дольше: что удерживает их в Краснодаре

Крошечные камни раскрыли тайну древней Земли: вы не поверите, что обнаружили ученые

4:02
Наука

Геологи, погружающиеся в прошлое планеты, нередко бьются о стену: ключевые эпохи ушли в туман времени, оставив лишь смутные намеки или виртуальные симуляции.

Озеро Тахо
Фото: flickr.com by See1,Do1,Teach1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Озеро Тахо

Но группа под началом профессора ETH Цюриха Джордона Хемингуэя наткнулась на редкий подарок природы — микроскопические железные шарики овальной формы, позволяющие прямо оценить углеродные резервы в океанах былых времен.

Эти образования, похожие на крупицы песка, формируются как снежные комья: волны на дне моря катят их, наращивая слои, в которые вплетаются молекулы органики, фиксируясь в кристаллах.

Анализ примесей позволил команде отследить миграцию органического углерода в водоемах за 1,65 миллиарда лет. В Nature авторы демонстрируют: в интервале от 1000 до 541 миллиона лет назад его объем был куда скромнее, чем думали раньше. Это рушит устоявшиеся модели геохимических сдвигов и эволюции жизни, перекраивая картину земной хронологии.

Откуда берется углерод в соленых просторах? Один путь — растворение углекислоты из атмосферы, ее погружение на глубины благодаря течениям и вихрям, где она затаивается веками. Другой — синтез фотосинтезом: крохотные обитатели вроде планктона или микробов, черпая свет и CO2, лепят органику. По кончине они тонут как "морской снег", и если избегнут поедания, оседают на дно, запечатлеваясь на эры.

Но цикл не кончается: бактерии расщепляют отходы и трупы, высвобождая элементы заново. Они вливаются в растворенный органический углерод — гигантский бассейн, где запасов в 200 раз больше, чем в живых формах моря.

На основе отклонений в донных отложениях ученые гадали, что этот бассейн раздувался в эпоху 1000-541 миллиона лет назад. Гипотеза веками служила ключом к загадкам: почему тогда бушевали оледенения и расцветала сложность организмов? Фотосинтез, творец органики, подпитывал атмосферу кислородом, открывая дверь многоклеточности.

Две "кислородные бурь" взвинтили его долю до 21%. Каждая сопровождалась глобальными морозами, когда лед сковывал континенты. Жизнь тем не менее эволюционировала: первая, 2,4-2,1 миллиарда лет назад, подарила аэробный метаболизм — суперэффективный способ извлекать энергию, ускоривший прогресс форм.

Хемингуэй с коллегами прослеживают нити между химией пород и биологией. Они изобрели технику, напрямую меряющую океанские запасы по углеродным вкраплениям в ооидах.

Хемингуэй подытожил, что выводы расходятся с былыми домыслами: в указанный период растворенного органического углерода было не больше, а на 90-99% меньше, чем ныне. Лишь после второй бури он взлетел до 660 миллиардов тонн.

Галили, ведущий соавтор, призвал к свежим интерпретациям связей между стужами, многоклеточностью и оксигенацией. Он связал спад с ростом размеров существ: после гибели крупные клетки тонули шустрее, множа "снег", но на глубинах, бедных кислородом, не перерабатывались. Они гнили на дне, истощая растворы. Оксигенация глубин вернула баланс.

Хоть эры канули, находки рельефны для грядущего. Они корректируют взгляд на зарождение жизни — на Земле и, быть может, за ее пределами. Плюс, помогают постичь устойчивость планеты к встряскам, включая антропогенные: нагрев и замусоривание водоемов сейчас душат кислород. Не исключено, сценарии повторятся в веках.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Домашние животные
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Последние материалы
Цветок фламинго сбрасывает маску: пересадка превращает антуриум в короля подоконника
Вздутие и запоры отступят: 9 напитков для идеальной работы кишечника — ваш секрет легкости
Автоиндустрия на распутье: кто остаётся на рынке, когда цены улетают ввысь
Секрет осеннего сияния прост: один стакан смузи меняет больше, чем неделя салонного ухода
Собаки деградируют быстрее, чем люди успевают заметить: вот три опасных сигнала
Аварийка оборачивается штрафом : в каких ситуациях привычный жест стал нарушением
Мир за стеклом снова станет ярким: этот способ превращает мутные окна в сияющее зеркало без химии и усилий
Туристы задерживаются на два дня дольше: что удерживает их в Краснодаре
Крошечные камни раскрыли тайну древней Земли: вы не поверите, что обнаружили ученые
Меньше ресторанов, больше уюта: тренд на домашние суповые встречи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.