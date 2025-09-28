Убийца городов летит: учёные намерены взорвать астероид, угрожающий планете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Специалисты по космическим угрозам всерьез обсуждают радикальный план: подорвать околоземный глыбу 2024 YR4, чтобы предотвратить ее возможный удар по Луне в 2032-м.

Квазилуна рядом с Землёй
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квазилуна рядом с Землёй

Шансы на столкновение оценивают в 4%, но даже такая вероятность пугает: обломки могут обрушиться на орбиту Земли, нанеся урон спутникам массой в сотни миллионов килограммов. Ранее объект считали безобидным для нашей планеты, но уточненные траектории выявили риск для естественного спутника.

Этот 65-метровый каменный пришелец, весом от 33 миллионов до миллиарда тонн, мог бы оставить на лунной поверхности воронку в километр.

Вспышка породила бы пылевое облако, которое за считанные дни достигло бы Земли, а потом годами сеяло бы метеоритный хаос для искусственных спутников. Чтобы обойти катастрофу, предлагают "кинетическое разрушение" — полное уничтожение на подлете.

В предварительном отчете, еще не прошедшем рецензию, разбирают три сценария: разведка, корректировка курса или фрагментация с помощью зарядов. Учитывая расстояние в 379 миллионов миль, миссия потребует мощных двигателей — от готовых аппаратов до новинок. Сроки — от пяти до семи лет подготовки, с запуском в окно 2029-2031 годов. Это в разы сложнее, чем удачный тест DART в 2022-м, где НАСА скорректировала орбиту двойной системы, врезавшись в нее.

Отклонение траектории сочли неэффективным из-за неясностей с массой и габаритами.

Поэтому фаворит — ядерный детонатор: два устройства по 100 килотонн, в 5-8 раз мощнее бомб над Хиросимой и Нагасаки. Одно пойдет в дело, второе — на "страховку", с утилизацией в вакууме, если все сработает. Такой подход, по расчетам, не только нейтрализует угрозу, но и проторит путь для нейтрализации будущих опасных гостей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
