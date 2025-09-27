Графитовый ключ к чистоте: как биоуголь разрушает загрязнители без химии

Биоуголь в последние годы приобрёл репутацию универсального фильтра для воды: он задерживает токсины и тяжёлые металлы, действуя как губка. Иногда его используют как катализатор в системах, где задействуют перекись водорода и другие окислители. Но новое исследование из Даляньского технологического университета показало: биоуголь может идти ещё дальше и самостоятельно разрушать загрязнители — без внешней химической поддержки.
Команда доктора Гао впервые доказала, что биоуголь обладает скрытой силой — прямым переносом электронов. То есть он не просто удерживает загрязнители, а разрушает их. С помощью электрохимических тестов и количественного анализа учёные показали: до 40 % загрязняющих веществ разрушаются именно этим механизмом.
"Биоуголь недооценивают, — говорит доктор Гао. — Это не просто губка — это аккумулятор, проводник и разлагающее вещество в одном флаконе".
Эта способность делает биоуголь активным игроком в очистке воды, а не только вспомогательным материалом.
Исследователи выделили три ключевых фактора:
Таким образом, биоуголь не только эффективен, но и пригоден для многократного использования.
Если внедрить прямую деградацию биоугля на уровне городских очистных станций, это позволит сократить использование реагентов, снизить затраты на эксплуатацию и уменьшить количество химических осадков. Такой шаг может стать важным элементом "зелёных" технологий в урбанистике.
Можно ли использовать биоуголь дома?
Да, существуют бытовые фильтры с биоуглем, но их эффективность ниже, чем у промышленных систем.
Как часто его нужно менять?
При правильной регенерации биоуголь может выдерживать несколько циклов, в исследованиях — минимум пять.
С какими загрязнителями он справляется?
Прежде всего с органическими соединениями — красителями, пестицидами, лекарственными остатками.
Уточнения
Топливные гранулы пелле́ты (англ. pellets) — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические гранулы стандартного размера. Гранулы классифицируются по их теплотворной способности, влажности и зольности, а также по размерам.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.