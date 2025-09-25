Монстр из глубин? Гигантские ядовитые медузы Чёрному морю не грозят, но есть нюанс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический успокоил всех любителей Чёрного моря: встретить медузу-злодея с 20-метровыми щупальцами, выброшенную на побережье Техаса, в наших водах просто невозможно.

Он пояснил, что в Чёрном море не обитают такие гиганты. Здесь самой крупной медузой является корнерот, у которой щупальца могут достигать 30 сантиметров. Встреча с ней может привести к ожогу — это неприятно, но, к счастью, не смертельно, сообщает сайт aif.ru.

Также он упомянул, что морской дракончик может быть опасен — его укол может быть очень болезненным.

Напомним, что медузу с длинными щупальцами, о которой говорили ранее в научном сообществе, назвали Drymonema larsoni, а в народе — "розовыми злодеями".

