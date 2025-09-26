Море, где не тонут, но исчезают: один глоток запускает обратный отсчёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:04
Наука

В самой низкой точке суши, в Иорданской рифтовой долине, лежит озеро, которое все зовут морем. Оно даёт ощущение невесомости и вечного отдыха, но на деле работает как "соляная ловушка": вода испаряется, соль остаётся, а мифы о бессмертии соседствуют с очень реальными рисками для здоровья и самой экосистемы. Ниже — разбор без романтизации: как устроено Мёртвое море, чем опасна "несущая" вода, почему уровень падает и что туристу стоит знать до поездки.

Вода
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Самая глубокая ошибка природы

Мёртвое море — конечный пункт для реки Иордан: стока наружу нет, испарение под солнцем идёт веками, минералы концентрируются. Отсюда редкая плотность воды и почти полное отсутствие жизни: выживают лишь экстремофильные бактерии и грибки. Это же место — геологический "шов" Земли: Африканская и Аравийская плиты расходятся на миллиметры в год, углубляя котловину. Воздух плотнее, УФ-сигнал мягче, давление выше — вместе это создаёт иллюзию курортного рая. Но сама рассольная "супер-жидкость" требует дисциплины.

Легенды соляного столпа

Асфальтовое море — древнее имя региона: битум из глубин поднимался на поверхность, его использовали для мумификаций и ремёсел. Библейские сюжеты о Содоме и Гоморре, "соляном столпе", огненном дожде и карах — часть культурной памяти, которую подпитывает реальная сейсмичность, серные залежи и исторические хроники. Кумранские пещеры на северо-западе подарили миру свитки — ещё одно напоминание, что это место хранит не только соль, но и знания.

Иллюзия бессмертия: почему "нельзя утонуть" — опасный миф

Плотность рассола держит тело у поверхности — фото "лежу и читаю газету" стали открыткой региона. Но стоит перевернуться лицом вниз, и то, что удерживало, превращается в проблему: таз и ноги всплывают, голова уходит под воду, переворот назад даётся с трудом. Плюс агрессивная солёность обжигает глаза и слизистые, мгновенно вызывает панику. Один глоток рассола — удар по электролитам и работе сердца. Поэтому на пляжах — запреты на ныряние, брызги, алкоголь. Иллюзия безопасности — главная причина ЧП.

Химия, которая не прощает

Гиперсолёная вода — это не "соль для ванн", а концентрат хлоридов магния, натрия, калия, кальция. Случайные глотки нарушают баланс ионов в крови, провоцируя судороги, аритмии, отёк лёгких и перегрузку почек. Даже без проглатывания длительное пребывание раздражает кожу и слизистые, а микроповреждения жжёт так, что о "релаксе" речи нет. Здесь тонкая граница между терапевтическим эффектом (кожные заболевания, дыхательные практики) и химическим стрессом.

Медленная смерть Мёртвого моря

С середины XX века страны бассейна Иордана активно изымают пресную воду для ирригации и городов. До озера доходит лишь малая доля прежнего стока, южная часть откачивается в испарительные бассейны ради минералов. Итог — минус ~1 метр уровня в год, отступающие берега и тысячи карстовых воронок от растворяющихся соляных "пустот". Грандиозные проекты переброски воды из Красного моря упираются в экологические риски смешения рассолов: цветение, гипсовые осадки, потеря уникальности.

Сравнение: "открытка-курорт" и реальность

Критерий Образ "спа-рая" Как на самом деле
Плавучесть Невесомость и безопасность Опасность переворота лицом вниз, жжение глаз
Вода Целебная соль Агрессивный химраствор, строгие правила
Климат "Полезный воздух" Сильное солнце, обезвоживание, давление
Берег Пляж "у двери отеля" Отступающая линия, провалы, закрытые участки
Экология Вечная достопримечательность Падение уровня, промышленный забор воды

Советы шаг за шагом: безопасное купание

  1. Готовьтесь заранее. Никакого бритья/пилингов за 24-48 часов. Возьмите герметичный чехол, бутылку воды 0,5-1 л на человека, аптечный физраствор для промывки глаз, шлёпанцы с хорошей фиксацией, светозащитные очки, головной убор, крем SPF50+ (лицо и уши), полотенце-"микрофибра", бутылку пресной воды для ополаскивания кожи, рюкзак или водонепроницаемый мешок.

  2. Оглянитесь на пляжный щит. Запомните запреты: не нырять, не брызгаться, не плавать на животе, не пить спиртное до воды.

