Мощь сверхмассивной чёрной дыры: как образуются новые звезды в её недрах

4:55
Наука

Спиральные галактики редко вызывают удивление у неподготовленного зрителя: они кажутся привычными, почти "типичными" объектами на снимках космических телескопов. Но за этой кажущейся обычностью скрывается целый мир процессов, которые формируют и разрушают звёзды, создают скопления и питают сверхмассивные чёрные дыры. Один из таких примеров — галактика NGC 7456, запечатлённая телескопом "Хаббл".

звёздное образование
Фото: NASA by ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
звёздное образование

Космический портрет NGC 7456

NGC 7456 находится в созвездии Журавля, примерно в 51 миллионе световых лет от нас. На снимке "Хаббла" чётко видны её неровные спиральные рукава, тёмные полосы космической пыли и ярко-розовые "пятна" — области звездообразования. Именно там газовые облака, освещённые новорожденными звёздами, излучают характерный красный свет.

Такие зоны называют "звёздными яслями". Они дают астрономам возможность буквально наблюдать, как рождаются светила и формируются новые звёздные скопления.

Мультиволновой взгляд

"Хаббл" работает в видимом, ультрафиолетовом и частично инфракрасном диапазоне, но изучение NGC 7456 не ограничивается только им. Космическая обсерватория XMM-Newton (ESA) исследует галактику в рентгеновских лучах.

Там были обнаружены несколько ультраярких рентгеновских источников — компактных объектов, светящих в сотни раз мощнее, чем обычные звёзды или пульсары.

Их природа до сих пор остаётся загадкой: возможно, это аккрецирующие чёрные дыры или нейтронные звёзды с экстремальными магнитными полями.

Активное сердце галактики

В центре NGC 7456 расположена сверхмассивная чёрная дыра. Область вокруг неё необычайно яркая: вещество, падая внутрь, выделяет колоссальные количества энергии. По этой причине астрономы относят NGC 7456 к активным галактикам.

Таким образом, исследовать здесь интересно всё - от окраин с новыми звёздами до ядра, где бушуют самые мощные процессы во Вселенной.

Советы шаг за шагом: как астрономы исследуют галактики

  1. Делают снимки в разных диапазонах (оптика, ИК, рентген).
  2. Сравнивают структуры: где рождаются звёзды, где концентрируется пыль.
  3. Измеряют интенсивность излучения, чтобы оценить температуру и массу объектов.

А что если в других галактиках аналогично?

Если NGC 7456 не уникальна, то миллионы других галактик могут содержать схожие ультраяркие рентгеновские источники и активные ядра. Это значит, что процессы, наблюдаемые здесь, универсальны и формируют картину всей Вселенной.

FAQ

Зачем изучать "обычные" спиральные галактики?
Чтобы понять, как формируются и стареют звёзды в "типичных" условиях Вселенной.

Что такое ультраяркие рентгеновские источники?
Это компактные объекты (вероятно, чёрные дыры или нейтронные звёзды), которые излучают аномально мощный рентген.

Активные галактики редкость?
Нет, многие спиральные и эллиптические галактики содержат активные ядра. Просто они проявляют разную степень активности.

Мифы и правда

  • Миф: "Все галактики одинаковы".
    Правда: они различаются по массе, структуре и активности.
  • Миф: "Хаббл показывает полную картину".
    Правда: нужны наблюдения в рентгене, инфракрасном и радиодиапазоне.
  • Миф: "Центральная чёрная дыра поглощает всё".
    Правда: часть вещества отбрасывается обратно в космос в виде мощных потоков.

3 интересных факта

  1. Спиральные галактики составляют около 60 % всех наблюдаемых во Вселенной.
  2. В NGC 7456 обнаружены источники рентгена, светимость которых в сотни раз выше обычных.
  3. Свет от этой галактики начал путь к Земле, когда на планете только формировались первые млекопитающие.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о NGC 7456 появились в каталогах XIX века.
  • Но лишь космические телескопы "Хаббл" и XMM-Newton позволили рассмотреть её внутреннюю структуру и понять, что эта "непримечательная" галактика скрывает сразу несколько ключевых процессов Вселенной — от рождения звёзд до активности чёрных дыр.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
