Что скрывала скала: в Турции нашли римский стадион

В турецком Средиземноморье, в зоне раскопок античного города Сиедра, археологи сделали сенсационную находку — обнаружили римский стадион, возведённый около двух тысячелетий назад.

Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Археологические раскопки

Это открытие проливает свет на спортивные и культурные традиции некогда процветавшего портового города.

Раскрытие стадиона стало важным достижением для команды археологов, возглавляемой Эртугом Эргурером из Университета Алааддина Кейкубата в Алании. Возведённое прямо в скальной породе, сооружение веками оставалось полускрытым, были видны лишь отдельные части сидений до начала текущих раскопок. Полученные данные свидетельствуют о том, что стадион мог вмещать от двух до трёх тысяч зрителей, что делает его весьма значительным сооружением для своей эпохи.

Сиедра, расположенная в районе Аланья провинции Анталья, была постоянно обитаема с IX века до нашей эры и играла роль важного портового центра, наблюдая взлеты и падения множества цивилизаций, пишет planet-today.