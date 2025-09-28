Ваш телефон знает, что с вами не так: ученые нашли скрытый код психики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:16
Наука

Обычные показания с сенсоров мобильных устройств, которые собираются незаметно, способны сигнализировать о признаках разнообразных душевных недугов — от боязни открытых пространств до всепоглощающей тревоги и эгоцентризма.

Врач-психиатр
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач-психиатр

Свежие выводы подтверждают: те же метрики помогают улавливать следы более обширного круга проявлений эмоциональных нарушений.

Колин Э. Вайз, преподаватель психологии в Школе искусств и наук имени Кеннета П. Дитриха при Питтсбургском университете, входит в число инициаторов проекта, который расширяет применение таких сведений в медицинской практике для поддержки пациентов.

Проект возглавляла Уитни Рингвальд, ныне преподаватель в Университете Миннесоты и выпускница аспирантуры Питтсбурга. В группу также включились бывший коллега Вайза Эйден Райт, перешедший в Мичиганский университет, и его аспирант Грант Кинг.

Вайз отметил, что это продвижение вперед, хотя впереди еще уйма задач, чтобы воплотить идеи в реальные инструменты для мониторинга и терапии с помощью смартфонных сенсоров.

В идеале, специальное ПО на основе подобных метрик дало бы медикам доступ к обширному массиву достоверных сведений о жизни подопечных вне кабинета. Вайз указал, что люди часто бывают ненадежными информаторами: забывают детали или искажают факты в опросниках. А пассивный сбор информации происходит фоном, пока индивиды ведут рутинный день, без лишних опросов.

В качестве старта команда проверила, удастся ли по этим сигналам распознать паттерны, типичные для душевных отклонений. Ранние работы уже связывали сенсорные данные с маркерами депрессии или постстрессового синдрома. Новое изыскание, вышедшее 3 июля в JAMA Network Open, углубляет эти связи, охватывая симптомы, не привязанные строго к одному диагнозу.

Вайз подчеркнул значимость: многие привычки пересекаются между недугами, а индивиды с идентичным состоянием проявляют его по-разному — в поведении, ощущениях, внешнем виде. Такой взгляд выходит за рамки узких категорий, предлагая трансдиагностический метод для точного картирования общих черт.

Для анализа Вайз с соавторами применили пакет Mplus, выявив связи между сенсорными метриками и самоотчетами о симптомах на старте. Затем проверили, перекликаются ли эти данные с признанными шкалами: внутренним напряжением, социальной замкнутостью, импульсивностью, враждебностью, искаженным мышлением и телесными жалобами без ясной причины.

Помимо шести шкал, изучили p-фактор — неуловимую суть, общую для всех форм психических деструкций. Вайз сравнил это с пересечением кругов на диаграмме Венна: если каждый круг — симптомы отдельного нарушения, то p-фактор в центре, где все сливается, без привязки к конкретным действиям.

Данные взяли из опроса ILIADD, запущенного весной 2023 года в Питтсбурге.

Участвовали 557 человек, заполнившие тесты и сдавшие записи с гаджетов: траектории по GPS (пребывание дома, радиус передвижений), часы на прогулках или тренировках, экранное время, количество разговоров, заряд батареи, режимы отдыха. Софт от коллег из Орегонского университета связал эти потоки с проявлениями расстройств.

Сопоставив с анкетами, авторы заключили: шесть универсальных индикаторов действительно синхронизированы с сенсорными следами. К тому же, метрики коррелируют с p-фактором — универсальным индикатором душевных бурь.

Открытия намекают на инструменты, которые помогут разбираться в случаях, не вписывающихся в стандартные рамки. Пока же результаты — агрегированные, без персональных выводов: психика многогранна, привычки варьируются. Вайз уточнил, что такие сканеры точнее для одних, чем для других.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
