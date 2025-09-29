Один и тот же человек во сне у тысяч людей: мистическая история, превратившаяся в вирус легенду

Представьте себе сон, в котором появляется незнакомец. Утром вы описываете его черты друзьям, и вдруг кто-то отвечает: "А мне он тоже снился!". Именно так началась одна из самых странных городских легенд конца 2000-х годов — история "Этого человека", таинственной фигуры, которую якобы видели во сне тысячи людей по всему миру.
Его лицо стало узнаваемым даже у тех, кто никогда не утверждал, что встречал его во сне. Листовки с фотороботом и вопросом "Вам снился этот человек?" расклеивали в Лос-Анджелесе, Берлине, Москве и других городах. Интернет быстро превратил историю в сенсацию, а сама фигура вошла в поп-культуру, став частью фильмов, мемов и даже татуировок.
"ОН снился более чем двум тысячам человек по всему миру", — утверждали создатели проекта "Ever dream this man?".
В январе 2006 года пациентка нью-йоркской психиатрической клиники нарисовала лицо мужчины, регулярно появлявшегося в её снах. Портрет случайно оказался на столе у другого пациента, и тот заявил, что тоже видел этого человека.
Врач показал рисунок коллегам, и ещё несколько пациентов из разных городов узнали "героя". Так у него появилось прозвище — Этот человек.
В 2008 году итальянский маркетолог Андреа Нателла запустил сайт thisman. Он предложил людям поделиться своими историями и рисунками. Результат превзошёл все ожидания: сотни писем, десятки новых портретов и тысячи дискуссий в СМИ и блогах.
|Версия
|Суть
|Аргументы
|Массовое бессознательное
|Человеку снится универсальный архетип
|Лицо слишком обобщённое, "среднестатистическое"
|Психиатрический феномен
|Люди транслируют образы через рассказы
|Нет научного подтверждения массовой передачи
|Рекламная кампания
|Проект Андреа Нателлы для guerrilla marketing
|Зарегистрированные домены и признание автора
|Реальная мистика
|Фигура, вторгающаяся во сны
|Популярность основана только на историях, не на фактах
Ошибка: верить в мистику без проверки.
Последствие: распространение ложных историй.
Альтернатива: обращаться к психологии и нейробиологии сна.
Ошибка: игнорировать разоблачения.
Последствие: миф продолжает жить десятилетиями.
Альтернатива: воспринимать такие проекты как культурный феномен.
Ошибка: принимать участие в "вирусе" неосознанно.
Последствие: бесплатная реклама для создателей.
Альтернатива: анализировать, кому выгодна история.
Если бы тысячи людей действительно видели во сне одно и то же лицо без всякой связи между собой, это стало бы доказательством существования коллективного бессознательного или феномена передачи образов. Наука пока таких данных не имеет, но сама идея подогревает интерес к исследованиям сна.
|Плюсы
|Минусы
|Привлёк внимание к теме сновидений
|Основан на мистификации
|Стал частью массовой культуры
|Вводил людей в заблуждение
|Породил исследования о восприятии лиц
|Научной ценности мало
|Яркий пример вирусного маркетинга
|Использовал доверие аудитории
Согласно сайту — более 2000, но проверить эти данные невозможно.
Итальянский маркетолог Андреа Нателла, специалист по "партизанскому маркетингу".
Нет подтверждений. Основой рисунка стала фотография отца Нателлы.
Оно составлено из усреднённых черт, которые мозг легко "узнаёт".
Миф: "Этот человек" существует в реальности.
Правда: его портрет создан искусственно.
Миф: явление изучали учёные.
Правда: серьёзных исследований не было, только медийный интерес.
Миф: люди до сих пор массово видят его во сне.
Правда: большинство сообщений связано с популярностью сайта.
Эта история напоминает: даже самые жуткие легенды могут оказаться всего лишь искусно созданным мифом, но именно они делают мир снов ещё более загадочным и притягательным.
