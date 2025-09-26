Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Против кинокритика Долина* возбудили уголовное дело: его реакция и необычная просьба
Мебельный штамп, от которого страдают спальни: привычный элемент, который ворует пространство и гармонию
Кето-диета: почему не стоит повторять модный тренд — мнение врачей
Требование об остановке превращается в ловушку: ошибка стоит прав и денег
Секатор превращается в оружие: одно движение не в то время — и дерево может погибнуть
Паспорт как мультипасс: кому открывается египетская виза на 5 лет и карта резидента на полгода
Почему ваши фрикадельки получаются сухими? Ответ в этом семейном рецепте
До пяти лет тюрьмы: за что адвокат Дибровой хочет подать в суд на жену хирурга Хайдарова
Бег по асфальту — враг или тренажёр для суставов? Неожиданный ответ

Когда дождь не спасает: глобальное потепление толкает мир к водному коллапсу

Наука

Глобальное потепление меняет не только климатические привычки, но и то, как человечество обращается с водой. Новый анализ показывает: многие регионы планеты приближаются к "нулевой точке засухи" — состоянию, когда краны могут оставаться сухими месяцами и даже годами. Это не просто временное неудобство, а фундаментальная угроза для городов и сельских районов.

Пересохшее водохранилище
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пересохшее водохранилище

Что такое "нулевой день засухи"

Под этим термином учёные понимают момент, когда региональный спрос на воду превышает её поступление из рек, водохранилищ и осадков. Это не отдельный засушливый день, а долговременный дефицит. Причины могут быть разными: малые осадки, снижение стока рек, рост населения, чрезмерная ирригация. Всё вместе формирует устойчивую нехватку воды.

Почему ситуация усугубляется

Влияние глобального потепления проявляется сразу по нескольким направлениям:

  • более жаркий климат усиливает эвапотранспирацию — испарение влаги из почвы и растений;

  • периоды засухи становятся длиннее и интенсивнее;

  • одновременные экстремальные явления (жара + слабые дожди) накладываются друг на друга.

Сравнение регионов риска

Регион Уязвимость Сроки первых проявлений Основные факторы
Средиземноморье Высокая 2020-2030-е Засухи, рост спроса в городах
Южная Африка Очень высокая 2020-2030-е Сельское хозяйство + осадки
Северная Америка Средняя 2030-е Перегрузка водохранилищ
Азия Высокая 2030-2040-е Рост населения и ирригации

Опыт городов, которые уже столкнулись с кризисом

  • Кейптаун (2015-2018) - многолетняя засуха вынудила ввести жёсткие ограничения. Система поверхностного водоснабжения показала свою уязвимость.

  • Ченнаи (2019) - водохранилища пересохли из-за слабых муссонов и неэффективного управления стоками. Несмотря на "достаточный" запас на бумаге, вода закончилась.

"Промежуток времени между событиями DZD короче, чем их длительность", — отметил исследователь Веккья Равинандрасана.

Это значит, что кризисы могут повторяться быстрее, чем регион успевает восстановиться.

Советы шаг за шагом

  1. Контролировать утечки в городских системах.

  2. Внедрять повторное использование и переработку сточных вод.

  3. Собирать дождевую и ливневую воду.

  4. Пересматривать правила распределения водохранилищ.

  5. Создавать резервные системы снабжения, независимые от одного источника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на климат XX века.
    Последствие: системы не справляются с новыми реальностями.
    Альтернатива: проектировать с учётом экстремальных сценариев XXI века.

  • Ошибка: зависеть от одного водохранилища или трубопровода.
    Последствие: быстрый коллапс при засухе.
    Альтернатива: диверсификация источников.

  • Ошибка: игнорировать социальное неравенство.
    Последствие: кризис сильнее бьёт по бедным слоям.
    Альтернатива: справедливое распределение воды.

А что если…

В некоторых регионах на восстановление запасов может уйти годы. Если водоносные горизонты остаются пустыми дольше десяти лет, то даже возврат осадков не гарантирует быстрого пополнения.

Плюсы и минусы раннего выявления проблемы

Плюсы Минусы
Есть время подготовиться Требуются значительные инвестиции
Можно адаптировать города и сельское хозяйство Политические решения принимаются медленно
Развитие технологий повторного использования Рост цен на воду для населения

FAQ

Когда начнутся первые кризисы?
В ряде регионов — уже в 2020–2030-х годах.

Сколько людей окажутся под угрозой?
К концу века — около 753 млн человек, включая 467 млн городских жителей.

Что делать городам?
Развивать резервные системы, вводить разумное ценообразование и внедрять переработку воды.

Мифы и правда

  • Миф: нехватка воды касается только сельских регионов.
    Правда: города страдают быстрее из-за высокой плотности населения.

  • Миф: достаточно построить больше водохранилищ.
    Правда: без осадков и управления стоками они быстро опустеют.

  • Миф: глобальное потепление лишь слегка меняет климат.
    Правда: оно напрямую ускоряет процессы засухи.

Три интересных факта

  1. Около 14 % крупных водохранилищ могут высохнуть во время первого кризиса.

  2. Даже при сохранении уровня осадков рост потребления способен вызвать нулевой день засухи.

  3. Эвапотранспирация увеличивает потери воды из почвы и растений, усиливая засуху.

Исторический контекст

В XX веке управление водой строилось на опыте коротких засушливых циклов. Сегодняшние изменения климата показали: старые системы прогноза не работают. От кризиса в Кейптауне до Ченнаи мир уже получил первые тревожные сигналы. Теперь прогнозы учёных чётко показывают: "нулевой день засухи" может наступить в ближайшие десятилетия.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Еда и рецепты
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Последние материалы
Невидимый убийца блеска: привычки, превращающие роскошные локоны в сухую безжизненную паклю
Форсунки меняют формат распыления: одна деталь делает езду безопаснее
Молодость и красота в стакане: молоко чиа — секрет сияющей кожи и крепких костей
Музыкальный фронт: Дмитрий Певцов бросил вызов артистам, покинувшим Россию
Как природа создала идеальный арт-объект: эти горы Китая затмевают даже картины импрессионистов
Фиолетовые планеты на тонких стеблях: аллиум превращает обычный сад в кусочек космоса
Аграрный гигант: почему весь мир учится у Нидерландов выращивать сельхозпродукцию
Коломна гуляет: Шаман устроил праздник с блинами в честь Мизулиной и подтвердил важную новость
Рулон против хаоса: дешёвая вещь из кухни защищает от холода и грязи лучше дизайнерских чехлов
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.