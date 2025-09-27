За гранью жизни: как нейрохимия создаёт миры внутри мозга в критическом состоянии

Инциденты, в которых люди переживают околосмертные переживания, часто остаются за пределами обычного человеческого опыта.
Том возвращался домой, предвкушая встречу с семьёй. Однако его жизнь изменилась в одно мгновение. Ожидая, пока загорится зелёный свет на пересечении Хэрвуд-Плейс и Холлс-стрит в районе Оксфорд-Серкус (Великобритания), он не заметил приближающийся автобус. Почувствовал сильный удар в спину и потерял сознание.
Судьба этого инцидента была решена благодаря случайному встречному — 16-летнему Хамзе Бенкхадде, который только что прошёл обучение по оказанию первой помощи. Он оказал Тому помощь до прибытия скорой помощи. В больнице, после того как Тома ввели в кому, он пережил околосмертные переживания, которые перевернули его восприятие жизни и смерти.
Околосмертные переживания — эпизоды сознания, происходящие в моменты, когда человек переживает близкую к смерти ситуацию, такую как остановка сердца или тяжёлая травма. По данным доктора Шарлотты Марсьяль, нейробиолога из Льежского университета, околосмертные переживания — это ментальные эпизоды, которые происходят при изменении физиологического состояния мозга.
Гипоксия: Одной из предполагаемых причин околосмертных переживаний является гипоксия — дефицит кислорода в мозге. Это состояние запускает каскад нейрохимических реакций, что может вызывать галлюцинации, изменённое восприятие и чувство умиротворения.
Нейрохимия: Доктор Марсьяль объясняет, что несколько нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин, норадреналин, эндорфины и глутамат, могут быть активированы в момент гипоксии, что способствует тем переживаниям, которые люди описывают как выход из тела, яркие визуальные галлюцинации, чувство покоя и встречу с умершими близкими.
Том рассказывает, что, находясь в коме, он был способен слышать окружающих, включая свою жену и друзей. Но, что более важно, он пережил нечто большее, чем просто обычное состояние комы. В своём околосмертном опыте Том оказался в местах, которые были необычайно яркими и реальными, и его воспоминания о них остаются живыми и яркими.
В одном из эпизодов Том оказался в доме своего прадеда в Ирландии, где он встретил своих дедушку и бабушку, которые давно ушли из жизни. Дедушка сказал ему, что он не должен быть в этом месте, так как ему предстоит вернуться к своей семье.
Том вспоминает, как ему сказали, что "попасть под автобус — это не для тебя", и это осознание стало моментом его возвращения.
Наука продолжает изучать этот феномен, пытаясь выяснить, что же происходит с человеческим сознанием в такие критические моменты. Доктор Шарлотта Марсьяль и её коллеги исследуют нейрохимические механизмы, которые могут объяснить, почему люди переживают такие яркие переживания, даже если их тела находятся в опасности.
Синкопе (обморок): Один из способов исследования околосмертных переживаний — это использование синкопе. Это позволяет изучить работу мозга в условиях, близких к смерти, при этом состояние участников контролируется.
Психоделики и медитация: Также в лабораторных условиях исследуют воздействие психоделиков и медитации, которые могут вызвать переживания, схожие с околосмертными.
Вопрос: Что такое околосмертные переживания?
Ответ: Это ментальные эпизоды, которые происходят у людей, находящихся в критических состояниях, таких как остановка сердца, серьёзные травмы или близкие к смерти события. Эти переживания могут включать яркие галлюцинации, встречи с умершими и другие необычные явления.
Вопрос: Как наука объясняет околосмертные переживания?
Ответ: Наука объясняет их как результат гипоксии (недостатка кислорода), который вызывает нейрохимические реакции в мозге, включая выделение серотонина, дофамина и других нейротрансмиттеров, что может приводить к ярким визуальным и эмоциональным переживаниям.
Миф 1: Околосмертные переживания всегда связаны с ощущением страха и боли.
Реальность: На самом деле многие пережившие околосмертные переживания сообщают о положительных эмоциях, таких как ощущение умиротворения, любви и встречах с близкими людьми.
Миф 2: Околосмертные переживания — доказательство существования жизни после смерти.
Реальность: Околосмертные переживания могут быть связаны с нейрохимическими процессами в мозге, и наука ещё не может точно объяснить их связь с потусторонним миром.
Несмотря на научные достижения, изучение этих переживаний остаётся в стадии исследования, и нам предстоит многое узнать о том, что происходит с нашим сознанием в критических состояниях.
