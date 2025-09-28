Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Призрак дефицита бензина в России: почему его не стоит бояться
Они видят вас другим: собаки и кошки считывают хозяина без лица и внешности
Думал, что не справится: Аль Пачино чуть не пропустил роль всей жизни, за которую получил Оскар
Соседи не верят, что это реально: урожай смородины уже через год после посадки
Водители теряют головы, а машина подсказывает выход: тайный режим спасения на скорости
Забудьте о фуд-корте: этот домашний фаршированный картофель с пепперони и сыром намного вкуснее и дешевле
Стамбул в плену стихии: вот как туристам пережить шторм с пользой
Время пошло: счёт в секундах показывает, как быстро организм двигается к болезням
Секрет рельефных рук раскрыт: это упражнение прокачает мышцы по-максимуму

Чума вернулась: Европа на пороге катастрофы со свининой

1:32
Наука

В Дании, где свиноводство — ключевой сектор агробизнеса, внезапно разгорелась тревога: через четверть века здесь диагностировали бруцеллез у домашних хряков.

Домашняя свинья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя свинья

По данным Agroinform, инфекция Brucella suis затронула пару животных на пастбище, что уже расценено как сигнал беды для общества в целом. Это не просто ветеринарная проблема — она несет риски для торговли и благополучия людей.

В фокусе вспышки оказалась ферма в Хернинге с почти четырехтысячным поголовьем.

Пока обошлось без потерь, но патоген подтачивает плодовитость скота, способна спровоцировать запреты на экспорт и даже перекинуться на человека. Источник заражения остается загадкой, однако местные чиновники не теряют времени: наложены запреты на перемещение особей, а инспекции стали жестче обычного.

Заболевание в основном донимает культурных свиней, но не щадит и лесных кабанов с некоторыми породами зайцев. Передача людям происходит через зараженное мясо, молоко или прямой контакт — итогом становится изнуряющая хворь, способная тянуться месяцами. В стране, где популярны открытые загоны для скота, меры предосторожности на высоте: периметр огорожен вдвойне, чтобы отсечь диких носителей заразы.

Эксперты опасаются цепной реакции на рынок, но пока фокус на локализации. Смогут ли власти Дании быстро погасить очаг, или это начало новой волны?

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ГАИ раскрыла дистанцию работы камер: как далеко они достают
Авто
ГАИ раскрыла дистанцию работы камер: как далеко они достают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Они видят вас другим: собаки и кошки считывают хозяина без лица и внешности
Думал, что не справится: Аль Пачино чуть не пропустил роль всей жизни, за которую получил Оскар
Соседи не верят, что это реально: урожай смородины уже через год после посадки
Водители теряют головы, а машина подсказывает выход: тайный режим спасения на скорости
Забудьте о фуд-корте: этот домашний фаршированный картофель с пепперони и сыром намного вкуснее и дешевле
Стамбул в плену стихии: вот как туристам пережить шторм с пользой
Время пошло: счёт в секундах показывает, как быстро организм двигается к болезням
Чума вернулась: Европа на пороге катастрофы со свининой
Секрет рельефных рук раскрыт: это упражнение прокачает мышцы по-максимуму
Чем смешнее собака, тем лучше она лечит душу: породы, которая спасают от стресса и тоски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.