Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены удивляют, но интрига остаётся: получится ли сэкономить миллион на белорусском авторынке
Машина кашляет, дергается и жалуется на сырость: почему именно сейчас техника массово хандрит
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Батончик в кармане — враг в фигуре: здоровый перекус, который подставляет фигуру и ваше здоровье
Сербская NIS на американских горках: как долго продлится эта неопределённость
Овощной ролл — вкусный и полезный перекус: раскрываем секрет его универсальности
Валерия говорит по-французски: певица рассказала, как освоила язык любви
Время можно обмануть: эти восемь привычек помогут отмотать биологические часы назад
Зал боевых искусств или турник: что выбрать для силы, выносливости и дисциплины

Нервные импульсы снова в норме? Найден рецепт для борьбы с рассеянным склерозом

5:52
Наука

Исследование, проведённое в Кембриджском университете, показало, что препарат от диабета в сочетании с антигистаминным средством может частично восстанавливать миелиновые оболочки нервных волокон.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Хотя эффект пока не является достаточно заметным для пациентов через шесть месяцев, результаты дают надежду на создание нового класса препаратов, способных изменять ход заболевания и улучшать качество жизни больных рассеянным склерозом (РС).

Что такое рассеянный склероз и его влияние на нервную систему

Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует миелиновые оболочки нервных клеток, замедляя или блокируя передачу нервных импульсов. Это вызывает целый ряд симптомов, таких как потеря чувствительности, проблемы с координацией, зрением, а также приводит к прогрессирующей инвалидности.

Причины заболевания:

  • Аутоиммунный процесс: Иммунная система организма начинает атаковать миелин, что приводит к его разрушению и воспалению.

  • Генетическая предрасположенность: В некоторых случаях генетические факторы могут повышать риск развития заболевания.

  • Экологические и внешние факторы: Влияние окружающей среды и вирусные инфекции могут также играть роль в развитии РС.

Формы рассеянного склероза:

  • Рецидивирующая форма: Симптомы появляются и исчезают, поскольку миелиновые оболочки повреждаются, восстанавливаются, а затем снова разрушаются.

  • Прогрессирующая форма: Обострения симптомов становятся менее выраженными, но повреждения нерва становятся необратимыми, что приводит к постоянной инвалидности.

Роль метформина и клемастина в лечении рассеянного склероза

Недавнее исследование, проведённое в Кембридже, использовало два препарата: метформин, который является популярным средством для лечения диабета, и антигистаминное средство клемастин. Предварительные результаты показывают, что эта комбинация может способствовать восстановлению миелина — вещества, которое защищает нервные волокна и ускоряет передачу нервных импульсов.

Как работают эти препараты?

  • Метформин: Обычно используется для снижения уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, но также показал способности влиять на механизмы регенерации клеток, включая миелиновые оболочки.

  • Клемастин: Антигистаминный препарат, который активирует процессы восстановления миелина и защищает нервные клетки от дальнейшего повреждения.

В ходе исследования 70 пациентов с рецидивирующей формой РС принимали комбинацию этих препаратов в течение шести месяцев. Результаты показали улучшение скорости передачи электрических сигналов между глазами и мозгом, но эффект оказался слишком незначительным, чтобы его можно было заметить на уровне клинических улучшений, таких как улучшение зрения или снижение инвалидности.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Вопрос: Какие результаты были получены в исследовании Кембриджского университета?
Ответ: Исследование показало, что комбинация метформина и клемастина может улучшить работу нервной системы и ускорить передачу электрических сигналов, что указывает на возможность восстановления миелиновых оболочек, однако клинические улучшения не были заметными через шесть месяцев.

Вопрос: Могу ли я начать принимать эти препараты, чтобы лечить рассеянный склероз?
Ответ: Нет. Препараты должны применяться только в рамках клинических испытаний, поскольку их эффективность ещё не доказана, и не стоит начинать лечение без рекомендации врача.

Вопрос: Как долго нужно ждать, чтобы увидеть улучшения?
Ответ: Для того чтобы препарат показал заметный эффект на клиническом уровне, потребуется больше времени, чем было в этом исследовании. Дополнительные исследования могут дать более точные результаты.

Три ключевых факта о рассеянном склерозе и новых методах лечения

  1. РС затрудняет жизнь миллионам людей: По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 миллионов человек во всём мире страдают от рассеянного склероза, что делает его одним из самых распространённых неврологических заболеваний среди молодых людей.

  2. Новые препараты могут восстановить миелин: Исследования показывают, что клемастин и метформин могут помочь восстановить миелин, что является важным шагом в борьбе с прогрессирующим заболеванием.

  3. Будущие перспективы: Хотя исследования ещё не завершены, первые результаты дают надежду на создание нового класса лекарств, которые могут значительно замедлить прогрессирование рассеянного склероза и повысить качество жизни пациентов.

Мифы и недопонимания о лечении рассеянного склероза

Миф 1: Лечение рассеянного склероза всегда требует радикальных изменений в жизни пациента.
Реальность: Современные исследования открывают новые подходы к лечению, такие как медикаменты, направленные на восстановление миелина, что может снизить необходимость в радикальных мерах.

Миф 2: Лечение рассеянного склероза обязательно должно быть долгосрочным и очень дорогим.
Реальность: Хотя лечение рассеянного склероза требует длительного времени, современные исследования показывают, что многие препараты могут быть доступны и эффективно сочетаться с другими средствами.

Исследования, проводимые в Кембридже, показывают обнадеживающие результаты, но для создания эффективного и доступного лечения рассеянного склероза потребуется больше времени и исследований. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Последние материалы
Нервные импульсы снова в норме? Найден рецепт для борьбы с рассеянным склерозом
Время можно обмануть: эти восемь привычек помогут отмотать биологические часы назад
Валерия говорит по-французски: певица рассказала, как освоила язык любви
Зал боевых искусств или турник: что выбрать для силы, выносливости и дисциплины
Ozon сменила прописку: компания переехала и готовится к новому старту
Ваш отпуск — их рутина: почему стюардессы устают от путешествий больше, чем вы думаете
Уксус и зубная паста творят чудеса: вот как отмыть то, что не под силу другим средствам
СДВГ превращает школу в испытание: врачи рассказали, когда поведение ребёнка становится болезнью
Штрафы больше не пугают: привычный манёвр в пробке превратится в хулиганство
Воздушный удар: что скрывают инциденты с утечкой топлива в самолётах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.