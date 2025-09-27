Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Монастыри, скалы и загадки: чем Армения удивляет даже своих жителей
Клад, которому три тысячи лет, оказался под ногами: украшения и загадка их владельца не дают покоя науке
Планета без дыхания: NASA показало, как будущее Земли станет хуже каменного ада
Джигурда отрёкся от Волочковой: вот кто поставил точку в скандальной дружбе
Двор превращается в ловушку: когда привычка оборачивается штрафом
Кабачок творит чудеса: самые сочные котлеты из простых овощей за 30 минут
Люди тренируются годами, а шимпанзе рождается готовым: что скрыто в его мускулах и костях
Парфюм живёт дольше любви: три ошибки, которые убивают даже самый дорогой аромат
Фермеры теряют миллиарды: на Дону объявлена федеральная ЧС

Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему

5:35
Наука

Межзвёздная комета 3I / Atlas стала самым загадочным открытием последних лет. Огромный объект, прилетевший из глубин космоса, поставил под сомнение привычные модели астрономии и уже успел вызвать жаркие споры среди учёных. Почему её появление считают аномалией, чем она отличается от других межзвёздных гостей и каковы её реальные особенности?

Межзвёздная комета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздная комета

Космический гигант

В июле 2025 года телескопы зафиксировали комету с ядром около 5 км и массой 33 миллиарда тонн. Для сравнения: её предшественники — Оумуамуа и Борисов — были в тысячи раз легче. Несмотря на то что комета теряет по 150 кг вещества каждую секунду, её траектория остаётся стабильной.

Загадка для астрономов

По расчётам, наша Солнечная система должна была принять тысячи мелких межзвёздных тел до того, как к нам прилетит такой гигант. Но до Атласа мы наблюдали только два объекта.

"Это серьёзная аномалия", — отметил астрофизик Гарварда Ави Леб.

Учёные предполагают: либо мы неверно представляем распределение тел в галактике, либо действуют механизмы, о которых мы пока не знаем.

Сравнение межзвёздных гостей

Объект Размеры и масса Скорость Особенности
Оумуамуа ~200 м Высокая Сигарообразная форма, без хвоста
Борисов ~1 км, 2-3 млрд т Средняя Классическая комета
Atlas (3I) 5 км, 33 млрд т Почти вдвое быстрее Никель без железа, аномальная орбита

Спорные детали

  • Орбита Атласа совпадает с плоскостью эклиптики, что вероятно лишь в одном случае из 500.

  • Спектроскопия выявила чистый никель без железа, что больше похоже на искусственные сплавы.
    Эти факты породили версии об "искусственном происхождении".

Позиция NASA

Космическое агентство придерживается осторожности:

"Она похожа на комету, ведёт себя как комета и обладает типичными характеристиками комет", — заявил научный руководитель NASA Том Стэтлер.

По мнению специалистов, необычные свойства не означают, что перед нами рукотворный объект.

Советы шаг за шагом (как следить за открытиями)

  1. Подписывайтесь на официальные обновления NASA и ESA.

  2. Следите за публикациями в Nature и Science.

  3. Проверяйте данные от обсерватории Веры Рубин, которая открывает тысячи новых объектов.

  4. Используйте приложения для отслеживания небесных тел — SkySafari, Stellarium.

  5. Не доверяйте непроверенным "сенсациям" в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать аномалию как доказательство внеземной техники.
    Последствие: искажение научного взгляда.
    Альтернатива: дождаться фактических данных.

  • Ошибка: игнорировать статистическую редкость.
    Последствие: потеря шанса обновить космические модели.
    Альтернатива: расширить спектр наблюдений.

  • Ошибка: делать выводы без спектрального анализа.
    Последствие: ложные гипотезы.
    Альтернатива: опираться на многоканальные наблюдения.

А что если…

Эта идея пока звучит как фантастика. Но даже сама дискуссия стимулирует науку: если аномалия объяснится естественными причинами, мы узнаем больше о процессах в галактике. Если же нет — нас ждёт крупнейшее открытие в истории.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет границы астрономии Трудно объяснить в рамках известных моделей
Данные от 227 обсерваторий Временная потеря наблюдений из-за ухода за Солнце
Возможность изучить чистое межзвёздное вещество Версии о происхождении вызывают споры

FAQ

Когда будут новые данные о комете?
3 октября 2025 года HiRISE на Mars Reconnaissance Orbiter снимет ядро Атласа.

Почему она так тяжела?
Масса в 33 млрд тонн — результат уникального состава и размера, нехарактерного для межзвёздных тел.

Можно ли её видеть с Земли?
Нет, для наблюдения нужны мощные телескопы.

Мифы и правда

  • Миф: Атлас — корабль инопланетян.
    Правда: пока все признаки указывают на природное происхождение.

  • Миф: такие объекты прилетают часто.
    Правда: это всего третье зафиксированное межзвёздное тело.

  • Миф: комета угрожает Земле.
    Правда: траектория стабильна и опасности нет.

Три интересных факта

  1. Атлас в тысячу раз массивнее Борисова.

  2. Для наблюдений подключились 227 обсерваторий по всему миру.

  3. Потенциальное столкновение Атласа с Землёй стало бы событием планетарного масштаба.

Исторический контекст

Первая межзвёздная комета — Оумуамуа — была открыта в 2017 году, вторая — Борисов — в 2019. Третья, Атлас, появилась лишь в 2025-м, но уже изменила представления о природе межзвёздных объектов. Её открытие совпало с запуском обсерватории Веры Рубин, которая обещает новую эпоху астрономии.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Последние материалы
Фермеры теряют миллиарды: на Дону объявлена федеральная ЧС
Последние аплодисменты режиссёру: где и когда состоится прощание с Тиграном Кеосаяном
Сладкая маска скрывает опасность: эти сахарозаменители разрушают сердце и сосуды
Тихие убийцы питомцев на подоконнике: эти популярные комнатные растения смертельны для животных
Руины вместо улиц: 3 города-призрака, в которые туристы едут со всего мира
Жизнь под прицелом: Том Холланд и Зендея тратят баснословные деньги на охрану – кто угрожает актёрам
Загар сошёл, а рисунки остались: осень открывает лучший момент для тайной битвы с пятнами на коже
Павел Прилучный о Зепюр Брутян: единственная слабость жены, которую он помогает ей усмирить
Точка невозврата: почему актриса Виролайнен решилась на развод со звездой сериала Король и Шут
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.