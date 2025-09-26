Эффект тропического фрукта: улучшает метаболизм лучше, чем диетические продукты

Многие думают, что чем меньше сахара в продукте, тем он полезнее. Однако недавние исследования показывают: всё не так однозначно. Тропический фрукт манго, несмотря на высокое содержание сахара, способен помогать в профилактике диабета и улучшать обмен веществ.
Речь идёт не о теоретических предположениях, а о результатах клинического испытания, где манго сравнили с батончиками мюсли, содержащими меньше сахара. Итог оказался неожиданным: фрукт оказался полезнее для метаболизма и состава тела.
Манго — один из самых сладких фруктов. В нём может быть более 30 граммов сахара, что выше, чем в большинстве "диетических" снеков. Казалось бы, это делает его не лучшим выбором для перекуса. Но всё решает контекст.
"Важно не только содержание сахара, но и общий контекст питания", — сказала доцент кафедры диетологии и пищевых исследований Раде Басири.
Фруктовый сахар поступает в организм вместе с клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые помогают усваивать глюкозу мягче. А вот промышленные батончики, даже с низким уровнем сахара, могут содержать мало питательных веществ и оказывать обратный эффект.
Участников разделили на две группы. Одни каждый день получали порцию свежего манго, другие — батончик мюсли с низким содержанием сахара. В течение полугода учёные отслеживали уровень сахара в крови, реакцию организма на инсулин и изменение жировых отложений.
Результаты оказались неожиданными: у группы с манго улучшился гликемический контроль, повысилась чувствительность к инсулину и уменьшилось количество жира. У группы с батончиками таких эффектов не наблюдалось.
Подобным действием обладают ягоды, яблоки и цитрусовые. Они также богаты клетчаткой и антиоксидантами, но сахара в них меньше. Однако уникальная комбинация нутриентов в манго делает его особенно интересным фруктом для профилактики преддиабета.
Если по каким-то причинам манго не подходит, стоит выбирать сезонные фрукты с низким гликемическим индексом и сочетать их с белком.
Как выбрать манго?
Лучше брать слегка мягкие фрукты с ярким ароматом. Жёсткие можно дозарить при комнатной температуре.
Сколько стоит манго?
Цена зависит от сезона и региона: от 200 до 600 рублей за килограмм. В замороженном виде манго дешевле и доступнее круглый год.
Что лучше для перекуса: манго или яблоко?
Яблоко содержит меньше сахара и калорий, но манго даёт больше антиоксидантов и витамина С. Оба варианта полезны, если употреблять их умеренно.
Клетчатка и витамины в манго способствуют нормализации сна и поддержке нервной системы. Правильное питание, в том числе употребление фруктов, снижает уровень стресса, что особенно важно для людей с преддиабетом.
Уточнения
Ма́нго - плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).Один из крупнейших экспортёров этого вида манго — Индия. Название "манго" появилось в Европе во время торговли пряностями с Южной Индией в XV и XVI веках.
