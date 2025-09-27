Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая луковица, а превращает сад в театр ароматов: секрет этого растения
Грядёт термальный взрыв: почему спа-комплексы в России растут как грибы
Хрустящая корочка и нежная начинка: раскроем тайну идеальных яблочных оладий в аэрофритюрнице
Анита Цой отправила Памеле Андерсон ящик солёных огурцов: что заставило певицу сделать такой презент
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых

Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет

6:06
Наука

Океаны на протяжении миллиардов лет были не только колыбелью жизни, но и гигантскими "хранилищами" органического углерода. Именно этот элемент во многом определял, как эволюционировали живые организмы, когда появлялись ледниковые эпохи и каким образом накапливался кислород в атмосфере.

Океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Океан

Недавнее исследование команды учёных из Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством Джордона Хемингуэя показало: запасы углерода в древнем океане были куда меньше, чем считалось ранее.

Камни-песчинки, которые хранят историю

В качестве "капсул времени" исследователи использовали необычные образования — ооиды. С виду они напоминают песчинки, но растут по принципу снежного кома: морские волны перекатывают их по дну, и вокруг ядра наслаиваются новые оболочки. В эти слои встраиваются молекулы углерода, сохраняясь миллионы лет.

Команда Хемингуэя проанализировала примеси органики в ооидах возрастом до 1,65 миллиарда лет. Оказалось, что от миллиарда до 541 миллиона лет назад уровень растворённого органического углерода в океане был на 90-99 % ниже современного.

"Наши результаты противоречат всем предыдущим предположениям", — отметил профессор Джордон Хемингуэй.

Эти выводы меняют традиционное понимание связи углерода с эволюцией жизни и ледниковыми периодами.

Как углерод попадает в океаны

Углерод в морской воде существует в разных формах:

  • CO₂ из атмосферы растворяется и перемещается течениями вглубь.
  • Фитопланктон и бактерии используют солнечный свет и CO₂ для синтеза органических соединений.
  • После гибели микроорганизмы превращаются в "морской снег" — поток частиц, который может достигать дна.

Если углерод сохраняется на морском дне, он надолго исключается из биологического цикла. Но часть молекул разлагается, формируя растворённый органический углерод — своеобразный "резервуар", в котором углерода в сотни раз больше, чем во всей живой массе океана.

Кислородные катастрофы и их последствия

Фотосинтез не только создавал строительные блоки жизни, но и обогащал атмосферу кислородом. Две "кислородные катастрофы" стали переломными точками:

  1. Первая, 2,4-2,1 млрд лет назад, позволила живым существам освоить дыхание кислородом.
  2. Вторая, около 600 млн лет назад, довела уровень кислорода до современных значений.

Обе эпохи совпали с глобальными оледенениями, когда Земля почти полностью покрывалась льдом.

Новая гипотеза

По словам исследователей, падение уровня углерода в древнем океане связано с появлением более крупных организмов. Их останки тонули быстрее, создавая больше "морского снега".

Но из-за нехватки кислорода в глубинах этот углерод не перерабатывался, а оседал на дне. Лишь когда в глубинные воды проник кислород, баланс начал меняться, и уровень органики вырос до нынешних масштабов — около 660 млрд тонн.

"Нам нужны новые объяснения того, как связаны ледниковые периоды, сложная жизнь и увеличение содержания кислорода", — пояснил ведущий автор исследования Нир Галили.

Советы шаг за шагом: как учёные исследуют прошлое

  1. Отбирают образцы минералов — в данном случае ооиды.
  2. С помощью спектроскопии определяют содержание органического углерода.
  3. Сравнивают данные разных геологических периодов.
  4. Создают модели, объясняющие связь биохимических и климатических процессов.

А что если история повторится?

Сегодня океаны вновь сталкиваются с нехваткой кислорода из-за глобального потепления и загрязнения. Учёные предупреждают: это может привести к изменениям, похожим на те, что происходили сотни миллионов лет назад.

FAQ

Зачем изучать древний углерод?
Чтобы понять, как формировались климат и жизнь на Земле и прогнозировать будущее.

Можно ли применить метод к другим планетам?
Да, если будут найдены минералы, сохраняющие органику, аналогичные ооидам.

Как это связано с современными проблемами?
Снижение кислорода в океанах сегодня напоминает процессы далёкого прошлого.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем больше углерода в океане, тем лучше для жизни".
    Правда: избыток углерода может нарушить баланс и привести к катастрофам.
  • Миф: "Океан всегда одинаков".
    Правда: его состав и условия кардинально менялись за миллиарды лет.
  • Миф: "Современные изменения уникальны".
    Правда: в истории Земли уже были аналогичные кризисы, но сейчас их ускоряет человек.

3 интересных факта

  1. Ооиды известны геологам более двухсот лет, но их потенциал как "архива углерода" раскрыли только сейчас.
  2. Запасы растворённого органического углерода в океане превышают содержание углерода во всех наземных растениях вместе взятых.
  3. Экстремальные оледенения Земли в период кислородных катастроф иногда называют сценарием "Снежного шара".

Исторический контекст

  • В XIX веке учёные впервые заметили аномалии в осадочных породах, предполагая наличие древних биохимических процессов.
  • В XX веке появилась гипотеза о "резервуаре углерода", объяснявшая развитие жизни.
  • Теперь XXI век приносит новые данные: оказывается, запас органики был куда меньше, чем думали раньше, и именно это позволило кислороду сыграть ключевую роль в эволюции.

Уточнения

Углеро́д (химический символ — C, от лат. Сarboneum) — химический элемент четырнадцатой группы второго периода (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 6.

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых
Цифровая торговля в Ханчжоу: Wildberries готовится покорить китайский рынок
Цена выше золота: какие советские авто превращали владельцев в богов эпохи
За гранью жизни: как нейрохимия создаёт миры внутри мозга в критическом состоянии
Кастрюля на плите как ароматизатор: этот натуральный отвар работает не хуже диффузора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.