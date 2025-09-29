Один и тот же человек во сне у тысяч людей: мистическая история, превратившаяся в вирус легенду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Представьте себе сон, в котором появляется незнакомец. Утром вы описываете его черты друзьям, и вдруг кто-то отвечает: "А мне он тоже снился!". Именно так началась одна из самых странных городских легенд конца 2000-х годов — история "Этого человека", таинственной фигуры, которую якобы видели во сне тысячи людей по всему миру.

Thisman (Этот человек)
Фото: wikipedia.org by Андреа Нателло, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Thisman (Этот человек)

Его лицо стало узнаваемым даже у тех, кто никогда не утверждал, что встречал его во сне. Листовки с фотороботом и вопросом "Вам снился этот человек?" расклеивали в Лос-Анджелесе, Берлине, Москве и других городах. Интернет быстро превратил историю в сенсацию, а сама фигура вошла в поп-культуру, став частью фильмов, мемов и даже татуировок.

"ОН снился более чем двум тысячам человек по всему миру", — утверждали создатели проекта "Ever dream this man?".

Как всё началось

В январе 2006 года пациентка нью-йоркской психиатрической клиники нарисовала лицо мужчины, регулярно появлявшегося в её снах. Портрет случайно оказался на столе у другого пациента, и тот заявил, что тоже видел этого человека.

Врач показал рисунок коллегам, и ещё несколько пациентов из разных городов узнали "героя". Так у него появилось прозвище — Этот человек.

В 2008 году итальянский маркетолог Андреа Нателла запустил сайт thisman. Он предложил людям поделиться своими историями и рисунками. Результат превзошёл все ожидания: сотни писем, десятки новых портретов и тысячи дискуссий в СМИ и блогах.

Сравнение версий происхождения феномена

Версия Суть Аргументы
Массовое бессознательное Человеку снится универсальный архетип Лицо слишком обобщённое, "среднестатистическое"
Психиатрический феномен Люди транслируют образы через рассказы Нет научного подтверждения массовой передачи
Рекламная кампания Проект Андреа Нателлы для guerrilla marketing Зарегистрированные домены и признание автора
Реальная мистика Фигура, вторгающаяся во сны Популярность основана только на историях, не на фактах

Как разбирать такие истории

  • Проверяйте источники: сайт, авторы, регистрация домена.
  • Сравнивайте даты: совпадают ли "воспоминания" с медийным хайпом.
  • Обращайте внимание на стиль подачи — часто мифы подаются как новости.
  • Ищите комментарии специалистов: психологи дают более простые объяснения.
  • Сохраняйте критичность — массовые истории во сне легко могут оказаться вирусным маркетингом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: верить в мистику без проверки.
    Последствие: распространение ложных историй.
    Альтернатива: обращаться к психологии и нейробиологии сна.

  • Ошибка: игнорировать разоблачения.
    Последствие: миф продолжает жить десятилетиями.
    Альтернатива: воспринимать такие проекты как культурный феномен.

  • Ошибка: принимать участие в "вирусе" неосознанно.
    Последствие: бесплатная реклама для создателей.
    Альтернатива: анализировать, кому выгодна история.

А что если бы это было правдой

Если бы тысячи людей действительно видели во сне одно и то же лицо без всякой связи между собой, это стало бы доказательством существования коллективного бессознательного или феномена передачи образов. Наука пока таких данных не имеет, но сама идея подогревает интерес к исследованиям сна.

Плюсы и минусы феномена

Плюсы Минусы
Привлёк внимание к теме сновидений Основан на мистификации
Стал частью массовой культуры Вводил людей в заблуждение
Породил исследования о восприятии лиц Научной ценности мало
Яркий пример вирусного маркетинга Использовал доверие аудитории

FAQ

Сколько людей видели Этого человека

Согласно сайту — более 2000, но проверить эти данные невозможно.

Кто придумал проект

Итальянский маркетолог Андреа Нателла, специалист по "партизанскому маркетингу".

Реально ли такой человек существует

Нет подтверждений. Основой рисунка стала фотография отца Нателлы.

Почему лицо кажется знакомым

Оно составлено из усреднённых черт, которые мозг легко "узнаёт".

Мифы и правда

  • Миф: "Этот человек" существует в реальности.
    Правда: его портрет создан искусственно.

  • Миф: явление изучали учёные.
    Правда: серьёзных исследований не было, только медийный интерес.

  • Миф: люди до сих пор массово видят его во сне.
    Правда: большинство сообщений связано с популярностью сайта.

3 интересных факта

  • Листовки с его портретом можно было скачать прямо с сайта и расклеивать в своём городе.
  • Фигура "Этого человека" мелькает в фильмах, мультфильмах и даже на одежде.
  • До сих пор есть фанаты, которые делают татуировки с этим лицом.

Исторический контекст

  • 2006: первый рисунок пациента в Нью-Йорке.
  • 2008: запуск сайта thisman. org, начало глобального хайпа.
  • 2010: признание Андреа Нателлы: это маркетинговый проект.
  • 2020-е: "Этот человек" остаётся мемом и культурным символом, хотя миф давно разоблачён.

Эта история напоминает: даже самые жуткие легенды могут оказаться всего лишь искусно созданным мифом, но именно они делают мир снов ещё более загадочным и притягательным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
