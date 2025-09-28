Apple приготовила революцию: Европа дрогнет первой

Американский технологический гигант Apple вышел на тропу войны с европейскими регуляторами, обрушившись с критикой на Закон о цифровых рынках (DMA).

В редком проявлении открытого раздражения компания через страницы The Guardian намекнула на радикальные шаги: без корректировок правил она готова свернуть поставки отдельных гаджетов в ЕС и отключить ряд сервисов. Речь, судя по всему, идет о смарт-часах Apple Watch — устройстве, которое, появись оно сегодня, могло бы так и не добраться до европейских полок из-за новых барьеров.

Корпорация подчеркивает, что DMA подрывает фундаментальные ценности ее платформы — надежность и защиту данных. Вместо заявленных плюсов для конкуренции и удобства пользователей закон, по оценке Apple, сеет хаос: заставляет жертвовать приватностью ради интеграции с чужеродными системами, делая iOS похожей на более уязвимую Android.

Альтернативные приложения и платежи, навязываемые регуляторами, якобы открывают двери для аферистов, не выдерживая строгих проверок App Store.

Особое недовольство вызывает запрет на эксклюзивные фичи: например, зеркальное отображение экрана iPhone на Mac или беспроводную связь с наушниками теперь нельзя использовать в Европе, пока аналог не появится у конкурентов.

Это требует переписывания кода, что угрожает безопасности и приватности. Аналогично тревожит доступ посторонних к чувствительной информации — уведомлениям, записям звонков или сетям Wi-Fi, — что, по мнению компании, провоцирует слежку и утечки.

Apple обвиняет DMA в предвзятости: правила бьют по ней одной, оставляя в покое соперников вроде Samsung и разрушая равные условия игры. За год эксперимента, утверждает корпорация, это привело к ухудшению сервисов, новым угрозам для клиентов и тратам тысяч рабочих часов на адаптацию к капризным нормам. Вместо этого, настаивает Apple, стоит изучить реальное воздействие на обычных европейских владельцев устройств и заменить закон на сбалансированный вариант.

Как отреагирует Еврокомиссия на такой ультиматум? Пока тишина, но ставки растут: конфликт может перевернуть рынок гаджетов в Старом Свете.