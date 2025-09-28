Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь простых способов сделать погуще любое веганское блюдо дома
Табу больше нет: 7 сочетаний, которые превращают леггинсы из стыда в стильный вызов
Велотренажёр сжигает жир только при одном условии — его почти никто не выполняет
24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия
Больше, чем просто кондиционеры: LG и Саудовская Аравия строят будущее центров обработки данных
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Фастфуд крадёт ясность ума: нарушения начинаются ещё до набора килограммов
Автомобиль рушится тихо: невинные движения за рулём готовят серьёзный удар по кошельку
Рак, который не болит: убивает быстрее, чем вы успеваете заметить — правда о смертельной ловушке

Увидеть невозможное: физики создали временной кристалл своими руками

1:59
Наука

Ученые добились сенсационного успеха в изучении загадочных структур, известных как временные кристаллы.

Тестирование
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тестирование

Впервые удалось синтезировать такой объект, видимый без оптики — в форме мерцающих неоновых полос, пульсирующих в унисон. Этот шаг может разбудить инновации в защите данных, случайных генераторах, двумерных кодах и оптике, открывая эру, где время становится материалом для манипуляций.

Феномен, задуманный в 2012-м американским теоретиком Фрэнком Вильчеком, долгое время казался парадоксом, противоречащим основам термодинамики. Но в 2016-м эксперименты подтвердили его реальность. В отличие от привычных кристаллов — алмазов или соли, где атомы упорядочены в пространстве, — эти образования добавляют ритм во времени. Их элементы колеблются с циклом, не зависящим от внешних влияний, ломая симметрию и создавая самоподдерживающийся пульс.

Ханьцин Чжао и Иван Смалюх из Университета Колорадо в Боулдере использовали жидкие кристаллы — основу экранов в гаджетах. Стержневые молекулы, сочетающие текучесть и порядок, зажали между стеклом с фотоактивным покрытием.

Пучок света переориентировал пигмент, вызвав деформации в слое. Эти искажения запустили каскад взаимодействий, породив устойчивые волны — цветные ряби, повторяющиеся часами, несмотря на колебания условий.

Как подчеркивают авторы, достаточно импульса света, чтобы из хаоса родилась гармония. Хотя структура отвечает критериям, пространство для экспериментов огромно: разные среды могут выявить свежие грани. Уже на горизонте — применения в фотонике, сетях связи и антиподделочных системах, где пространственно-временные узоры станут двигателем прогресса.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Домашние животные
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Последние материалы
Велотренажёр сжигает жир только при одном условии — его почти никто не выполняет
24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия
Больше, чем просто кондиционеры: LG и Саудовская Аравия строят будущее центров обработки данных
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Фастфуд крадёт ясность ума: нарушения начинаются ещё до набора килограммов
Автомобиль рушится тихо: невинные движения за рулём готовят серьёзный удар по кошельку
Рак, который не болит: убивает быстрее, чем вы успеваете заметить — правда о смертельной ловушке
Ленивые дачники обожают его: посадил один раз — и два года любуешься свечами
Ваш пёс не сочувствует, а лишь подражает: как за его мимикой стоит холодный расчёт
Незаметная ошибка при стоянке ломает систему: последствия бьют по кошельку жёстко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.