Секунды утекают сквозь пальцы: Земля решила ускориться — привычные сутки тают на глазах

С давних времён люди измеряли время по движениям небесных тел. Одни сутки — это оборот Земли вокруг своей оси, и привычные 24 часа мы привыкли считать константой. Но на самом деле длительность дня не всегда одинакова. В последние годы астрономы фиксируют ускорение вращения планеты: дни стали короче на доли миллисекунд, и эта тенденция вызывает интерес и вопросы у специалистов.
Земля совершает один полный оборот за 86 400 секунд, что и определяет продолжительность суток. Но исторические данные показывают, что миллионы лет назад в году насчитывалось от 372 до 490 дней — значит, вращение было быстрее. В XX веке ситуация изменилась: начиная с 1970-х годов, планета постепенно замедлялась, и с 1972 по 2016 год в мировое время было добавлено 27 високосных секунд.
Однако в 2016 году тренд развернулся. С тех пор Земля ускоряется, и теперь приходится корректировать время уже в другую сторону — убирать лишние миллисекунды. В 2020 году атомные часы зарегистрировали 28 самых коротких суток с 1960-х годов. Абсолютный рекорд был зафиксирован 5 июля 2024 года — минус 1,66 миллисекунды.
По данным Международной службы вращения Земли (IERS) и Военно-морской обсерватории США, в этом году самые короткие сутки ожидаются 9 и 22 июля, а также 5 августа. Сокращение составит от 1,3 до 1,5 миллисекунды.
"Никто не ожидал такого ускорения", — заявил эксперт по вращению Земли Леонид Зотов.
Учёные продолжают фиксировать аномалию и уточнять модели предсказания, ведь даже микроскопические отклонения имеют значение для работы спутниковых систем и GPS.
На динамику движения планеты воздействует целый комплекс факторов:
Спутник Земли играет ключевую роль: его удаление замедляет вращение на 1,8 миллисекунды за век. Но когда Луна отклоняется к северу или югу от экватора, она способна ускорять обороты планеты. Именно такие её положения совпадут с июльскими и августовскими сокращениями суток.
Многие исследователи полагают, что главная причина ускорения кроется в недрах планеты. Тектонические движения и землетрясения меняют распределение массы и влияют на ось вращения. Так, катастрофическое землетрясение в Японии в 2011 году сократило сутки на 1,8 микросекунды, а в Индонезии в 2004 году — на 2,68 микросекунды.
По словам Зотова, нынешние изменения слишком масштабны, чтобы объяснять их только Луной и океанами. Вероятно, здесь замешаны более глубокие процессы в ядре.
|Период
|Продолжительность суток
|Особенности
|Миллионы лет назад
|18-23 часа
|В году до 490 дней
|1970-2016
|>24 часа
|Добавлено 27 секунд
|2020
|-1,05 мс
|28 самых коротких дней
|5 июля 2024
|-1,66 мс
|Абсолютный рекорд
|2025 (прогноз)
|-1,3…-1,5 мс
|Минимум в июле-августе
Если тренд ускорения сохранится, то со временем может понадобиться официально убрать первую "отрицательную високосную секунду". Пока что таких решений не принимали, но вероятность обсуждается. Для большинства людей это изменение останется незаметным, но для навигации и телекоммуникаций оно станет серьёзным вызовом.
• Миф: "Сутки всегда длятся 24 часа".
• Правда: их продолжительность меняется на миллисекунды.
• Миф: "Это опасно для здоровья человека".
• Правда: такие колебания незаметны для организма.
• Миф: "Ускорение связано с глобальным потеплением".
• Правда: климат играет роль, но не объясняет резкий рост скорости.
Ускорение вращения Земли — не катастрофа, а напоминание о том, что наша планета живой и динамичный организм. Миллисекундные изменения суток мы не ощущаем, но именно они помогают учёным глубже понять взаимодействие внутренних процессов Земли, Луны и атмосферы.
Для человека это скорее технологический вызов: от стабильности мирового времени зависят GPS, банковские операции и авиация. Поэтому мониторинг и своевременные корректировки становятся залогом точности и безопасности в современном мире.
