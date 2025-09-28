Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кибервойна на высоте: как защитить авиацию от цифрового апокалипсиса
Абьюзивные отношения Гарика Мартиросяна: жена шокирует своими откровениями — на фото всё видно
Солнечный взрыв на тарелке: этот сезонный лидер бьёт по болезням сильнее лекарств
Секрет бабушки: добавьте это в суп с нутом — муж будет просить добавки каждый день
Лёд против морщин: криотерапия для лица, которая запускает омоложение без уколов и операций
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Прямое сообщение с Персидским заливом: Иран передал 34 км России
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Корсеты, прозрачность и серебро: тренды, которые делают свадьбы 2025 года дерзкими

Apple приготовила революцию: Европа дрогнет первой

2:22
Наука

Американский технологический гигант Apple вышел на тропу войны с европейскими регуляторами, обрушившись с критикой на Закон о цифровых рынках (DMA).

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

В редком проявлении открытого раздражения компания через страницы The Guardian намекнула на радикальные шаги: без корректировок правил она готова свернуть поставки отдельных гаджетов в ЕС и отключить ряд сервисов. Речь, судя по всему, идет о смарт-часах Apple Watch — устройстве, которое, появись оно сегодня, могло бы так и не добраться до европейских полок из-за новых барьеров.

Корпорация подчеркивает, что DMA подрывает фундаментальные ценности ее платформы — надежность и защиту данных. Вместо заявленных плюсов для конкуренции и удобства пользователей закон, по оценке Apple, сеет хаос: заставляет жертвовать приватностью ради интеграции с чужеродными системами, делая iOS похожей на более уязвимую Android.

Альтернативные приложения и платежи, навязываемые регуляторами, якобы открывают двери для аферистов, не выдерживая строгих проверок App Store.

Особое недовольство вызывает запрет на эксклюзивные фичи: например, зеркальное отображение экрана iPhone на Mac или беспроводную связь с наушниками теперь нельзя использовать в Европе, пока аналог не появится у конкурентов.

Это требует переписывания кода, что угрожает безопасности и приватности. Аналогично тревожит доступ посторонних к чувствительной информации — уведомлениям, записям звонков или сетям Wi-Fi, — что, по мнению компании, провоцирует слежку и утечки.

Apple обвиняет DMA в предвзятости: правила бьют по ней одной, оставляя в покое соперников вроде Samsung и разрушая равные условия игры. За год эксперимента, утверждает корпорация, это привело к ухудшению сервисов, новым угрозам для клиентов и тратам тысяч рабочих часов на адаптацию к капризным нормам. Вместо этого, настаивает Apple, стоит изучить реальное воздействие на обычных европейских владельцев устройств и заменить закон на сбалансированный вариант.

Как отреагирует Еврокомиссия на такой ультиматум? Пока тишина, но ставки растут: конфликт может перевернуть рынок гаджетов в Старом Свете.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Наука и техника
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Лёд против морщин: криотерапия для лица, которая запускает омоложение без уколов и операций
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Прямое сообщение с Персидским заливом: Иран передал 34 км России
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Корсеты, прозрачность и серебро: тренды, которые делают свадьбы 2025 года дерзкими
Москва показала другое лицо: что 26 миллионов туристов нашли в ней кроме Кремля
Солнечная революция в Швейцарии: 30 лет мощности таят секрет вечной энергии
Забудьте про нажатия: секрет спелого авокадо кроется под крышечкой
Блестящие цилиндры или сожжённые сальники: может ли промывка спасти двигатель или навредит ещё больше
Тихий обвал здоровья рвётся из сна: пересып становится оружием массового поражения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.