Защита от акул нового поколения: ученые испытали материалы, устойчивые к укусам гигантов

Опасность встречи с акулой на курортах и в районах, где популяции этих хищников многочисленны, волнует не только туристов, но и целые прибрежные сообщества. Даже не смертельный укус способен привести к серьёзным травмам, а также нанести ущерб репутации курорта и индустрии водного туризма.

Недавнее исследование австралийских учёных показало: новые гидрокостюмы, выполненные из устойчивых к укусам материалов, способны существенно снизить тяжесть травм. Их тестировали на белых и тигровых акулах — видах, чаще всего провоцирующих смертельные исходы.

Почему понадобились новые материалы

Раньше водолазы и серферы могли использовать только громоздкие кольчужные костюмы. Они были надёжны, но совершенно непригодны для активного отдыха: слишком тяжёлые и ограничивающие движения.

Современные разработки используют лёгкий сверхвысокомолекулярный полиэтилен — волокно, из которого делают парусные канаты. Такой материал даёт гибкость, лёгкость и защиту одновременно.

Что показали испытания

"Несмотря на небольшие различия между четырьмя протестированными материалами, все они снижали риск значительных и критических повреждений, которые обычно приводят к сильному кровотечению и потере тканей или конечностей", — сказал доктор Том Кларк.

Его коллега добавил немного информации о технологии материалов.

"Наше исследование показало, что устойчивые к укусам материалы… могут снизить ущерб от нападений крупных белых и тигровых акул по сравнению со стандартным неопреновым гидрокостюмом", — добавил профессор Чарли Хувинерс.

Учёные оценивали повреждения по четырём уровням тяжести: от поверхностных до критических. Выяснилось, что новые материалы уменьшают глубину и масштаб травм, сохраняя шанс на выживание при нападении крупной акулы.

Советы шаг за шагом: как выбрать защитный гидрокостюм

Определите, для чего нужен костюм: для дайвинга, серфинга или подводного плавания. Обратите внимание на материал: полиэтиленовые варианты более гибкие и удобные. Уточните уровень сертификации — лучше выбирать модели, прошедшие независимые испытания. Проверьте вес и удобство: костюм должен сидеть плотно, но не сковывать движения. Сравните стоимость: брендовые решения дороже, но часто долговечнее.

А что если акулы будут игнорировать защиту?

Костюм не отпугивает акулу — он лишь снижает последствия нападения. Если хищник решит атаковать, удар и укус всё равно произойдут. Однако материал поможет уменьшить кровопотерю и сохранить ткани, а значит, даст шанс дождаться помощи. Это делает его частью комплексной стратегии безопасности вместе с сетками, патрулированием пляжей и технологиями отпугивания.

FAQ

Как выбрать лучший гидрокостюм от укусов акул?

Ищите модели с независимыми испытаниями и подходящие именно для ваших видов спорта.

Сколько стоит такой костюм?

Цена варьируется от 800 до 2000 долларов, в зависимости от бренда и материала.

Можно ли использовать костюм повторно после укуса акулы?

Да, но его обязательно нужно проверить на повреждения. При сильных порезах требуется замена.

Мифы и правда

Миф: такие костюмы делают человека неуязвимым.

Правда: они лишь уменьшают тяжесть травм.

Миф: акула не будет кусать человека в защитном костюме.

Правда: костюм не влияет на поведение акулы.

Миф: обычный неопрен защищает так же.

Правда: неопрен практически не снижает ущерб от укуса.

Три интересных факта

Белая и тигровая акулы входят в тройку видов с наибольшим числом смертельных атак. Первые защитные костюмы для дайверов делались из металлической кольчуги. Современные материалы для гидрокостюмов используют те же волокна, что и в парусных канатах и бронежилетах.

Исторический контекст

XX век: массовое распространение дайвинга и серфинга повысило число встреч с акулами.

1980-е: появились кольчужные костюмы для профессиональных дайверов.

2000-е: разработаны первые лёгкие композиты для гидрокостюмов.

2020-е: Австралия проводит системные испытания материалов, устойчивых к укусам акул.

Уточнения

Гидрокостю́м — это специальная одежда, предназначенная для дайвинга, подводной охоты, водолазных работ, сёрфинга, виндсёрфинга, кайтсёрфинга, фридайвинга и других водных видов спорта.



Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

