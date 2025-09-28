Последний оплот зимы: уникальный ледник в Альпах бросает вызов климату

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Наука

В сердце французских Альп, на границе Савойи, ледник Гранд-Мотт превратился в арену отчаянной борьбы с климатическими переменами.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Расположенный на отметке 3656 метров, он служит тренировочной базой для национальных лыжных команд, открываясь порой уже в октябре — при условии, что накопилось достаточно белого покрова. Благодаря кропотливым усилиям, этот уголок Верхнего Таранеза в массиве Ла-Вануаз умудряется сопротивляться таянию, хотя летние спуски здесь давно стали редкостью.

За пять сезонов возможность кататься с июня по июль испарилась окончательно, подчеркивая роль ледника как индикатора глобальных сдвигов. Чтобы продлить его жизнь, местные специалисты ежегодно вкладывают силы в консервацию: зимой набивают природные впадины массами снега, а весной укрывают ключевые зоны прочными геотканевыми покрытиями толщиной в сантиметр. Такие меры позволяют сохранить запасы, минимизируя расплав.

Этот подход, известный как "снежное хозяйство", популярен среди горнолыжных центров Европы. Он подразумевает искусственное накопление и защиту, чтобы хватило на старт следующей кампании.

Как отмечает Фредерик Биги, спасатель и глава комплекса Гранд-Мотт, при расчистке завалов формируются внушительные залежи — сейчас их высота достигает четырех метров. Недавно в зоне Ла-Комб завершили демонтаж укрывных материалов: потери составили лишь треть от исходного объема, что сулит ранний запуск в октябре для сборов французских атлетов по горным гонкам.

Система брезентовых барьеров внедрена семь лет назад на фоне тревожных сигналов: за четыре десятилетия в отдельных секциях ушло до полусотни метров фирна. Темпы разрушения впечатляют, подчеркивает Биги, но инновации дают передышку. С течением времени под угрозой оказались иные фрагменты, поэтому добавили пару новых зон накопления — одну на плато Шампань, другую вдоль тропы Фас к подъемнику Вануаз. Эти шаги помогают отсрочить неизбежное, сохраняя ледник как символ адаптации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
