Главный убийца XXI века: мир ждут 18,6 млн смертей

Мрачный прогноз потряс медицинское сообщество: к середине века число ушедших из-за онкологии может подскочить до 18,6 миллиона ежегодно, что на 75% превысит сегодняшние показатели.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Об этом предупреждает издание "Евронюз", ссылаясь на свежий анализ в журнале The Lancet.

Особенно уязвимы регионы с скромными бюджетами — там ожидается основной удар по населению.

Авторы исследования предвидят, что свежих диагнозов прибавится более чем на 60 процентов, достигнув 35 миллионов. Демографический бум и долголетие станут главными катализаторами этого тренда, усиливая нагрузку на системы здравоохранения.

Более четырех десятилетий всех летальных исходов от опухолей связаны с поведенческими и внешними триггерами, поддающимися корректировке: от табака и вредной еды до избытка глюкозы в организме. У мужчин такие причины провоцируют почти половину потерь в 2023-м — лидируют никотин, спиртное, профессиональные опасности и смог в воздухе. Женщины страдают чуть меньше, на треть случаев: здесь доминируют привычки вроде табака, рискованные связи, переедание и метаболические сбои.

Один из соавторов, американский аналитик Тео Вос из Института оценки здоровья, подчеркивает: государства обладают реальными рычагами, чтобы ослабить эти влияния, потенциально обрубив цепочку новых поражений и сохранив бесчисленные судьбы.

Отчет охватывает 47 форм злокачественных новообразований в 204 уголках планеты.

Он фиксирует динамику за три десятилетия — с 1990-го по 2023-й — и экстраполирует на будущее. В прошлом году мир столкнулся с 18,5 миллиона новыми пациентами и 10,4 миллионами утрат, что заметно выше, чем в конце ХХ века. Снижение коэффициентов летальности заметно лишь в благополучных зонах, где прогресс в терапии берет верх.