Там, где вечная мерзлота: под льдами Антарктиды оживает целый мир — найдено 85 новых живых озёр

Наука

Ученые сделали важное открытие подо льдами Антарктиды. С помощью спутника CryoSat-2 удалось выявить 85 ранее неизвестных "активных" озер. Теперь их общее количество составляет уже 766, и более двух сотен из них проявляют признаки цикличных изменений уровня воды. Эти водоемы играют значительную роль в динамике ледников и способны влиять на океанические течения.

Подледное озеро Антарктиды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подледное озеро Антарктиды

Как образуются подледные озера

Вода под ледниками появляется двумя путями: благодаря геотермальному теплу и за счет трения ледника о породу. Талая вода скапливается в низинах и формирует замкнутые водоемы. Они могут менять скорость движения ледников, а при прорыве — попадать в океан, где нарушают привычные течения и экосистемы.

Роль активных озер

Из 766 озер в Антарктиде 231 признано активным. Уровень воды в них поднимается и опускается, что отражается на высоте ледника. Такие процессы не всегда связаны с климатом, поэтому ученые используют спутниковые методы для отслеживания скрытых изменений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оценивать состояние ледников только по таянию поверхности.
  • Последствие: недооценка роли подледных водоемов.
  • Альтернатива: использование спутниковых радиовысотомеров, которые выявляют изменения в толщине льда.

А что если

Если одно из крупных озер неожиданно прорвется, в океан поступят миллиарды тонн пресной воды. Это может изменить соленость и нарушить устойчивые течения, влияя на климат планеты. Именно поэтому ученые уделяют такое внимание подобным процессам.

Мифы и правда

  • Миф: под ледниками нет жидкой воды, все намертво промерзло.

  • Правда: под Антарктидой сотни озер с жидкой водой, многие из них активны.

  • Миф: такие озера не влияют на океан.

  • Правда: их прорыв способен менять течения и экосистемы.

Три интересных факта

  • Самое известное подледное озеро — Восток, его площадь сопоставима с Онегой.
  • В некоторых озерах обнаружены микроорганизмы, существующие в изоляции сотни тысяч лет.
  • Изменения в подледных водоемах могут происходить незаметно десятилетиями.

Открытие 85 новых "активных" подледных озер в Антарктиде существенно расширяет понимание ученых о внутренней динамике ледников и их влиянии на климатические процессы. Эти скрытые водоемы не только регулируют скорость движения ледников, но и могут оказывать прямое воздействие на океанические течения и экосистемы. Продолжение исследований с помощью спутников, подобных CryoSat-2, позволит точнее прогнозировать глобальные климатические изменения и подготовиться к возможным последствиям.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