  3. Входите медленно. По колено — оценили самочувствие — по пояс. Ложитесь на спину с разведёнными руками.

  4. Держите лицо сухим. Волосы лучше собрать. Любое попадание в глаза — промыть физраствором или пресной водой, не тереть.

  5. Время в воде: 10-15 минут. Больше — лишь по самочувствию и без микротравм.

  6. Выход — не спеша. Сразу под душ, тщательно смойте соль, увлажните кожу кремом/лосьоном.

  7. Красота без риска. Грязевые аппликации — не на свежие царапины; украшения и часы оставьте в номере: металл темнеет.

  8. Для детей и людей с хроническими болезнями. Не пускайте малышей в воду; при сердечно-сосудистых, дерматологических и ЛОР-проблемах сначала — консультация врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ныряние "ради кадра"→ Резь в глазах, паника, риск аспирации→ Только плавание на спине, фото стоя у кромки воды.

  • Трение глаз солёными руками→ Усиление ожога роговицы→ Промыть физраствором/пресной водой из бутылки, моргать, не тереть.

  • Алкоголь до купания→ Потеря координации→ Полный трезвый режим, вода и электролитный напиток в термосе.

  • Долгое лежание в рассоле→ Обезвоживание, раздражение кожи→ 10-15 минут в воде, затем душ и крем-"увлажнялка".

  • Босиком по кромке→ Порезы, ожоги соли→ Плотные шлёпанцы/акваобувь.

А что если…

  • …уровень моря будет падать дальше? Туристическая зона сместится, часть берегов станет недоступной, провалы участятся, промышленная добыча подорожает.

  • …запустить канал из Красного моря? Появятся техногенные риски: химическая стратификация, цветение, осадки гипса; потребуется дорогая ступенчатая система контроля.

  • …ограничить забор воды из Иордана? Гидробаланс улучшится, но нужно международное соглашение и модернизация сельхозполива (капельные системы, повторное использование воды).

Плюсы и минусы

Что даёт Мёртвое море Плюсы Минусы
Климат и воздух Мягкий УФ, комфорт дыхания Риск обезвоживания, перегрев
Вода и грязи Терапия кожи, разгрузка суставов Агрессивный состав, строгие ограничения
Туризм и спа Экономика региона, сервис Давление на экосистему, мусор
Добыча минералов Калийные соли, бром, магний Ускоряет падение уровня

FAQ

Можно ли утонуть в Мёртвом море? Да, если перевернуться лицом вниз и сделать глоток рассола. Плавать только на спине и держать голову сухой.

Сколько безопасно находиться в воде? 10-15 минут за один заход, после — душ и увлажнение.

Нужны ли очки? Плавательные очки для защиты глаз допустимы, но нырять запрещено. Физраствор в кармане — лучшая страховка.

Когда лучше ехать? Осень и ранняя весна: не так жарко, меньше риск перегрева.

Помогает ли при псориазе? Часто да, но режим купаний и грязей согласуют с врачом.

Мифы и правда

  • Миф: "В Мёртвом море невозможно утонуть". Правда: плотность помогает держаться на спине, но переворот и глоток рассола опасны.

  • Миф: "Это безопасный спа для всех". Правда: есть противопоказания, детям заход в воду не рекомендуют.

  • Миф: "Уровень моря стабилен веками". Правда: он падает, берег уходит, образуются провалы.

Сон и психология

Повышенная концентрация бромидов в воздухе и стабильное атмосферное давление создают эффект "успокоения": многие отмечают улучшение засыпания и снижение тревожности. Но дневной сон под палящим солнцем с риском перегрева — плохая идея: соблюдайте тень, таймер на 20-30 минут и воду под рукой.

3 интересных факта

  1. В древности с поверхности озера собирали "плавучий битум" и меняли его на благовония и специи.

  2. Плотность воды сезонно меняется: после дождей плотность чуток падает, летом — растёт.

  3. Отели, стоявшие "на первой линии" в 1980-е, сегодня порой в километрах от кромки воды — дорожки к пляжу удлиняются каждый год.

Исторический контекст

  • Античность: Асфальтовое море — место добычи соли и битума, торговые караваны.

  • Средневековье: паломники обходят "проклятую воду", легенды множатся.

  • XX век: открытие Кумранских свитков, старт масштабной ирригации, падение уровня.

  • XXI век: проекты переброски воды, экотуризм, усиливающиеся провалы берегов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
