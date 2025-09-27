От засухи к массовым миграциям: климат готовит новый кризис человечества — загадка нулевого дня

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Водная безопасность всё чаще воспринимается как глобальный вызов, а не как локальная проблема отдельных стран. Учёные предупреждают: многие регионы стремительно приближаются к "нулевой точке засухи" — моменту, когда запасы воды перестают покрывать потребности, и кран может оставаться сухим неделями, а то и годами.

Лягушка и засуха
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лягушка и засуха

Нулевая точка засухи

Исследователи под этим термином понимают устойчивый дефицит воды, при котором спрос в регионе превышает естественные поступления из осадков, рек или водохранилищ. Это не просто засушливый день, а системный кризис, связанный с изменением климата, ростом населения и интенсивным использованием ресурсов.

"Промежуток времени между последовательными событиями DZD короче, чем продолжительность DZD", — сказал Веккья Равинандрасана.

Где риск максимален

Моделирование показывает, что особенно уязвимы города Средиземноморья, юг Африки и часть Северной Америки. Почти треть регионов может впервые столкнуться с "нулевой точкой" уже между 2020 и 2030 годами. По подсчётам, около 14 % крупных водохранилищ способны полностью пересохнуть при первом сильном кризисе.

К концу века под угрозой окажутся 753 млн человек — 467 млн в городах и 286 млн в сельской местности.

Как снизить риски

  1. Проверять и устранять утечки в городских системах.
  2. Устанавливать приборы учёта воды и регулировать тарифы, чтобы стимулировать экономию.
  3. Использовать повторное применение воды — от бытовых стоков до промышленного цикла.
  4. Создавать резервные источники: подземные колодцы, системы сбора дождевой воды.
  5. В сельском хозяйстве переходить на капельное орошение и влагосберегающие технологии.

Эти меры уже внедряются в странах Средиземноморья и Азии. Например, в Израиле активно используют опреснение и системы повторного применения сточных вод для ирригации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: зависимость города от одного источника воды.
    → Последствие: при засухе водохранилище быстро опустеет.
    → Альтернатива: диверсификация источников, опреснительные станции.

  • Ошибка: игнорирование утечек в трубопроводах.
    → Последствие: потери достигают 30 % от общего объёма.
    → Альтернатива: цифровые датчики и регулярные проверки.

  • Ошибка: ставка только на сезонные дожди.
    → Последствие: опоздание муссонов приводит к кризису, как в Ченнаи в 2019 году.
    → Альтернатива: резервуары для накопления воды в дождливые месяцы.

Игнорирование проблемы

Что произойдёт, если государства проигнорируют проблему? В городах возможны перебои с электроснабжением, остановка промышленных предприятий и рост социального напряжения. В сельской местности — падение урожая и миграция населения в поисках работы и ресурсов.

Но при своевременном планировании — создании "зелёной инфраструктуры", внедрении технологий повторного использования и грамотном управлении водоносными горизонтами — этот сценарий можно смягчить.

FAQ

Как выбрать систему для дома?
Для частного хозяйства подойдут накопительные баки и фильтры для дождевой воды.

Сколько стоит опреснение?
По данным специалистов, стоимость колеблется от 0,5 до 1 доллара за кубометр, но она снижается благодаря новым технологиям.

Что лучше для сельского хозяйства?
Капельное орошение считается наиболее эффективным: оно снижает расход воды в 2-3 раза по сравнению с традиционным поливом.

Мифы и правда

  • Миф: "Засуха — это всегда временно".
    Правда: современная "нулевая точка" может длиться годами.

  • Миф: "Города защищены больше, чем деревни".
    Правда: урбанизированные территории страдают быстрее из-за высокой плотности населения.

  • Миф: "Увеличение осадков решает проблему".
    Правда: при росте температуры усиливается испарение, и влаги всё равно не хватает.

Глобальное потепление ускоряет наступление "нулевой точки засухи", когда спрос на воду превышает её поступление, и к концу века сотни миллионов людей окажутся под угрозой хронической нехватки воды. Решить проблему можно только через комплекс мер — от модернизации инфраструктуры и контроля утечек до внедрения технологий повторного использования и опреснения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
