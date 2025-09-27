Глубины планеты раскрылись: найдено доказательство утечки драгоценных элементов из ядра

Учёные из Германии сделали открытие, которое может перевернуть представления о внутренней структуре Земли. Анализ лавы с Гавайских вулканов показал: из глубин планеты на поверхность могут попадать редкие драгоценные металлы, включая рутений.
Рутений — редкий металл из группы платины. Он имеет сродство к железу и во время формирования Земли почти полностью ушёл в ядро, оставив лишь следы в коре и мантии. Обнаружить его в значительных концентрациях в вулканических породах — сенсация.
Немецкие геологи с помощью изотопного анализа нашли в гавайской лаве необычно высокие пропорции изотопа 100Ru. По их мнению, это возможно только в случае, если часть материала поступает из областей, близких к ядру Земли.
До недавнего времени считалось, что ядро и мантия изолированы уже более 4 млрд лет. Но комбинация изотопов рутения и вольфрама в образцах гавайских базальтов указывает на иное.
"Комбинированные составы изотопов рутения и вольфрама в гавайских базальтах лучше всего объясняются простым смешением с материалом из ядра", — подчеркнули исследователи.
Это значит, что в недрах существуют геодинамические процессы, позволяющие металлам из ядра "просачиваться" в мантийные шлейфы, питающие вулканы.
|Вопрос
|Ранее считалось
|Новые данные
|Связь ядра и мантии
|Практически изолированы 4 млрд лет
|Возможен обмен веществами
|Источник драгоценных металлов
|Внешние метеориты и процессы в коре
|Частично из ядра через мантийные шлейфы
|Роль вулканов
|Только выход мантии
|Каналы передачи редких элементов из глубин
Если теория подтвердится, это объяснит происхождение некоторых редких металлов в земной коре. Такие элементы, как рутений, платина и золото, критически важны для технологий — от электроники и медицины до возобновляемой энергетики.
Это открытие показывает: вулканы могут быть "окнами" в глубины Земли, а горячие точки, как на Гавайях, не просто извергают лаву, а выводят на поверхность частицы из самого сердца планеты.
Продолжить изотопные исследования лав в разных регионах.
Сравнить данные с другими горячими точками (например, Исландия).
Уточнить модели геодинамики ядра и мантии.
Оценить возможное влияние на распределение полезных ископаемых.
Внедрить новые данные в прогнозы вулканической активности.
Ошибка: считать ядро полностью изолированным.
Последствие: недооценка механизмов распределения элементов.
Альтернатива: учитывать возможность обмена материалами через шлейфы.
Ошибка: игнорировать редкие изотопные аномалии.
Последствие: упущенные доказательства глобальных процессов.
Альтернатива: проводить системные исследования состава лав.
Ошибка: связывать золото только с поверхностными процессами.
Последствие: ограниченное понимание геологии.
Альтернатива: рассматривать глубокое происхождение металлов.
Тогда геологию ждёт пересмотр базовых моделей. Это также объяснит, почему на Земле присутствуют стратегические элементы, которых по расчётам должно быть крайне мало.
|Плюсы
|Минусы
|Новая теория объясняет происхождение редких металлов
|Данные пока ограничены Гавайями
|Возможность прогнозировать месторождения
|Сложность подтверждения на других вулканах
|Пересмотр геологических моделей
|Не исключены споры в научном сообществе
Что такое рутений?
Редкий металл из платиновой группы, важный для электроники и энергетики.
Почему его находка в лаве важна?
Потому что он должен находиться глубоко в ядре, а не на поверхности.
Можно ли ожидать потоков золота из вулканов?
Нет, речь идёт о микроскопических количествах, но их значение огромно для науки.
Миф: вулканы выбрасывают золото самородками.
Правда: речь идёт о следовых количествах элементов в лаве.
Миф: ядро Земли полностью изолировано.
Правда: новые данные показывают слабый обмен веществами.
Миф: это открытие связано с добычей.
Правда: оно в первую очередь научное, а не промышленное.
Гавайи считаются одними из самых активных вулканических зон на планете.
Изотопные методы позволяют уловить концентрации элементов на уровне миллиардных долей.
Подобные исследования помогают понять не только Землю, но и формирование других планет.
Традиционная геология десятилетиями исходила из идеи полной изоляции ядра и мантии. Но новые исследования, начиная с конца XX века, всё чаще находят следы обмена. Работа немецких учёных стала одним из самых убедительных доказательств, что ядро всё же влияет на поверхность.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?