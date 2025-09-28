Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Участок мозга, из-за которого зависимость сильнее любой воли

Наука

Авторы статьи в Scripps Research утверждают, что сделали важное открытие. Оказалось, что паравентрикулярное ядро гипоталамуса играет ключевую роль в формировании алкогольной зависимости. Эксперименты на крысах показали: именно этот участок мозга активизируется, когда организм связывает алкоголь с облегчением неприятных симптомов абстиненции. Это открывает новые перспективы в понимании механизмов зависимости и поиске способов её лечения.

Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan), https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
От удовольствия к боли: как формируется зависимость

В начале экспериментов животные ассоциировали алкоголь с положительными ощущениями. Но по мере того как абстиненция чередовалась с "срывами", природа мотивации менялась. Алкоголь переставал быть источником удовольствия и превращался в средство снятия боли и стресса.

Именно этот переход от "хочу" к "нужно" делает зависимость особенно разрушительной: мозг закрепляет связь между страданием и алкоголем, вынуждая искать его всё чаще.

Когда стресс усиливает тягу

Симптомы абстиненции напрямую связаны со стрессом и тревогой. Алкоголь, временно снижая эти состояния, формирует прочное негативное подкрепление. В этот момент ПВЯ активно взаимодействует с центром удовольствия, создавая замкнутый круг: стресс — алкоголь — краткое облегчение — новый стресс.

Такой механизм объясняет, почему зависимость оказывается столь устойчивой к лечению: она поддерживается не только привычкой, но и глубинными процессами в нервной системе.

Не только алкоголь: универсальный механизм

Учёные подчёркивают, что открытый процесс касается не только алкоголизма. Схожие механизмы могут лежать в основе других расстройств, связанных с избеганием боли и тревоги. Это и посттравматические стрессовые состояния, и некоторые формы фобий, и зависимость от иных веществ.

Таким образом, исследование расширяет наше понимание того, как мозг учится не просто искать удовольствие, но и избегать страдания любой ценой.

Будущие шаги

В ближайших планах исследователей — расширить эксперименты, включив женских особей и проведя анализ нейромедиаторов, выделяемых в прилежащем ядре. Это позволит более детально понять биохимические процессы, лежащие в основе зависимости.

Если удастся выявить молекулы, отвечающие за работу ПВЯ, они могут стать мишенью для новых лекарств. Такой подход открывает дорогу к терапии, которая будет воздействовать не на последствия, а на сам корень проблемы.

Почему это открытие важно

Главный вывод исследования в том, что зависимость — это не просто слабость или вредная привычка. Это результат глубокой перестройки мозга, при которой человек ищет не столько удовольствия, сколько защиты от боли и тревоги.

Такой взгляд меняет и подход к лечению: борьба с зависимостью требует не только воли и социальной поддержки, но и медицинских решений, направленных на конкретные механизмы мозга.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
