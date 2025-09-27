Нервные импульсы снова в норме? Найден рецепт для борьбы с рассеянным склерозом

Исследование, проведённое в Кембриджском университете, показало, что препарат от диабета в сочетании с антигистаминным средством может частично восстанавливать миелиновые оболочки нервных волокон.
Хотя эффект пока не является достаточно заметным для пациентов через шесть месяцев, результаты дают надежду на создание нового класса препаратов, способных изменять ход заболевания и улучшать качество жизни больных рассеянным склерозом (РС).
Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует миелиновые оболочки нервных клеток, замедляя или блокируя передачу нервных импульсов. Это вызывает целый ряд симптомов, таких как потеря чувствительности, проблемы с координацией, зрением, а также приводит к прогрессирующей инвалидности.
Аутоиммунный процесс: Иммунная система организма начинает атаковать миелин, что приводит к его разрушению и воспалению.
Генетическая предрасположенность: В некоторых случаях генетические факторы могут повышать риск развития заболевания.
Экологические и внешние факторы: Влияние окружающей среды и вирусные инфекции могут также играть роль в развитии РС.
Рецидивирующая форма: Симптомы появляются и исчезают, поскольку миелиновые оболочки повреждаются, восстанавливаются, а затем снова разрушаются.
Прогрессирующая форма: Обострения симптомов становятся менее выраженными, но повреждения нерва становятся необратимыми, что приводит к постоянной инвалидности.
Недавнее исследование, проведённое в Кембридже, использовало два препарата: метформин, который является популярным средством для лечения диабета, и антигистаминное средство клемастин. Предварительные результаты показывают, что эта комбинация может способствовать восстановлению миелина — вещества, которое защищает нервные волокна и ускоряет передачу нервных импульсов.
Метформин: Обычно используется для снижения уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, но также показал способности влиять на механизмы регенерации клеток, включая миелиновые оболочки.
Клемастин: Антигистаминный препарат, который активирует процессы восстановления миелина и защищает нервные клетки от дальнейшего повреждения.
В ходе исследования 70 пациентов с рецидивирующей формой РС принимали комбинацию этих препаратов в течение шести месяцев. Результаты показали улучшение скорости передачи электрических сигналов между глазами и мозгом, но эффект оказался слишком незначительным, чтобы его можно было заметить на уровне клинических улучшений, таких как улучшение зрения или снижение инвалидности.
Вопрос: Какие результаты были получены в исследовании Кембриджского университета?
Ответ: Исследование показало, что комбинация метформина и клемастина может улучшить работу нервной системы и ускорить передачу электрических сигналов, что указывает на возможность восстановления миелиновых оболочек, однако клинические улучшения не были заметными через шесть месяцев.
Вопрос: Могу ли я начать принимать эти препараты, чтобы лечить рассеянный склероз?
Ответ: Нет. Препараты должны применяться только в рамках клинических испытаний, поскольку их эффективность ещё не доказана, и не стоит начинать лечение без рекомендации врача.
Вопрос: Как долго нужно ждать, чтобы увидеть улучшения?
Ответ: Для того чтобы препарат показал заметный эффект на клиническом уровне, потребуется больше времени, чем было в этом исследовании. Дополнительные исследования могут дать более точные результаты.
РС затрудняет жизнь миллионам людей: По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 миллионов человек во всём мире страдают от рассеянного склероза, что делает его одним из самых распространённых неврологических заболеваний среди молодых людей.
Новые препараты могут восстановить миелин: Исследования показывают, что клемастин и метформин могут помочь восстановить миелин, что является важным шагом в борьбе с прогрессирующим заболеванием.
Будущие перспективы: Хотя исследования ещё не завершены, первые результаты дают надежду на создание нового класса лекарств, которые могут значительно замедлить прогрессирование рассеянного склероза и повысить качество жизни пациентов.
Миф 1: Лечение рассеянного склероза всегда требует радикальных изменений в жизни пациента.
Реальность: Современные исследования открывают новые подходы к лечению, такие как медикаменты, направленные на восстановление миелина, что может снизить необходимость в радикальных мерах.
Миф 2: Лечение рассеянного склероза обязательно должно быть долгосрочным и очень дорогим.
Реальность: Хотя лечение рассеянного склероза требует длительного времени, современные исследования показывают, что многие препараты могут быть доступны и эффективно сочетаться с другими средствами.
Исследования, проводимые в Кембридже, показывают обнадеживающие результаты, но для создания эффективного и доступного лечения рассеянного склероза потребуется больше времени и исследований.
