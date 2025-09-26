Не только мозг: учёные нашли неожиданную причину для стимуляции сна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:37
Наука

Что именно заставляет нас засыпать? Долгое время ответ искали исключительно в работе мозга. Но новые данные показывают: ключевая роль принадлежит не только нейронам, но и крошечным обитателям кишечника.

Спящие люди
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящие люди

Учёные из Университета штата Вашингтон выяснили, что молекулы клеточных стенок бактерий могут участвовать в регуляции сна. Эти результаты помогают объединить разные модели — мозговую и микробную, предлагая совершенно новый взгляд на процесс сна.

Пептидогликан и его неожиданная роль

Основное внимание исследователей привлёк пептидогликан (ПГ) — вещество, входящее в структуру клеточных стенок бактерий. Оказалось, что он естественным образом присутствует в мозге мышей и меняется в зависимости от цикла сна и бодрствования.

"Это добавило новое измерение к тому, что мы уже знаем", — сказала аспирантка Эрика Инглиш, из Университета штата Вашингтон.

Ранее считалось, что ПГ не может проникнуть в мозг. Но новые наблюдения доказывают обратное. Более того, его роль в регуляции сна может быть сопоставима с нейронными механизмами.

Как развивается гипотеза "холобионта"

Эта теория утверждает, что сон — продукт взаимодействия двух автономных систем: нервной и микробной. Организм и его микрофлора вместе создают условия для отдыха.

"Дело не в чём-то одном, а в том и другом одновременно. Они должны работать вместе", — сказала Инглиш.

Идея опирается на растущие данные о влиянии микробиома на когнитивные процессы, аппетит, либидо и поведение. По сути, микробы становятся равноправными участниками регуляции не только физиологии, но и психики.

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в рацион пробиотики (кефир, йогурт, квашеная капуста).
  2. Ешьте больше клетчатки — она питает полезные бактерии.
  3. Избегайте частого приёма антибиотиков без назначения врача.
  4. Поддерживайте режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  5. Ограничьте сахар и обработанные продукты — они снижают разнообразие микробиома.

А что если микробы управляют больше, чем сном?

Некоторые данные показывают, что микробиом влияет на эмоции, уровень стресса и даже принятие решений. Это меняет взгляд на "свободу воли": возможно, многие наши реакции формируются "снизу вверх" — под влиянием микроорганизмов.

FAQ

Как микробиом влияет на сон?
Бактериальные молекулы, такие как пептидогликан, могут воздействовать на мозг и участвовать в регуляции сна.

Можно ли улучшить сон через питание?
Да, продукты с пробиотиками и клетчаткой помогают поддерживать микробиом и способствуют нормализации сна.

Что лучше для сна: лекарства или работа с микробиомом?
Лекарства дают быстрый результат, но работа с микробиомом обеспечивает долгосрочный эффект.

Мифы и правда

  • Миф: сон полностью контролируется мозгом.
    Правда: новые данные показывают, что микробы играют не менее важную роль.
  • Миф: бактерии в кишечнике никак не связаны с поведением.
    Правда: доказано, что микробиом влияет на настроение и когнитивные процессы.
  • Миф: бессонница лечится только таблетками.
    Правда: комплексный подход с учётом микробиома эффективнее.

Сон и психология

Микробиом напрямую связан с психическим здоровьем. Его дисбаланс может усиливать тревожность и депрессию, а также ухудшать качество сна. Поддержка микробного баланса становится важным элементом психотерапии и профилактики стрессовых расстройств.

Три интересных факта

  1. Бактериальные молекулы, влияющие на сон, появились задолго до появления млекопитающих.
  2. У мышей уровень пептидогликана в мозге меняется в зависимости от времени суток.
  3. Бактериальные инфекции у людей нередко вызывают повышенную сонливость.

Исторический контекст

  • 1970-е: исследования сна фокусировались только на мозге.
  • 1990-е: первые данные о связи кишечника и психики.
  • 2000-е: термин "микробиом" вошёл в широкое использование.
  • 2020-е: гипотеза "холобионта" объединяет нейронауку и микробиологию.

Уточнения

Микробиом человека представляет собой совокупность всех микробов, населяющих организм человека, включая такие его участки как кожа, молочные железы, половые органы, легкие, слизистые оболочки, биологические жидкости, желчевыводящие пути и желудочно-кишечный тракт.

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
