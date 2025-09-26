Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна
Собака из сказки: чем далматин покоряет семьи и почему с ним бывает непросто
Несвоевременная замена антифриза — прямой путь к капитальному ремонту: почему замена спасает систему
Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность
Съедобный на вид гриб скрывает яд: эти находки в лесу смертельно опасны
Осень разрушает вашу кожу? Вот как восстановить её с помощью простых шагов

Шёпот древних богов: Египет снова удивляет, проклятие безымянного царя ожило в подземной гробнице

5:16
Наука

Археологические находки в Египте до сих пор способны удивлять. В Абидосе, древнем некрополе на горе Анубис, исследователи обнаружили большую известняковую погребальную камеру царя, чьё имя утрачено. Эта гробница пролежала под землёй около 3600 лет и открыла новые страницы истории "эпохи хаоса" Древнего Египта.

Раскопки археологов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки археологов

Неизвестный владыка Абидоса

"Его имя было указано в надписях, но не сохранилось из-за разграбления древних гробниц", — сказал профессор Пенсильванского университета Йозеф Вегнер.

Гробница находится на глубине около семи метров и включает сводчатые помещения из кирпича-сырца и камня. По размерам и оформлению она явно принадлежала высокопоставленному правителю. Архитектура сочетает черты Среднего царства и традиции Второго переходного периода.

Кому могла принадлежать гробница

Исследователи предполагают, что погребение может относиться к царям Сенаибу или Паентжени, чьи собственные усыпальницы пока не найдены. Обнаружение рядом с комплексом других царских построек усиливает вероятность принадлежности правителю династии Абидоса.

Значение находки

Абидос был ключевым центром культа Осириса и традиционным местом захоронений знати. Открытие новой камеры подтверждает, что местные правители соперничали за священные земли и пытались закрепить своё влияние.

Историки относят находку ко Второму переходному периоду (около 1640-1540 гг. до н. э.), когда Египет распался на несколько государств. Это время считается одним из наименее изученных в египетской истории.

Сравнение гробниц

Гробница Особенности Время
Сенебкай (2014) Камера из известняка, династия Абидоса XV век до н. э.
Новая находка Большая камера, высокие своды, утраченные надписи ~XVI-XVII вв. до н. э.

Советы шаг за шагом: как работают археологи

  1. Проводят консервацию — укрепляют стены, фиксируют хрупкие фрагменты.

  2. Используют магнитометрию и фотограмметрию для сканирования подземных структур.

  3. Сопоставляют архитектуру с другими захоронениями.

  4. Выявляют и собирают обломки с надписями, которые могут содержать имя правителя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: преждевременные выводы без подтверждённых находок.
    Последствие: искажение исторической картины.
    Альтернатива: многоступенчатый анализ архитектуры и артефактов.

  • Ошибка: проводить раскопки без консервации.
    Последствие: разрушение уникальных памятников.
    Альтернатива: совмещение раскопок с укреплением конструкций.

А что если…

Если в Абидосе найдут больше усыпальниц, историки смогут восстановить полную линию царей Второго переходного периода и лучше понять, как Египет вновь объединился в эпоху Нового царства.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Дополняет картину Второго переходного периода Имя царя утрачено
Подтверждает существование династии Абидоса Высокий риск разрушений при раскопках
Используются современные технологии анализа Много данных пока фрагментарны

FAQ

Почему имя царя не сохранилось?
Гробница была разграблена в древности, и надписи повреждены.

Как археологи определяют владельца без имени?
По архитектуре, размерам, расположению и сопоставлению с другими памятниками.

Почему Абидос так важен?
Это не только царский некрополь, но и культовый центр Осириса.

Мифы и правда

  • Миф: все цари Египта известны.
    Правда: список далеко не полный, и новые находки его уточняют.

  • Миф: если имя стёрто, узнать владельца невозможно.
    Правда: архитектура и сопутствующие находки дают подсказки.

Три интересных факта

  1. В 2014 году в Абидосе нашли гробницу царя Сенебкая, что подтвердило существование ранее неизвестной династии.

  2. Второй переходный период называют временем "воюющих государств".

  3. Абидос упоминался ещё в текстах Древнего царства как место культа Осириса.

Исторический контекст

Второй переходный период (1640-1540 гг. до н. э.) ознаменовался раздробленностью Египта: Фивы, гиксосы и местные правители боролись за власть. Эти события подготовили почву для становления могущественного Нового царства. Новая находка в Абидосе — важное доказательство, что на юге существовала своя царская династия, до недавнего времени неизвестная.

Каждое новое открытие в Абидосе помогает заполнить пробелы и восстановить утраченную историю Египта, приближая учёных к пониманию, как страна пережила кризис и вышла на новый этап расцвета.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Садоводство, цветоводство
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна
Собака из сказки: чем далматин покоряет семьи и почему с ним бывает непросто
Несвоевременная замена антифриза — прямой путь к капитальному ремонту: почему замена спасает систему
Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность
Съедобный на вид гриб скрывает яд: эти находки в лесу смертельно опасны
Шёпот древних богов: Египет снова удивляет, проклятие безымянного царя ожило в подземной гробнице
Осень разрушает вашу кожу? Вот как восстановить её с помощью простых шагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.