Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью

Специалисты из Центра изучения боли при Нью-Йоркском университете выявили конкретный рецептор в простагландинах — веществах, похожих на гормоны и чувствительных к стандартным анальгетикам, — который провоцирует ощущения дискомфорта, не затрагивая при этом отечность тканей.

Выводы, размещенные в Nature Communications, прокладывают путь к созданию целенаправленных медикаментов, минимизирующих риски для здоровья.

Найджел Баннетт, глава кафедры молекулярной патобиологии в Стоматологическом колледже Нью-Йоркского университета и участник центра, подчеркнул, что традиционно дискомфорт ассоциируют с набуханием тканей, но умение гасить первое, сохраняя второе для регенерации, — прорыв в терапии.

Нестероидные средства от отеков — одни из лидеров по популярности глобально. В Штатах их выпивают или покупают без рецепта около 30 миллиардов раз в год: от аспирина до ибупрофена. Однако затяжной курс чреват осложнениями — эрозией слизистых ЖКТ, повышенным риском кровотечений, нагрузкой на сердце, почки и печень.

Эти препараты подавляют ферменты, генерирующие простагландины, тем самым снижая их концентрацию, отек и неприятные ощущения. Обычно предполагают, что устранение отека само по себе снимает дискомфорт. Впрочем, отек — это оборонительный механизм иммунитета на урон или заразу, способствующий восстановлению.

Пьеранджело Джеппетти, приглашенный преподаватель центра, почетный профессор во Флоренции и экс-руководитель подразделения по мигреням в местной клинике, отметил, что такая реакция полезна для возврата к норме. А ее торможение медикаментами может затянуть выздоровление. Идеал — выборочно приглушать неприятные сигналы от простагландинов, не мешая защитным механизмам.

В фокусе — простагландин E2 (PGE2), ключевой игрок в сигналах дискомфорта в шванновских клетках, расположенных вне мозга в периферийных нервах и вовлеченных в мигрени и иные типы страданий.

У PGE2 четыре варианта рецепторов. Ранние работы Джеппетти указывали на EP4 как на главного виновника отечной боли. Но в свежем проекте команда применила узконаправленный метод и установила: за чистый дискомфорт отвечает EP2. Введение блокаторов именно этого рецептора в шванновские клетки мышей полностью снимало реакции, не вмешиваясь в отек.

Джеппетти выразил изумление: ингибирование EP2 в этих клетках стирало сигналы от простагландинов, оставляя процесс набухания нетронутым — они фактически разъединили дискомфорт и отек.

Подтверждения и горизонты

Дальнейшие тесты на клетках человека и грызунов выявили: стимуляция EP2 запускает цепочку, подпитывающую ощущения, не зависящие от отечных путей. Это укрепляет позицию EP2 как мишени для боли, без влияния на воспаление.

Баннетт заключил, что противодействие этому "доступному" рецептору даст контроль над страданиями без типичных минусов НПВП.

Команда продвигает предклинические пробы, проверяя, применимы ли EP2-антагонисты к недугам вроде артрита, где сейчас доминируют те же средства.

Джеппетти добавил, что такие селективные ингибиторы обещают пользу, хотя требуют тестов на побочки, особенно при таблетках. Перспективно — локальное нанесение, скажем, в коленные сочленения.