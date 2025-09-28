Солнечная революция в Швейцарии: 30 лет мощности таят секрет вечной энергии

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование раскрывает, как солнечные батареи выдерживают испытание временем: панели, установленные в Швейцарии три десятилетия назад, все еще выдают свыше 80 процентов исходной мощности.

Эти данные, опубликованные в Chemistry World Королевского химического общества, подчеркивают потенциал фотоэлектрики для долгосрочной эксплуатации.

Ведущий специалист проекта Эбрар Озкалай из Университета прикладных наук и искусств Южной Швейцарии отметил, что такие системы демонстрируют впечатляющую стойкость, что должно стать ориентиром для всей отрасли. Анализ шести установок, смонтированных между 1987 и 1993 годами на жилых и коммерческих объектах, выявил влияние внешних факторов — от климата и температурных перепадов до метода крепления.

Эксперты выяснили, что панели на низкой высоте страдают сильнее из-за повышенного нагрева, но в целом качество компонентов определяет исход. Как пояснил специалист по солнечной энергетике Дирк Джордан из Национальной лаборатории возобновляемых источников США, даже продукты одного производителя сильно различаются по надежности в зависимости от состава материалов.

Такие открытия вдохновляют на инновации: современные батареи уже монтируют в необычных местах — на балконах, под мостами или вдоль путей. Это помогает снижать зависимость от ископаемого топлива, чье сжигание загрязняет воздух и усугубляет глобальное потепление, нанося вред здоровью по всему миру, как предупреждает ВОЗ.

Для собственников домов это шанс на серьезную экономию: панели окупаются за 25-30 лет, а иногда и дольше. Сервис EnergySage предлагает сравнить варианты, найти выгодные тарифы и даже привлечь монтажников, чтобы минимизировать счета за свет.

Сейчас особенно выгодно инвестировать — до конца года действует 30-процентная налоговая льгота в США, которая может сэкономить до 10 тысяч долларов. Карта льгот по штатам на платформе EnergySage упростит выбор. Аналогично, для обновления систем отопления Mitsubishi рекомендует тепловые насосы, способные сократить энергозатраты на 75 процентов, по данным Минэнерго.

Швейцарские ученые полны оптимизма: уроки от "ветеранов" помогут создавать еще более надежные модели. Джордан уверен, что заимствуя подходы старых конструкций, новые поколения панелей прослужат десятилетия, усиливая переход к чистой энергии.