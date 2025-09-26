Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Москве станет жарче: как изменится климат столицы

Наука

В грядущие десятилетия для Москвы предсказывается ощутимый подъём температур, а зной летних месяцев будет ощущаться ещё сильнее.

Семья в парке на фоне Москвы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семья в парке на фоне Москвы

Климатолог и директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук, а также заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов поделился своими прогнозами о влиянии климатических сдвигов на столичный регион.

Май как июнь

По словам специалиста, нынешний июнь по температурным показателям сопоставим с июлем прошлых лет. В перспективе 30 лет май достигнет температур июня, наблюдавшихся 70 лет назад, пишет "Царьград".

"У нас зимой минус 15, поэтому стать морским курортом Москве не суждено, но у нас будет уменьшаться холодовой стресс. Это тоже положительное последствие глобального потепления. Кстати, в северных районах зимой теплеет заметно сильнее. А в Москве установится жаркое лето, это тоже неплохо", — пояснил эксперт.

В области ниже температуры

Климатолог также обратил внимание на то, что при выезде из Москвы в Московскую область наблюдается значительное понижение температуры, достигающее 5-7 градусов. Это объясняется более влажной почвой, активным ночным испарением и прозрачной атмосферой, которые эффективно способствуют охлаждению.

Адаптация городской среды

Ключевое значение имеет адаптация городской среды к меняющемуся климату для обеспечения безопасности и благополучия жителей. Эксперт советует уделять приоритетное внимание формированию обширных зелёных насаждений и водных объектов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
