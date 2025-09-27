Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет

Океаны на протяжении миллиардов лет были не только колыбелью жизни, но и гигантскими "хранилищами" органического углерода. Именно этот элемент во многом определял, как эволюционировали живые организмы, когда появлялись ледниковые эпохи и каким образом накапливался кислород в атмосфере.
Недавнее исследование команды учёных из Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством Джордона Хемингуэя показало: запасы углерода в древнем океане были куда меньше, чем считалось ранее.
В качестве "капсул времени" исследователи использовали необычные образования — ооиды. С виду они напоминают песчинки, но растут по принципу снежного кома: морские волны перекатывают их по дну, и вокруг ядра наслаиваются новые оболочки. В эти слои встраиваются молекулы углерода, сохраняясь миллионы лет.
Команда Хемингуэя проанализировала примеси органики в ооидах возрастом до 1,65 миллиарда лет. Оказалось, что от миллиарда до 541 миллиона лет назад уровень растворённого органического углерода в океане был на 90-99 % ниже современного.
"Наши результаты противоречат всем предыдущим предположениям", — отметил профессор Джордон Хемингуэй.
Эти выводы меняют традиционное понимание связи углерода с эволюцией жизни и ледниковыми периодами.
Углерод в морской воде существует в разных формах:
Если углерод сохраняется на морском дне, он надолго исключается из биологического цикла. Но часть молекул разлагается, формируя растворённый органический углерод — своеобразный "резервуар", в котором углерода в сотни раз больше, чем во всей живой массе океана.
Фотосинтез не только создавал строительные блоки жизни, но и обогащал атмосферу кислородом. Две "кислородные катастрофы" стали переломными точками:
Обе эпохи совпали с глобальными оледенениями, когда Земля почти полностью покрывалась льдом.
По словам исследователей, падение уровня углерода в древнем океане связано с появлением более крупных организмов. Их останки тонули быстрее, создавая больше "морского снега".
Но из-за нехватки кислорода в глубинах этот углерод не перерабатывался, а оседал на дне. Лишь когда в глубинные воды проник кислород, баланс начал меняться, и уровень органики вырос до нынешних масштабов — около 660 млрд тонн.
"Нам нужны новые объяснения того, как связаны ледниковые периоды, сложная жизнь и увеличение содержания кислорода", — пояснил ведущий автор исследования Нир Галили.
Сегодня океаны вновь сталкиваются с нехваткой кислорода из-за глобального потепления и загрязнения. Учёные предупреждают: это может привести к изменениям, похожим на те, что происходили сотни миллионов лет назад.
Зачем изучать древний углерод?
Чтобы понять, как формировались климат и жизнь на Земле и прогнозировать будущее.
Можно ли применить метод к другим планетам?
Да, если будут найдены минералы, сохраняющие органику, аналогичные ооидам.
Как это связано с современными проблемами?
Снижение кислорода в океанах сегодня напоминает процессы далёкого прошлого.
Уточнения
Углеро́д (химический символ — C, от лат. Сarboneum) — химический элемент четырнадцатой группы второго периода (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 6.
Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.
