Человек против бездны: два месяца под землёй стали испытанием, где врагом было собственное сознание

0:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1962 году молодой французский геолог Мишель Сифр решился на эксперимент, который позже назовут одним из самых смелых в истории науки. Он спустился в пещеру глубиной 130 метров и провёл там два месяца без света, часов и привычных сигналов времени. Всё ради одного вопроса: что станет с человеком, если лишить его привычных ориентиров дня и ночи?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подземная пещера

С тех пор имя Сифра стало известно не только среди спелеологов, но и среди специалистов по биоритмам. Его эксперименты легли в основу новой науки — хронобиологии, а позже заинтересовали даже NASA.

"Главная задача была проверить, как поведёт себя тело без рамок дня и ночи", — писал в своих записях Мишель Сифр.

Как проходил первый эксперимент

Будущий исследователь с детства обожал пещеры. К 20 годам он исследовал уже около 50 подземных систем, а окончив Сорбонну, получил диплом геолога. В июле 1962-го он решил поставить на себе уникальный опыт.

С собой у него были палатка, складная мебель, еда, вода, книги, фонарик и проигрыватель. Связь с внешним миром ограничивалась телефоном, через который Сифр мог передавать информацию коллегам, но не получать её обратно. Таким образом он лишился даже косвенных намёков на реальное время.

Первые дни всё шло спокойно: он читал, слушал музыку и тщательно фиксировал свои ощущения в дневнике. Но уже через несколько недель начались изменения: зрение и слух ухудшились, обмен веществ замедлился, а психика стала давать сбои.

В заключительные дни Сифр ощущал страх, галлюцинации и полное отчуждение. На поверхность его выводили коллеги — настолько он ослаб. И главное: его внутренние часы сбились. Пока снаружи прошло 60 дней, он был уверен, что не прошло и 40.

Что показал эксперимент

Сифр открыл, что человек воспринимает время иначе, если исключить естественные ориентиры. Его "секунды" растянулись вдвое. Циклы сна и бодрствования тоже изменились: вместо привычных 24 часов его организм жил по чуть более длинному ритму. Это стало первым серьёзным доказательством того, что у каждого человека есть собственные "биологические часы".

Сравнение первого и второго эксперимента

Параметр 1962 год (Франция) 1972 год (Техас) Длительность 63 дня 6 месяцев Условия Полное одиночество Более мягкий режим, но та же изоляция Ритм сна ~25 часов До 48 часов (36 бодрствования + 12 сна) Последствия Галлюцинации, слабость Сильное смещение циркадных ритмов Итог Первые выводы о хронобиологии Привлёк внимание NASA

Чему учат эксперименты Сифра

Наш организм нуждается в чётких внешних сигналах — свет, звук, социальные контакты.

Без них биоритмы сдвигаются, сон и бодрствование теряют привычный цикл.

Для сохранения психического здоровья в изоляции нужны чёткие распорядки.

Даже небольшие ориентиры (например, имитация "дня и ночи" светом) помогают сохранить баланс.

Опыт Сифра ценен для космонавтов, полярников и подводников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полное исключение всех сигналов.

Последствие: галлюцинации, сильный стресс.

Альтернатива: минимальные внешние стимулы для ориентации.

Ошибка: отсутствие плана сна.

Последствие: смещение биоритмов.

Альтернатива: искусственное поддержание графика с помощью света.

Ошибка: длительная изоляция без контроля.

Последствие: ухудшение здоровья.

Альтернатива: постоянная связь с наблюдателями.

А что если повторить эксперимент сегодня

Современные технологии позволили бы вести онлайн-наблюдение, фиксировать изменения организма датчиками и сравнивать данные в реальном времени. Вероятно, это дало бы ещё больше информации о циркадных ритмах, но психологическая нагрузка от полной изоляции осталась бы столь же тяжёлой.

Плюсы и минусы эксперимента

Плюсы Минусы Научные открытия о биоритмах Риск для психики Основы хронобиологии Потеря здоровья и сил Практическая ценность для космонавтики Высокая стоимость подготовки Историческая значимость Этически спорная методика

FAQ

Зачем Сифр спускался в пещеру

Чтобы проверить, как отсутствие времени влияет на организм.

Почему его заинтересовалось NASA

Космонавты сталкиваются с отсутствием привычных ориентиров, и данные Сифра помогают готовить их к этому.

Сколько он пробыл под землёй

В 1962 году — 63 дня, в 1972 году — около полугода.

Какие были последствия

Смещение восприятия времени, галлюцинации, изменения биоритмов.

Мифы и правда

Миф: Сифр чуть не погиб.

Правда: он был ослаблен, но коллеги вывели его вовремя.

Миф: его эксперименты доказали существование "четвёртого измерения времени".

Правда: они подтвердили лишь, что у человека есть внутренние часы.

Миф: после подземного опыта он бросил науку.

Правда: Сифр продолжал работать геологом и спелеологом до конца жизни.

3 интересных факта

Во время второго эксперимента его биоритм перешёл на 48-часовой цикл.

Книга Сифра "Один в глубинах Земли" стала научным бестселлером.

Его данные помогли разработать программы подготовки космонавтов и полярных экспедиций.

Исторический контекст

В 1960-е годы активно изучались возможности человека к выживанию в экстремальных условиях.

Эксперименты Сифра совпали по времени с началом космической гонки.

В 1970-е NASA применило его данные для подготовки астронавтов.

В 2024 году Сифр ушёл из жизни в возрасте 85 лет, оставив наследие, которое до сих пор изучают.

Этот уникальный опыт Мишеля Сифра напомнил миру, что даже в тишине и темноте человек остаётся исследователем, открывающим новые грани самого себя.