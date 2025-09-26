Термиты против нежелательного грибка: какой лайфхак используют насекомые для чистоты своих ферм

Задолго до появления первых земледельцев, более 50 миллионов лет назад, некоторые виды термитов культивировали грибы в своих жилищах в качестве источника пищи.
Подобно человеческим фермерам, термиты сталкиваются с необходимостью борьбы с "сорняками" — нежелательными грибками, способными нанести ущерб их урожаю. В свежей публикации журнала Science ученые представили открытие одного из методов, которым термиты поддерживают здоровье своего урожая: захоронение опасных грибков в почве, богатой антимикробными организмами.
По словам Майкла Поульсена, эволюционного биолога из Университета Копенгагена, который не участвовал в данном исследовании, результаты демонстрируют, насколько "поразительно эффективно" термиты обеспечивают чистоту своих подземных ферм. Он подчеркивает, что это умение позволяет термитам играть важную роль в процессе переработки растительных остатков в почву.
В рамках нового исследования изучались термиты вида Odontotermes obesus, обитающие в Юго-Западной Азии. Они готовят свои "поля", доставляя фрагменты листьев в свои гнезда. Затем рабочие термиты измельчают листья на мелкие части и помещают их в специальные камеры, в которых поддерживаются идеальные условия температуры и влажности для роста гриба Termitomyces. Белый гриб активно разрастается на листовых сотах, а термиты непрерывно собирают и употребляют его в пищу, пишет planet-today.
