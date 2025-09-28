Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак бросила вызов Стрелец после их спора: что последует за смелым предложением
Потерпите — слово, которое калечит: как врачи списывают болезни на критические дни и губят здоровье
Тысячи тонн воды летят в бездну: самые пугающие и завораживающие водопады планеты
Кастрюли падают, крышки гремят, кухня тонет в хаосе: эти восемь шагов вернут посуде место и покой
Пять минут — и вы снова сияете: экспресс-план ухода, который работает без косметолога
Зимний плен для лозы: виноград переживёт морозы только если садовод не предаст его осенью
Иран отказался от петли на шее: почему предложения по урану неприемлемы для Тегерана
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Пунктир у автобусных остановок: решение проблемы или новая головоломка для автомобилистов

Новый вызов истории: археологи доказали забытый путь переселения в Европу

4:01
Наука

Археологи обнаружили свидетельства древнего сухопутного моста вдоль побережья Эгейского моря в Турции. Новая находка показывает: во время ледникового периода именно здесь проходил один из забытых маршрутов переселения древних людей из Азии в Европу.

Древний человек с волчонком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний человек с волчонком

Мост, которого больше нет

В плейстоценовую эпоху уровень моря был значительно ниже. Обширные участки суши, ныне скрытые под водой, соединяли современную Турцию с Северной Грецией и далее — с Европой. Таким образом формировался сухопутный коридор, позволяющий неандертальцам и ранним Homo sapiens двигаться на запад.

Сегодня этот мост затоплен, но археологические находки подтверждают его существование. Для науки это не просто очередное открытие — это повод пересмотреть привычные схемы миграции человечества.

Каменные орудия как свидетели

Во время двухнедельных исследований в районе Айвалыка специалисты нашли 138 каменных артефактов, относящихся к палеолиту. Среди находок — ручные топоры, секачи и орудия индустрии Леваллуа. Такая технологическая сложность говорит о том, что регион населяли не только неандертальцы, но и ранние представители нашего вида.

Подобные находки становятся ключами к пониманию не только миграций, но и культурных контактов между группами древних людей.

Южный маршрут против северного

Традиционно история миграции Homo sapiens описывалась через северные пути — Кавказ, Ближний Восток, Балканы. Однако открытие на эгейском побережье Турции показывает: южные сухопутные мосты и морские переправы играли не меньшую роль.

Фактически это открывает новый взгляд на расселение человечества: люди выбирали не один "главный путь", а целую сеть маршрутов, адаптированных к климату и доступным ресурсам.

Значение для науки и общества

Открытие затопленного моста — это не только новая точка на карте археологии. Это символ того, как изобретательность и адаптивность помогали нашим предкам осваивать мир. Люди шли туда, где открывались возможности: будь то ледниковая равнина, высохшее русло реки или обнажённый морской шельф.

Для современного общества такие находки важны и эмоционально: они напоминают о нашей общей истории и о том, что человек всегда искал пути преодолеть границы.

Научная дискуссия: единого мнения нет

Не все исследователи согласны с тем, что эгейский сухопутный мост сыграл решающую роль в расселении древних людей.

Часть археологов считает, что ключевыми оставались северные маршруты через Кавказ и Балканы: именно там найдено больше всего стоянок с богатым набором артефактов.

Другие указывают, что сами по себе каменные орудия не дают однозначного ответа: они могли быть принесены мигрирующими группами, но также могли оставаться в регионе изолированно, без масштабных переселений.

Есть и более скептическая точка зрения: находки в Айвалыке важны, но пока они не подтверждены радиометрической датировкой и сопоставлением с другими регионами, говорить о "новом маршруте" преждевременно.

Таким образом, открытие не закрывает дискуссию, а скорее открывает её - добавляя ещё один аргумент в вечный спор о том, каким путём Homo sapiens шагнул из Азии в Европу.

Что дальше?

Большая часть артефактов и следов миграций до сих пор скрыта под толщей воды на континентальном шельфе. Учёные планируют новые исследования с использованием подводных технологий и радиометрической датировки.

Каждая подобная находка может изменить представления о том, как именно Азия и Европа оказались связаны в доисторическую эпоху.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Последние материалы
Потерпите — слово, которое калечит: как врачи списывают болезни на критические дни и губят здоровье
Тысячи тонн воды летят в бездну: самые пугающие и завораживающие водопады планеты
Кастрюли падают, крышки гремят, кухня тонет в хаосе: эти восемь шагов вернут посуде место и покой
Пять минут — и вы снова сияете: экспресс-план ухода, который работает без косметолога
Зимний плен для лозы: виноград переживёт морозы только если садовод не предаст его осенью
Иран отказался от петли на шее: почему предложения по урану неприемлемы для Тегерана
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Пунктир у автобусных остановок: решение проблемы или новая головоломка для автомобилистов
Этот кухонный лайфхак делает овощи мягкими и безвкусными: пора перестать так делать
Секретная алхимия биомассы: отходы стали ценнейшим ресурсом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.