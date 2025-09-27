Мощь сверхмассивной чёрной дыры: как образуются новые звезды в её недрах

Спиральные галактики редко вызывают удивление у неподготовленного зрителя: они кажутся привычными, почти "типичными" объектами на снимках космических телескопов. Но за этой кажущейся обычностью скрывается целый мир процессов, которые формируют и разрушают звёзды, создают скопления и питают сверхмассивные чёрные дыры. Один из таких примеров — галактика NGC 7456, запечатлённая телескопом "Хаббл".
NGC 7456 находится в созвездии Журавля, примерно в 51 миллионе световых лет от нас. На снимке "Хаббла" чётко видны её неровные спиральные рукава, тёмные полосы космической пыли и ярко-розовые "пятна" — области звездообразования. Именно там газовые облака, освещённые новорожденными звёздами, излучают характерный красный свет.
Такие зоны называют "звёздными яслями". Они дают астрономам возможность буквально наблюдать, как рождаются светила и формируются новые звёздные скопления.
"Хаббл" работает в видимом, ультрафиолетовом и частично инфракрасном диапазоне, но изучение NGC 7456 не ограничивается только им. Космическая обсерватория XMM-Newton (ESA) исследует галактику в рентгеновских лучах.
Там были обнаружены несколько ультраярких рентгеновских источников — компактных объектов, светящих в сотни раз мощнее, чем обычные звёзды или пульсары.
Их природа до сих пор остаётся загадкой: возможно, это аккрецирующие чёрные дыры или нейтронные звёзды с экстремальными магнитными полями.
В центре NGC 7456 расположена сверхмассивная чёрная дыра. Область вокруг неё необычайно яркая: вещество, падая внутрь, выделяет колоссальные количества энергии. По этой причине астрономы относят NGC 7456 к активным галактикам.
Таким образом, исследовать здесь интересно всё - от окраин с новыми звёздами до ядра, где бушуют самые мощные процессы во Вселенной.
Если NGC 7456 не уникальна, то миллионы других галактик могут содержать схожие ультраяркие рентгеновские источники и активные ядра. Это значит, что процессы, наблюдаемые здесь, универсальны и формируют картину всей Вселенной.
Зачем изучать "обычные" спиральные галактики?
Чтобы понять, как формируются и стареют звёзды в "типичных" условиях Вселенной.
Что такое ультраяркие рентгеновские источники?
Это компактные объекты (вероятно, чёрные дыры или нейтронные звёзды), которые излучают аномально мощный рентген.
Активные галактики редкость?
Нет, многие спиральные и эллиптические галактики содержат активные ядра. Просто они проявляют разную степень активности.
Уточнения
Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
