Водная безопасность всё чаще воспринимается как глобальный вызов, а не как локальная проблема отдельных стран. Учёные предупреждают: многие регионы стремительно приближаются к "нулевой точке засухи" — моменту, когда запасы воды перестают покрывать потребности, и кран может оставаться сухим неделями, а то и годами.
Исследователи под этим термином понимают устойчивый дефицит воды, при котором спрос в регионе превышает естественные поступления из осадков, рек или водохранилищ. Это не просто засушливый день, а системный кризис, связанный с изменением климата, ростом населения и интенсивным использованием ресурсов.
"Промежуток времени между последовательными событиями DZD короче, чем продолжительность DZD", — сказал Веккья Равинандрасана.
Моделирование показывает, что особенно уязвимы города Средиземноморья, юг Африки и часть Северной Америки. Почти треть регионов может впервые столкнуться с "нулевой точкой" уже между 2020 и 2030 годами. По подсчётам, около 14 % крупных водохранилищ способны полностью пересохнуть при первом сильном кризисе.
К концу века под угрозой окажутся 753 млн человек — 467 млн в городах и 286 млн в сельской местности.
Эти меры уже внедряются в странах Средиземноморья и Азии. Например, в Израиле активно используют опреснение и системы повторного применения сточных вод для ирригации.
Ошибка: зависимость города от одного источника воды.
→ Последствие: при засухе водохранилище быстро опустеет.
→ Альтернатива: диверсификация источников, опреснительные станции.
Ошибка: игнорирование утечек в трубопроводах.
→ Последствие: потери достигают 30 % от общего объёма.
→ Альтернатива: цифровые датчики и регулярные проверки.
Ошибка: ставка только на сезонные дожди.
→ Последствие: опоздание муссонов приводит к кризису, как в Ченнаи в 2019 году.
→ Альтернатива: резервуары для накопления воды в дождливые месяцы.
Что произойдёт, если государства проигнорируют проблему? В городах возможны перебои с электроснабжением, остановка промышленных предприятий и рост социального напряжения. В сельской местности — падение урожая и миграция населения в поисках работы и ресурсов.
Но при своевременном планировании — создании "зелёной инфраструктуры", внедрении технологий повторного использования и грамотном управлении водоносными горизонтами — этот сценарий можно смягчить.
Как выбрать систему для дома?
Для частного хозяйства подойдут накопительные баки и фильтры для дождевой воды.
Сколько стоит опреснение?
По данным специалистов, стоимость колеблется от 0,5 до 1 доллара за кубометр, но она снижается благодаря новым технологиям.
Что лучше для сельского хозяйства?
Капельное орошение считается наиболее эффективным: оно снижает расход воды в 2-3 раза по сравнению с традиционным поливом.
Миф: "Засуха — это всегда временно".
Правда: современная "нулевая точка" может длиться годами.
Миф: "Города защищены больше, чем деревни".
Правда: урбанизированные территории страдают быстрее из-за высокой плотности населения.
Миф: "Увеличение осадков решает проблему".
Правда: при росте температуры усиливается испарение, и влаги всё равно не хватает.
Глобальное потепление ускоряет наступление "нулевой точки засухи", когда спрос на воду превышает её поступление, и к концу века сотни миллионов людей окажутся под угрозой хронической нехватки воды. Решить проблему можно только через комплекс мер — от модернизации инфраструктуры и контроля утечек до внедрения технологий повторного использования и опреснения.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?