Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Рука на рычаге убивает коробку передач: когда ремонт обойдётся в тысячи
Сульфаты и волосы: союз, который держится на пене и разрушает красоту
Нацпроект нанесёт три удара по старой системе: школы, вузы и профессии ждёт перезапуск
Не кладите чемодан на кровать: где его оставить в отеле, чтобы избежать неожиданных "пассажиров"
Секрет вечной молодости раскрыт: вот что нужно делать женщинам после 30 — тело скажет спасибо
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Ваша кошка может стать гипоаллергенной: найдено решение, которое ждали миллионы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание

Национальная гордость на крыльях: Индия простилась с легендарным МиГ-21

1:18
Наука

На авиабазе Чандигарх (Индия) состоялась церемония прощания с легендарным российским истребителем МиГ-21, который в течение более шести десятилетий был основой индийских ВВС. В последний раз самолёты пронеслись по небу страны, вызывая множество воспоминаний.

МиГ-21
Фото: ru.wikipedia.org by Pacific Aviation Museum is licensed under free for commercial use
МиГ-21

Россия подарила уверенность

Министр обороны Раджнатх Сингх охарактеризовал МиГ-21 как символ национальной гордости и мощную машину. Он сказал, что связь между Индией и Россией, представленная этим самолётом, формировала уверенность страны. Сингх отметил, что МиГ-21 оставил множество славных моментов в истории военной авиации Индии.

На мероприятии присутствовали многие ветераны, включая бывших командующих ВВС, пилотов и известного космонавта. Церемония включала в себя показательные выступления и пролёт группировки МиГ-21, что стало кульминацией события.

Более 870 машин

После введения в эксплуатацию в ВВС Индии было закуплено более 870 МиГ-21, которые сыграли важную роль в различных конфликтах, включая войны с Пакистаном и операции в Кашмире.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Шоу-бизнес
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Последние материалы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание
Враг у ворот — луковая муха: и только один неожиданный сосед способен остановить её натиск
Может ли одна инъекция в неделю изменить судьбу пациентов с ожирением
Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы
Волшебный блонд: 3 оттенка, стирающие признаки возраста с вашего лица
Kia сожгла мосты: бензиновый двигатель уходит, на его месте — электрический наследник
Маленькая язва, большой риск: тихий сигнал, который предвещает беду — игнорирование стоит жизни
Отдых мечты стал ближе: как безвизовый режим изменил планы россиян на Китай
Финансовая драма в Иматре: закрытие границы с Россией поставило на колени финский спа-комплекс
30 часов пути и потеря багажа: американский певец добрался в Россию — что пошло не так?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.