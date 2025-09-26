Лунный джекпот: 6500 кратеров с платиной и водой — это меняет всё

Идея использования ресурсов внеземных объектов, таких как астероиды или планеты, кажется не такой уж фантастичной, учитывая ограниченность ресурсов Земли.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Однако следующий рубеж добычи драгоценных минералов может оказаться гораздо ближе, чем кажется. Речь идет о Луне, которая может стать гораздо более выгодным источником для добычи металлов платиновой группы и воды, чем астероиды, которые находятся на орбите Земли.

Новые исследования, опубликованные в журнале Planetary and Space Science, предлагают удивительные выводы, которые могут изменить наше понимание о перспективах космической добычи.

Потенциал Луны как источника драгоценных минералов

Группа учёных под руководством независимого астронома Джаянта Ченнамангалама, выдвигает теорию, что Луна может скрывать огромные залежи драгоценных металлов, таких как платина, палладий и родий.

Согласно их расчетам, до 6500 ударных кратеров на Луне могут содержать руды этих металлов. Это открытие предполагает, что Луна может быть более выгодным и прибыльным источником полезных ископаемых, чем астероиды, находящиеся в поясе астероидов за орбитой Марса.

Кроме того, учёные обнаружили, что около 3400 кратеров могут содержать воду в форме гидратированных минералов. Для будущих исследований Луны и колонизации спутника Земли вода — это не только важный элемент для поддержания жизни, но и стратегический ресурс для создания топлива и других материалов на месте.

Преимущества добычи на Луне

Близость к Земле и удобство доступа

В отличие от астероидов, которые сложно достигнуть и которые к тому же являются непредсказуемыми в своих траекториях, Луна находится на стабильной орбите и всегда повернута к Земле одной стороной. Это делает её гораздо более доступной для исследований и добычи, чем объекты в поясе астероидов. Экологические преимущества

Добыча полезных ископаемых на Земле сопряжена с многочисленными экологическими проблемами. Добыча вредных ископаемых разрушает экосистемы, загрязняет почву, воздух и воду. В космосе такие проблемы будут минимизированы. Добыча на Луне также может стать решением для многих экологических вызовов, связанных с ограниченными ресурсами на Земле. Поддержка космических исследований

Наличие воды на Луне обеспечит важный ресурс для создания гидразинивых топливных систем или для производства кислорода и водорода. Эти материалы могут значительно облегчить освоение Луны и других небесных тел в будущем. Платиновые металлы, в свою очередь, могут найти применение в высокотехнологичных отраслях, таких как медицина, электроника и даже в производстве солнечных батарей.

Трудности добычи в космосе

Несмотря на множество преимуществ, добыча полезных ископаемых на Луне также связана с рядом трудностей. Одной из главных проблем является технологическая сложность добычи на Луне. Даже несмотря на более низкую гравитацию, она все же требует разработки новых методов, которые смогут эффективно извлекать полезные минералы из лунного реголита, а также извлекать воду и металлы из кратеров.

Не стоит забывать и о высоких затратах, которые потребуются для создания инфраструктуры для добычи на Луне. Для успешной эксплуатации этих ресурсов потребуется развивать систему транспортировки, добычи, переработки и хранения минералов и воды.

Оценка потенциальных ресурсов

Исследование, проведённое командой учёных, оценило количество кратеров на Луне, которые могут содержать драгоценные металлы и воду. В результате были сделаны следующие выводы:

Драгоценные металлы платиновой группы

Около 6500 ударных кратеров диаметром более 1 километра могут содержать металлы платиновой группы, хотя руды, скорее всего, будут распределены по реголиту и труднодоступны.

Если сузить поиск до крупных кратеров диаметром более 19 километров с центральными вершинами, количество таких кратеров снижается до 38, однако именно в таких кратерах вероятнее всего сосредоточены концентрированные залежи металлов.

Вода

Около 3350 кратеров диаметром более 1 километра могут содержать воду в гидратированном виде.

Более 20 кратеров диаметром более 19 километров имеют концентрированные отложения воды.

Мифы и заблуждения о добыче на Луне

Луна не имеет никаких полезных ископаемых.

Напротив, Луна может скрывать значительные запасы драгоценных металлов и воды, что делает её потенциально более выгодным объектом для добычи, чем астероиды. Добыча на Луне не принесет пользы.

Наоборот, ресурсы Луны, такие как вода и платиновые металлы, могут сыграть ключевую роль в будущих космических миссиях и промышленности. Добыча на Луне невозможна.

Хотя задачи перед человечеством стоят амбициозные, научный прогресс и технологии постоянно развиваются. Возможно, что в ближайшем будущем освоение Луны станет более реальным.

Перспективы добычи драгоценных металлов и воды на Луне — это не просто мечты футуристов, а реальная возможность, которая может открыть новые горизонты для человечества. Несмотря на существующие сложности, будущее космической добычи выглядит многообещающе, и Луна может стать первым шагом в освоении ресурсов Солнечной системы.