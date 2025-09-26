Защита от акул нового поколения: ученые испытали материалы, устойчивые к укусам гигантов

Опасность встречи с акулой на курортах и в районах, где популяции этих хищников многочисленны, волнует не только туристов, но и целые прибрежные сообщества. Даже не смертельный укус способен привести к серьёзным травмам, а также нанести ущерб репутации курорта и индустрии водного туризма.
Недавнее исследование австралийских учёных показало: новые гидрокостюмы, выполненные из устойчивых к укусам материалов, способны существенно снизить тяжесть травм. Их тестировали на белых и тигровых акулах — видах, чаще всего провоцирующих смертельные исходы.
Раньше водолазы и серферы могли использовать только громоздкие кольчужные костюмы. Они были надёжны, но совершенно непригодны для активного отдыха: слишком тяжёлые и ограничивающие движения.
Современные разработки используют лёгкий сверхвысокомолекулярный полиэтилен — волокно, из которого делают парусные канаты. Такой материал даёт гибкость, лёгкость и защиту одновременно.
"Несмотря на небольшие различия между четырьмя протестированными материалами, все они снижали риск значительных и критических повреждений, которые обычно приводят к сильному кровотечению и потере тканей или конечностей", — сказал доктор Том Кларк.
Его коллега добавил немного информации о технологии материалов.
"Наше исследование показало, что устойчивые к укусам материалы… могут снизить ущерб от нападений крупных белых и тигровых акул по сравнению со стандартным неопреновым гидрокостюмом", — добавил профессор Чарли Хувинерс.
Учёные оценивали повреждения по четырём уровням тяжести: от поверхностных до критических. Выяснилось, что новые материалы уменьшают глубину и масштаб травм, сохраняя шанс на выживание при нападении крупной акулы.
Костюм не отпугивает акулу — он лишь снижает последствия нападения. Если хищник решит атаковать, удар и укус всё равно произойдут. Однако материал поможет уменьшить кровопотерю и сохранить ткани, а значит, даст шанс дождаться помощи. Это делает его частью комплексной стратегии безопасности вместе с сетками, патрулированием пляжей и технологиями отпугивания.
Как выбрать лучший гидрокостюм от укусов акул?
Ищите модели с независимыми испытаниями и подходящие именно для ваших видов спорта.
Сколько стоит такой костюм?
Цена варьируется от 800 до 2000 долларов, в зависимости от бренда и материала.
Можно ли использовать костюм повторно после укуса акулы?
Да, но его обязательно нужно проверить на повреждения. При сильных порезах требуется замена.
Уточнения
Гидрокостю́м — это специальная одежда, предназначенная для дайвинга, подводной охоты, водолазных работ, сёрфинга, виндсёрфинга, кайтсёрфинга, фридайвинга и других водных видов спорта.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
