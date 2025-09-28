Чума вернулась: Европа на пороге катастрофы со свининой

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В Дании, где свиноводство — ключевой сектор агробизнеса, внезапно разгорелась тревога: через четверть века здесь диагностировали бруцеллез у домашних хряков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашняя свинья

По данным Agroinform, инфекция Brucella suis затронула пару животных на пастбище, что уже расценено как сигнал беды для общества в целом. Это не просто ветеринарная проблема — она несет риски для торговли и благополучия людей.

В фокусе вспышки оказалась ферма в Хернинге с почти четырехтысячным поголовьем.

Пока обошлось без потерь, но патоген подтачивает плодовитость скота, способна спровоцировать запреты на экспорт и даже перекинуться на человека. Источник заражения остается загадкой, однако местные чиновники не теряют времени: наложены запреты на перемещение особей, а инспекции стали жестче обычного.

Заболевание в основном донимает культурных свиней, но не щадит и лесных кабанов с некоторыми породами зайцев. Передача людям происходит через зараженное мясо, молоко или прямой контакт — итогом становится изнуряющая хворь, способная тянуться месяцами. В стране, где популярны открытые загоны для скота, меры предосторожности на высоте: периметр огорожен вдвойне, чтобы отсечь диких носителей заразы.

Эксперты опасаются цепной реакции на рынок, но пока фокус на локализации. Смогут ли власти Дании быстро погасить очаг, или это начало новой волны?