Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перелицованный китаец или прорыв? В России начали продавать свои электрокары
Запретный выезд: как Верка Сердючка оказалась на сцене в Испании
Больше никаких запотевших окон: хозяева делятся проверенным методом с солью
Дешевле лекарства, а пользы больше: магазинные овощи, которые работают как аптечка
Холодный десерт с малиной: рецепт, который удивит гостей
Места силы России: 7 загадок природы, где оживают древние легенды необъятной страны
Отличные новости для кошелька: эти овощи и фрукты стали намного дешевле
Новая модель газлайтинга: как наука объясняет психологическую манипуляцию
Заводят ради красоты, а потом горько жалеют: роковая ошибка всех, кто решил приручить лису

Взрывчатка кормит море: парадокс, который никто не ожидал

0:13
Наука

На морском дне нередко скрываются не только затонувшие суда и обломки, но и неожиданные островки жизни. В Балтийском море исследователи нашли доказательства того, что даже опасные остатки войны могут стать пристанищем для тысяч организмов. Эта находка заставляет по-новому взглянуть на то, как природа умеет адаптироваться и превращать следы человеческих конфликтов в новые экосистемы.

Океанское дыхание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Океанское дыхание

Исследования в Любекском заливе

Осенью 2024 года группа учёных обследовала район сброса боеприпасов в Любекской бухте. На дне были обнаружены остатки немецких крылатых ракет "Фау-1". Несмотря на то что вокруг фиксировались токсичные соединения взрывчатки, поверхность боеголовок оказалась густо заселена морскими организмами. Учёные насчитали около 43 тысяч особей на квадратный метр, тогда как в донных отложениях рядом жило лишь около 8200.

Такая разница объясняется тем, что живым существам необходимы твёрдые основания для закрепления. Даже при наличии опасных химикатов бетон, металл или дерево могут служить своеобразным "фундаментом" для подводного мира.

Сравнение: боеголовки и донные осадки

Среда обитания Плотность организмов Особенности условий
Поверхность боеголовок ~43 000 особей/м² Высокая токсичность, но наличие твёрдого субстрата
Донные отложения рядом ~8 200 особей/м² Более безопасная химическая среда, но мягкое дно

Почему жизнь тянется к металлу

Даже потенциально смертельные дозы взрывчатых веществ (от 30 нанограммов до 2,7 миллиграммов на литр воды) не отпугнули колонии мидий, ракообразных и водорослей. Их стратегия проста: выиграть от преимущества твёрдой поверхности, где меньше конкуренции. Так работает естественный отбор — одни виды уходят, другие используют шанс занять новые территории.

Советы шаг за шагом: как изучают такие объекты

  1. Используют подводные дроны и камеры высокого разрешения, чтобы зафиксировать состояние обломков.

  2. Берут пробы воды специальными контейнерами для анализа концентрации химикатов.

  3. Снимают образцы осадков и живых организмов для подсчёта видового состава.

  4. Сравнивают результаты с "контрольными" точками подальше от боеприпасов.

  5. Фиксируют данные в международных базах, чтобы отслеживать динамику экосистем.

Для подобных экспедиций применяют оборудование для дайвинга, исследовательские суда и лабораторные приборы для химического анализа. Всё это превращает работу в синтез морской биологии, экологии и технологий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка игнорировать наличие военных отходов на дне.

  • Последствие: внезапные всплески токсинов, гибель рыбы, ухудшение экологии.

  • Альтернатива: мониторинг с использованием гидролокаторов и пробоотборников, как это делают современные научные станции.

  • Ошибка: размывание дна при строительстве портов без учёта старых боеприпасов.

  • Последствие: случайные взрывы или выбросы отравляющих веществ.

  • Альтернатива: предварительное картографирование дна и перенос строительных работ.

А что если…

Что будет, если такие боеголовки полностью разрушатся? С одной стороны, это освободит накопленные токсины, которые могут нанести удар по экологии. С другой — со временем металл разложится, а освободившиеся поверхности всё равно будут заселены новыми организмами. Таким образом, дно моря в любом случае найдёт способ "восстановить баланс".

Пример из США: Ghost Fleet

Не только Балтийское море хранит подобные "памятники истории". В США, в штате Мэриленд, на дне реки Потомака покоится "Призрачный флот" из 147 кораблей, построенных ещё во времена Первой мировой войны. Эти суда давно стали средой обитания для рыбы, птиц и растений. Учёные составили подробную карту, которая используется и археологами, и экологами.

Плюсы и минусы искусственных рифов

Аспект Плюсы Минусы
Для природы Новая среда для поселения организмов Риск токсического загрязнения
Для науки Возможность изучать адаптацию видов Сложность контроля и очистки
Для туризма Аттракционы для дайверов Ограниченный доступ из-за опасности

FAQ

Как выбрать место для подводного туризма рядом с такими объектами?
Следует ориентироваться на официально разрешённые зоны, где проведены проверки безопасности.

Сколько стоит экспедиция по исследованию боеголовок?
Цена зависит от оборудования, но аренда судна и приборов может составлять десятки тысяч евро за сезон.

Что лучше для морских организмов — мягкое дно или металл?
Для прикрепляющихся видов металл и бетон предпочтительнее, хотя они несут больше рисков для здоровья.

Мифы и правда

  • Миф: на затонувших боеприпасах не может быть жизни.

  • Правда: исследования доказали, что плотность организмов там выше, чем в донных осадках.

  • Миф: токсичные вещества полностью уничтожают экосистему.

  • Правда: природа адаптируется, и некоторые виды находят способы выживания даже в опасной среде.

3 интересных факта

  1. Некоторые рыбы используют обломки как укрытия от хищников.

  2. Дайверы называют такие места "подводными музеями".

  3. Вода быстрее разъедает металл в Балтике, чем в тропиках, поэтому экосистемы здесь более динамичные.

Исторический контекст

  • 1920-е годы — массовое затопление старых кораблей в США, ставших "Призрачным флотом".

  • 1940-е годы — Балтийское море получает тысячи тонн боеприпасов как след войны.

  • XXI век — интерес учёных к экологическим последствиям таких объектов резко возрастает.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Последние материалы
Невозможно повторить: 10 актёров, навсегда ставших своими персонажами
Земля глотает сокровища: тайный срок посадки тюльпанов и нарциссов для весеннего фейерверка
Думали, это бодрит, а на самом деле отравляет: безобидное сочетание продуктов ведёт к трагедии
Дорога без права на ошибку: чем рискуют владельцы четырёхсезонных шин
Студент, карьерист, владелец квартиры: как меняется порог входа в недвижку
Рабочий проект или новый роман? Гуф объяснил слухи об отношениях с Вероникой Нестеровой
Кухонные шкафы объявлены устаревшими — их место заняли конструкции, которые диктуют порядок
Детокс-секрет стройности: эти продукты помогут вам похудеть за 7 дней
Мария Погребняк отправила сыновей жить к бабушке и дедушке: что произошло в семье
Взрывчатка кормит море: парадокс, который никто не ожидал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.