Ученые сделали важное открытие подо льдами Антарктиды. С помощью спутника CryoSat-2 удалось выявить 85 ранее неизвестных "активных" озер. Теперь их общее количество составляет уже 766, и более двух сотен из них проявляют признаки цикличных изменений уровня воды. Эти водоемы играют значительную роль в динамике ледников и способны влиять на океанические течения.
Вода под ледниками появляется двумя путями: благодаря геотермальному теплу и за счет трения ледника о породу. Талая вода скапливается в низинах и формирует замкнутые водоемы. Они могут менять скорость движения ледников, а при прорыве — попадать в океан, где нарушают привычные течения и экосистемы.
Из 766 озер в Антарктиде 231 признано активным. Уровень воды в них поднимается и опускается, что отражается на высоте ледника. Такие процессы не всегда связаны с климатом, поэтому ученые используют спутниковые методы для отслеживания скрытых изменений.
"Зарубежные направления, я думаю, что это прежде всего страны ближнего лета: это Турция и Ег", — отметил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер
Если одно из крупных озер неожиданно прорвется, в океан поступят миллиарды тонн пресной воды. Это может изменить соленость и нарушить устойчивые течения, влияя на климат планеты. Именно поэтому ученые уделяют такое внимание подобным процессам.
Миф: под ледниками нет жидкой воды, все намертво промерзло.
Правда: под Антарктидой сотни озер с жидкой водой, многие из них активны.
Миф: такие озера не влияют на океан.
Правда: их прорыв способен менять течения и экосистемы.
Открытие 85 новых "активных" подледных озер в Антарктиде существенно расширяет понимание ученых о внутренней динамике ледников и их влиянии на климатические процессы. Эти скрытые водоемы не только регулируют скорость движения ледников, но и могут оказывать прямое воздействие на океанические течения и экосистемы. Продолжение исследований с помощью спутников, подобных CryoSat-2, позволит точнее прогнозировать глобальные климатические изменения и подготовиться к возможным последствиям.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?