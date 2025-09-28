Бомбоубежище превратилось в портал в космос — что скрывает подземная лаборатория

В сердце итальянского Турина, под массивом Капуцинов, где во времена Второй мировой прятались от бомбежек тысячи горожан, теперь пульсирует первый подземный научный хаб страны.
Это "Meteorlab" — подразделение Туринского университета, посвященное анализу космических гостей. Восемь коридоров на глубине тридцати метров служат убежищем для исследований, начатых еще в шестидесятые. Здесь физики разбирают осколки из дальних сфер, черпая из них подсказки о былых всплесках солнечной активности.
Выбор подземелья не случаен: поверхностная среда кишит естественной радиацией, которая искажает данные. В таких условиях точные замеры стали бы невозможны, подчеркивает Карла Тарико, глава проекта и специалист по физике.
Лаборатория, некогда известная как "Капуциновская", возникла по замыслу Карло Кастаньоли и эволюционировала в глобальный центр по космической физике и древнему климату Земли.
Сейчас ее наследие оживает на экспозиции "Из космоса под Капуцины: метеориты и загадки Солнечной системы". Она размещена в Палаццо дель Ректорато и чествует пионеров — Кастаньоли и Джулиану Чини. Недавно прошел дебютный осмотр для публики, хотя в этом сезоне доступ ограничен школьными группами. С будущего года планируют экскурсии для всех желающих, чтобы приблизить тайны звезд к горожанам.
Бывшее бомбоубежище 1943 года, самое вместительное в Турине, превратилось в колыбель открытий. Оно не только хранит историю выживания, но и открывает двери в прошлое Вселенной, где каждый фрагмент — ключ к пониманию солнечных бурь и эволюции планеты.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.