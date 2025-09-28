Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стройности раскрыт: диетолог назвала главный принцип здорового похудения
Российский отдых меняется: путешествия ради эмоций, а не пятизвёздочных номеров
Картофель стал гладким и без червяков: секрет в траве, которую раньше считали сорняком
Наш акт против грусти: в последнем интервью Кеосаян раскрыл подробности своих отношений с Симоньян
Эти собаки покоряют сердца, но какой ценой? Главные проблемы французских бульдогов
Гнут свою линию: Словакия и Венгрия держат курс на российскую нефть
Секретный приём, о котором мало кто знает: с ним блины всегда выходят мягкими и нежными
Бытовая химия отдыхает: три простых продукта запускают бурлящую реакцию для идеальной чистоты
Фиалка сбрасывает маску аристократки: пересадка превращает капризницу в долгожительницу

Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью

Наука

Специалисты из Центра изучения боли при Нью-Йоркском университете выявили конкретный рецептор в простагландинах — веществах, похожих на гормоны и чувствительных к стандартным анальгетикам, — который провоцирует ощущения дискомфорта, не затрагивая при этом отечность тканей.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Выводы, размещенные в Nature Communications, прокладывают путь к созданию целенаправленных медикаментов, минимизирующих риски для здоровья.

Найджел Баннетт, глава кафедры молекулярной патобиологии в Стоматологическом колледже Нью-Йоркского университета и участник центра, подчеркнул, что традиционно дискомфорт ассоциируют с набуханием тканей, но умение гасить первое, сохраняя второе для регенерации, — прорыв в терапии.

Нестероидные средства от отеков — одни из лидеров по популярности глобально. В Штатах их выпивают или покупают без рецепта около 30 миллиардов раз в год: от аспирина до ибупрофена. Однако затяжной курс чреват осложнениями — эрозией слизистых ЖКТ, повышенным риском кровотечений, нагрузкой на сердце, почки и печень.

Эти препараты подавляют ферменты, генерирующие простагландины, тем самым снижая их концентрацию, отек и неприятные ощущения. Обычно предполагают, что устранение отека само по себе снимает дискомфорт. Впрочем, отек — это оборонительный механизм иммунитета на урон или заразу, способствующий восстановлению.

Пьеранджело Джеппетти, приглашенный преподаватель центра, почетный профессор во Флоренции и экс-руководитель подразделения по мигреням в местной клинике, отметил, что такая реакция полезна для возврата к норме. А ее торможение медикаментами может затянуть выздоровление. Идеал — выборочно приглушать неприятные сигналы от простагландинов, не мешая защитным механизмам.

В фокусе — простагландин E2 (PGE2), ключевой игрок в сигналах дискомфорта в шванновских клетках, расположенных вне мозга в периферийных нервах и вовлеченных в мигрени и иные типы страданий.

У PGE2 четыре варианта рецепторов. Ранние работы Джеппетти указывали на EP4 как на главного виновника отечной боли. Но в свежем проекте команда применила узконаправленный метод и установила: за чистый дискомфорт отвечает EP2. Введение блокаторов именно этого рецептора в шванновские клетки мышей полностью снимало реакции, не вмешиваясь в отек.

Джеппетти выразил изумление: ингибирование EP2 в этих клетках стирало сигналы от простагландинов, оставляя процесс набухания нетронутым — они фактически разъединили дискомфорт и отек.

Подтверждения и горизонты
Дальнейшие тесты на клетках человека и грызунов выявили: стимуляция EP2 запускает цепочку, подпитывающую ощущения, не зависящие от отечных путей. Это укрепляет позицию EP2 как мишени для боли, без влияния на воспаление.

Баннетт заключил, что противодействие этому "доступному" рецептору даст контроль над страданиями без типичных минусов НПВП.

Команда продвигает предклинические пробы, проверяя, применимы ли EP2-антагонисты к недугам вроде артрита, где сейчас доминируют те же средства.

Джеппетти добавил, что такие селективные ингибиторы обещают пользу, хотя требуют тестов на побочки, особенно при таблетках. Перспективно — локальное нанесение, скажем, в коленные сочленения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Последние материалы
Картофель стал гладким и без червяков: секрет в траве, которую раньше считали сорняком
Наш акт против грусти: в последнем интервью Кеосаян раскрыл подробности своих отношений с Симоньян
Эти собаки покоряют сердца, но какой ценой? Главные проблемы французских бульдогов
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Гнут свою линию: Словакия и Венгрия держат курс на российскую нефть
Секретный приём, о котором мало кто знает: с ним блины всегда выходят мягкими и нежными
Бытовая химия отдыхает: три простых продукта запускают бурлящую реакцию для идеальной чистоты
Фиалка сбрасывает маску аристократки: пересадка превращает капризницу в долгожительницу
Каждая клетка в засухе: простые ошибки ухода превращают кожу в пустыню Сахару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.