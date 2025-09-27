Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собачий тренд под ударом: любимая порода мира вызывает ужас у ветеринаров и страдания у хозяев
Глянцевые листья или сухие прутья: выбор, который делает каждый владелец гардении
Судебная драма: Аршавин снова подал в суд на Юлию Барановскую — алименты под угрозой
Этот салат с пастой и фасолью станет вашим фаворитом: секрет в особой заправке — вкуснее не пробовали
Миф о дробном питании рушится: сколько реально нужно есть, чтобы похудеть и не сорваться
Нефтяной покер: как ставки на танкеры меняют правила игры на азиатских рынках
Не только бронза: древние мастера медеплавильного дела могли быть пионерами в работе с железом
Дикая природа не любит глупцов: о самых опасных ошибках туристов
Импорт без иллюзий: одна ошибка в растаможке — и машина превращается в металлолом

Воздушный удар: что скрывают инциденты с утечкой топлива в самолётах

Наука

В последние годы на борту коммерческих авиарейсов значительно возросло количество инцидентов, связанных с утечками авиационного топлива.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Эти инциденты, по мнению экспертов, могут привести к необратимому повреждению нервной системы и травмам головного мозга.

Резкое увеличение инцидентов с задымлением

По данным Wall Street Journal, начиная с 2010 года, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) зафиксировало тысячи инцидентов, связанных с задымлением на борту самолетов. Эти происшествия часто связаны с неисправностями в двигателях самолётов, таких как Airbus A320, что может приводить к утечке токсичных паров в салон.

Причины инцидентов:

  • Неисправности в двигателях самолетов, вызывающие утечку пара.

  • Использование масла и топливных компонентов, которые могут выделять токсичные вещества.

  • Системы фильтрации на борту, которые не всегда способны эффективно очищать воздух от вредных веществ.

Реальные случаи и последствия для здоровья

Один из ярких примеров произошел в декабре 2017 года, когда бортпроводница Флоренс Чессонова, находясь на борту рейса Airbus A320 в Пуэрто-Рико, почувствовала запах, похожий на аромат "грязных ног". Вскоре после этого у нее начались проблемы с дыханием, а у коллеги, находившейся рядом, началась рвота. После приземления они были доставлены в больницу, где было установлено необратимое повреждение нервной системы у Чессоновой, а также травматическое расстройство головного мозга.

Эти симптомы, по мнению врача Флоренс Роберта Канецки, очень похожи на те, которые проявляются у игроков американского футбола после многократных ударов по голове, что свидетельствует о серьёзном повреждении мозга и нервной системы.

Почему инциденты с задымлением опасны

Эти происшествия могут иметь серьёзные последствия для здоровья экипажа и пассажиров, подвергающихся воздействию токсичных паров, содержащих химические вещества, такие как фосфор, углерод и другие вещества, выделяющиеся при сгорании топлива.

Основные опасности:

  • Повреждения головного мозга: Токсичные пары могут привести к хроническим травмам головного мозга, которые могут проявляться в виде когнитивных нарушений, головных болей, головокружений и проблем с координацией.

  • Повреждения нервной системы: Вдыхание токсичных паров может повлиять на нервную систему, вызывая такие симптомы, как слабость, онемение конечностей и затруднение дыхания.

  • Психологические последствия: Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессия, развивающиеся в результате перенесенного стресса и постоянных болей, также могут быть следствием подобных инцидентов.

 FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Вопрос: Что вызывает задымление в салоне самолета?
Ответ: Задымление может быть вызвано неисправностями в двигателях или системах воздушной фильтрации, что приводит к утечке токсичных паров в салон.

Вопрос: Что должны делать пассажиры и экипаж в случае утечки дыма?
Ответ: В случае инцидента экипаж должен немедленно оповестить пассажиров, провести эвакуацию, а также обеспечить доступ к кислороду и медицинской помощи.

Мифы и недопонимания

Миф 1: Все инциденты с задымлением происходят из-за неисправности двигателей.
Реальность: Не все случаи задымления связаны с неисправностью двигателей. Причины могут быть разнообразными, включая ошибки в работе систем фильтрации воздуха или неисправности в других системах.

Миф 2: Задымление на борту всегда приводит к травмам.
Реальность: Хотя инциденты с задымлением могут быть опасными, не всегда они приводят к травмам. Это зависит от степени воздействия токсичных веществ и времени контакта.

Советы для пассажиров и экипажа

  1. Следить за запахами: Если вы почувствовали странный запах, сообщите об этом экипажу. Это может быть первым признаком утечки пара или токсичных веществ.

  2. Осторожно с вентиляцией: Не используйте системы вентиляции, если ощущаете неприятный запах или задымление. Это может привести к дополнительному вдыханию токсичных паров.

  3. Убедитесь в наличии медицинской помощи: Пассажиры, почувствовавшие недомогание, должны немедленно сообщить об этом членам экипажа и запросить медицинскую помощь по прибытию.

Рост числа инцидентов с задымлением на борту самолетов, связанных с утечкой авиационного топлива, представляет собой серьезную угрозу для здоровья экипажа и пассажиров. Важно, чтобы авиакомпании приняли более жесткие меры по улучшению систем фильтрации и диагностике неисправностей, а также обеспечили пассажиров и экипаж адекватной медицинской помощью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Новости спорта
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Последние материалы
Судебная драма: Аршавин снова подал в суд на Юлию Барановскую — алименты под угрозой
Этот салат с пастой и фасолью станет вашим фаворитом: секрет в особой заправке — вкуснее не пробовали
Миф о дробном питании рушится: сколько реально нужно есть, чтобы похудеть и не сорваться
Нефтяной покер: как ставки на танкеры меняют правила игры на азиатских рынках
Не только бронза: древние мастера медеплавильного дела могли быть пионерами в работе с железом
Дикая природа не любит глупцов: о самых опасных ошибках туристов
Импорт без иллюзий: одна ошибка в растаможке — и машина превращается в металлолом
Забудьте о перезревших бананах: этот простой метод сохранит их идеальными на неделю
Глубины океана подарили монстра: странное существо оказалось копией Чубакки из культовой саги
Талант семьи Кеосаянов: почему Саруханов считает Тиграна Кеосаяна достойным сыном гениального отца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.