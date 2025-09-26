Не только бронза: древние мастера медеплавильного дела могли быть пионерами в работе с железом

Исследования, проведённые учёными Университета Крэнфилда, проливают новый свет на ключевой момент в истории металлургии — переход от бронзового века к железному. Древние мастера, занимавшиеся медеплавильным делом, вероятно, играли важную роль в изобретении технологии плавки железа.

Фото: www.spektrum.de by CHRISTIAN ECKMANN is licensed under RGZM / DPA / PICTURE ALLIANCE (AUSSCHNITT) кинжал Тутанхамона

Это открытие сделано в результате повторного анализа археологических находок на юге Грузии, в 3000-летней плавильной мастерской Квемо Болниси. Ранее считалось, что здесь производили железо, но новые исследования показали, что мастерская использовалась для плавки меди с использованием оксидов железа как флюса.

История открытия

В 1950-х годах археологи нашли на территории Квемо Болниси груды гематита (оксид железа) и шлака, что привело к выводу о ранней выплавке железа в этом регионе. Однако новое исследование, проведенное Университетом Крэнфилда, показывает, что медеплавильщики использовали оксид железа в качестве флюса для улучшения производственного процесса меди, а не для выплавки железа.

Это открытие подтверждает теорию о том, что медеплавильщики могли быть первыми, кто экспериментировал с железосодержащими минералами, что стало важным шагом к изобретению железа.

Теория медеплавильщиков как предшественников металлургии железа

Исследования показывают, что железо не было новым металлургическим открытием в эпоху железного века. Железные артефакты, такие как кинжал фараона Тутанхамона, датируемый бронзовым веком, уже существовали. Однако эти предметы были сделаны из железа, найденного в метеоритах, а не из железной руды. Процесс извлечения железа из руды, как это происходило позже, был технологическим прорывом, который привел к промышленному использованию железа.

Важность Квемо Болниси

Квемо Болниси стало ключевым местом для изучения ранней металлургии, поскольку это место предоставляет уникальные доказательства того, как медеплавильщики начали экспериментировать с оксидами железа. Это подтверждает теорию, что знание свойств железа и его руд пришло через медные технологии, что сыграло ключевую роль в развитии металлургии железа.

FAQ

Вопрос: Почему исследователи раньше думали, что в Квемо Болниси плавили железо?

Ответ: В 1950-х годах археологи обнаружили на этом месте шлаки и гематит, что, по их мнению, указывало на раннее производство железа. Однако современные методы анализа показали, что на самом деле в мастерской плавили медь, а гематит использовался как флюс.

Вопрос: Как медеплавильщики могли способствовать изобретению железа?

Ответ: Мастера, работавшие с медью, начали использовать оксиды железа для улучшения процессов плавки меди. Эти эксперименты стали предшественниками дальнейшего изобретения технологии извлечения железа из руды.

Вопрос: Когда началась массовая выплавка железа?

Ответ: Массовое производство железа началось в Железном веке, однако первые железные изделия были сделаны из железа, найденного в метеоритах. Извлечение железа из руды стало возможным гораздо позже.

Мифы и недопонимания

Миф 1: Железо было известно только в Железном веке.

Реальность: Железные артефакты встречаются еще в бронзовом веке, и они были сделаны из железа, найденного в метеоритах. Однако процесс плавки железа из руды стал возможен позже.

Миф 2: Мастера в Квемо Болниси плавили только железо.

Реальность: На самом деле в Квемо Болниси плавили медь, используя оксиды железа в качестве флюса, что могло повлиять на последующие эксперименты с железом.

Открытие, сделанное учёными Университета Крэнфилда, предоставляет новый взгляд на один из самых важных этапов в истории металлургии.