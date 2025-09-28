Забытое растение ожило: споры неизвестного найдены в Бразилии

Бразильские специалисты по древним растениям перевернули страницу истории: они заново классифицировали находку из южных штатов, датируемую несколькими десятилетиями, и ввели новый род Franscinella для вида Franscinella riograndensis.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Окаменелости в камнях

Это открытие выросло из магистерской работы Жулии Сикейры Карньере, которая ныне углубляется в докторантуру по экологии и развитию в Университете штата Парана.

В свежем выпуске журнала Review of Palaeobotany and Palynology команда предлагает свежий взгляд на старые образцы, ранее известные как Lycopodites riograndensis, и фиксирует первое обнаружение ликоподия со спорами на их естественном месте в пермских слоях бассейна Параны.

Пересмотр стал возможен благодаря уникальному сохранению реликвий, комбинации передовых техник визуализации и совместным усилиям ключевых бразильских центров. Это решает давнюю головоломку: более полувека ученые тщетно искали споры в обломках верхнего палеозоя — эпохи от 299 до 252 миллионов лет назад — на землях Бразилии.

Изначально вид определяли по внешним чертам: строению и расположению стеблей в окаменелостях.

Десятилетия назад детальные снимки внутренних тканей и репродуктивных элементов были недоступны. Теперь группа под эгидой Университета Вале-ду-Такуари (Univates) в программе экологии вернулась к хранящимся экспонатам в их палеонтологическом фонде. Задача — извлечь скрытые детали анатомии и палинологии с помощью современных инструментов.

Применялись сканирующая электронная микроскопия для рельефа поверхностей, слепки из винилполисилоксанового силикона для точных копий и просветная микроскопия для проницания вглубь. Такой арсенал выявил определяющие черты: равномерное ветвление побегов, типичное для древних ликопсидов; трахеиды в сосудистой системе с четкой сохранностью, ключ к распознаванию вымерших ветвей; трехлучевые споры с бугристым орнаментом, зафиксированные прямо в генеративных органах.

Извлечение спор на их родине — кульминация и вызов. Решение пришло от Технологического института itt Oceaneon при Университете Вале-ду-Риу-дус-Синос (Unisinos), экспертов по микроокаменелостям вроде пыльцы, спор или морских панцирей. Их протокол идеально подошел, раскрыв скрытое.

Обнаруженные споры Franscinella riograndensis перекликаются с палинотипом Converrucosisporites, обычным в пермских напластованиях бассейна Параны. Такая связь сплетает макро- и микроокаменелости, обогащая картину древней флоры. Теперь можно точнее восстанавливать растительные ассоциации, интегрируя разноуровневые данные. Это усиливает биостратиграфию — датировку и сопоставление слоев по реликвиям.

Франсинелла иллюстрирует силу: свежие методы оживили забытые реликвии, уточнив таксономию. Многие древние группы, вроде плауновидных, когда-то помещали в общие категории вроде Lycopodites — из-за дефицита деталей. Новые факты корректируют это.

Для палеоботаники находка — окно в пермскую растительность Гондваны, где такие ликопсиды с нативными спорами — лишь пятая в мире. Она открывает сравнения с глобальными аналогами, углубляя знания об эволюции сосудистых форм и их нишах в палеозое.