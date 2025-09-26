Национальная гордость на крыльях: Индия простилась с легендарным МиГ-21

На авиабазе Чандигарх (Индия) состоялась церемония прощания с легендарным российским истребителем МиГ-21, который в течение более шести десятилетий был основой индийских ВВС. В последний раз самолёты пронеслись по небу страны, вызывая множество воспоминаний.

Фото: ru.wikipedia.org by Pacific Aviation Museum is licensed under free for commercial use МиГ-21

Россия подарила уверенность

Министр обороны Раджнатх Сингх охарактеризовал МиГ-21 как символ национальной гордости и мощную машину. Он сказал, что связь между Индией и Россией, представленная этим самолётом, формировала уверенность страны. Сингх отметил, что МиГ-21 оставил множество славных моментов в истории военной авиации Индии.

На мероприятии присутствовали многие ветераны, включая бывших командующих ВВС, пилотов и известного космонавта. Церемония включала в себя показательные выступления и пролёт группировки МиГ-21, что стало кульминацией события.

Более 870 машин

После введения в эксплуатацию в ВВС Индии было закуплено более 870 МиГ-21, которые сыграли важную роль в различных конфликтах, включая войны с Пакистаном и операции в Кашмире.