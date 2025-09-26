Не только мозг: учёные нашли неожиданную причину для стимуляции сна

Что именно заставляет нас засыпать? Долгое время ответ искали исключительно в работе мозга. Но новые данные показывают: ключевая роль принадлежит не только нейронам, но и крошечным обитателям кишечника.
Учёные из Университета штата Вашингтон выяснили, что молекулы клеточных стенок бактерий могут участвовать в регуляции сна. Эти результаты помогают объединить разные модели — мозговую и микробную, предлагая совершенно новый взгляд на процесс сна.
Основное внимание исследователей привлёк пептидогликан (ПГ) — вещество, входящее в структуру клеточных стенок бактерий. Оказалось, что он естественным образом присутствует в мозге мышей и меняется в зависимости от цикла сна и бодрствования.
"Это добавило новое измерение к тому, что мы уже знаем", — сказала аспирантка Эрика Инглиш, из Университета штата Вашингтон.
Ранее считалось, что ПГ не может проникнуть в мозг. Но новые наблюдения доказывают обратное. Более того, его роль в регуляции сна может быть сопоставима с нейронными механизмами.
Эта теория утверждает, что сон — продукт взаимодействия двух автономных систем: нервной и микробной. Организм и его микрофлора вместе создают условия для отдыха.
"Дело не в чём-то одном, а в том и другом одновременно. Они должны работать вместе", — сказала Инглиш.
Идея опирается на растущие данные о влиянии микробиома на когнитивные процессы, аппетит, либидо и поведение. По сути, микробы становятся равноправными участниками регуляции не только физиологии, но и психики.
Некоторые данные показывают, что микробиом влияет на эмоции, уровень стресса и даже принятие решений. Это меняет взгляд на "свободу воли": возможно, многие наши реакции формируются "снизу вверх" — под влиянием микроорганизмов.
Как микробиом влияет на сон?
Бактериальные молекулы, такие как пептидогликан, могут воздействовать на мозг и участвовать в регуляции сна.
Можно ли улучшить сон через питание?
Да, продукты с пробиотиками и клетчаткой помогают поддерживать микробиом и способствуют нормализации сна.
Что лучше для сна: лекарства или работа с микробиомом?
Лекарства дают быстрый результат, но работа с микробиомом обеспечивает долгосрочный эффект.
Микробиом напрямую связан с психическим здоровьем. Его дисбаланс может усиливать тревожность и депрессию, а также ухудшать качество сна. Поддержка микробного баланса становится важным элементом психотерапии и профилактики стрессовых расстройств.
Уточнения
Микробиом человека представляет собой совокупность всех микробов, населяющих организм человека, включая такие его участки как кожа, молочные железы, половые органы, легкие, слизистые оболочки, биологические жидкости, желчевыводящие пути и желудочно-кишечный тракт.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
