Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце не мотор: тревожные звоночки, которые звучат тише, чем надо — цена молчания слишком высока
Соседи жгут спирали, а вы просто сажаете: кусты, после которых комары исчезают как дым
Там, где вечная мерзлота: под льдами Антарктиды оживает целый мир — найдено 85 новых живых озёр
Женщины обладают невидимой защитой от собак: раскрыт секрет, почему их почти никогда не кусают
Судьба предопределена: Сергей Безруков задумался о профессиональном будущем своих детей
Старые моторы дают фору новым: эти двухлитровые агрегаты переживают поколения
Удар по импорту редкоземельных металлов: два российских предприятия заключили соглашение
Море, где не тонут, но исчезают: один глоток запускает обратный отсчёт
Ковры уходят в прошлое: этот материал задаёт новый стандарт в дизайне интерьеров

Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу

Наука

Зима 2021 года навсегда запомнилась жителям Техаса: тысячи семей оказались в ледяных домах без электричества и отопления. В апреле и мае 2025-го аномальные снегопады обрушились на регионы России, парализовав дороги и уничтожив посевы. Всё это происходит на фоне постоянных новостей о нагревании планеты. Кажется парадоксом, но именно глобальное потепление запускает цепь процессов, которые делают зимы всё более суровыми и непредсказуемыми.

Глобально потепление
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Глобально потепление

Когда барьер перестает работать

На Северном полюсе Земли вращается гигантский воздушный вихрь — полярный вихрь, который удерживает холод в арктических широтах. Но Арктика нагревается вдвое быстрее, чем остальная планета. Лёд тает, поверхность океана поглощает больше солнечного тепла, разница температур между полюсом и умеренными зонами снижается. В результате вихрь теряет устойчивость. Холодные массы начинают "прорываться" далеко на юг, принося снегопады туда, где их обычно не бывает. За последние три десятилетия такие сбои участились в полтора раза.

Океан и его новые привычки

Гольфстрим — это природная "печка" Европы и северо-запада России. Он переносит тепло из тропиков к берегам Британии, Норвегии и Мурманска. Но таяние гренландских ледников вливает в океан гигантские объемы пресной воды. Она нарушает механизм погружения солёной воды в глубины, без которого не работает весь тепловой конвейер. С середины прошлого века его скорость снизилась на 15%. Европа и западная Россия постепенно теряют естественный источник тепла, что оборачивается всё более холодными зимами.

Атмосфера-губка

Океан, становясь теплее, испаряет больше влаги — около 7% на каждый градус потепления. Атмосфера наполняется влагой, словно губка. Когда влажный воздух встречает арктический холод, результат ошеломляющий: мощные снегопады, за несколько часов дающие месячную норму осадков. Снежных дней становится меньше, но отдельные снегопады — сильнее и разрушительнее.

Сравнение последствий глобального потепления

Регион Последствие Пример
Европа Более суровые зимы Замерзшие фонтаны в Риме
США Аномальные холода Техас без электричества
Россия Снегопады весной Июньские заморозки
Южная Европа Сильные бури Снег в Мадриде

Советы шаг за шагом: как подготовиться к зимним аномалиям

  1. Проверяйте исправность систем отопления заранее.

  2. Держите дома запас свечей, батареек и фонариков.

  3. Храните продукты, которые не требуют готовки.

  4. Используйте утепляющие плёнки и ткани для окон.

  5. Заведите термосы и электрообогреватели с аварийным питанием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на прогнозы за неделю.
    Последствие: неожиданный снегопад застает врасплох.
    Альтернатива: следить за метеоалертами в режиме реального времени.

  • Ошибка: хранить урожай в неподготовленных помещениях.
    Последствие: заморозки губят продукты.
    Альтернатива: использовать утепленные погреба и теплицы.

  • Ошибка: отсутствие резервного источника тепла.
    Последствие: дом промерзает за сутки.
    Альтернатива: генератор или буржуйка.

А что если…

  • Гольфстрим остановится полностью? Тогда Северная Европа может стать похожей на Сибирь.

  • Арктика растает быстрее прогнозов? Ударные волны холода достигнут даже субтропиков.

  • Мы резко сократим выбросы? Процессы замедлятся, но полностью не исчезнут.

Плюсы и минусы изменений климата

Плюсы Минусы
Новые сельхозкультуры в северных регионах Разрушительные снегопады
Более мягкие зимы в Сибири Аномальные морозы в Европе
Сокращение ледников открывает новые пути Риск остановки Гольфстрима
Больше влаги в атмосфере Наводнения и ледяные дожди

FAQ

Почему глобальное потепление вызывает холода?
Потому что нарушаются механизмы циркуляции воздуха и океана.

Можно ли предсказать сильные снегопады?
Да, но только за несколько дней: полярный вихрь нестабилен.

Какие регионы страдают больше всего?
Северная Америка, Европа и Россия, находящиеся в зоне действия Гольфстрима и арктических масс.

Что лучше для защиты урожая?
Использовать теплицы, системы подогрева и укрывные материалы.

Мифы и правда

  • Миф: если много снега, значит, глобальное потепление — выдумка.
    Правда: обилие снега — прямое следствие перегретых океанов.

  • Миф: холодные зимы спасают планету от перегрева.
    Правда: они лишь отражение нарушенного баланса климата.

  • Миф: сильные морозы случаются только на севере.
    Правда: теперь они могут ударить и по субтропикам.

Интересные факты

  1. Зимой 2018 года в Сахаре выпал снег толщиной до 40 см.

  2. В январе 2021-го в Мадриде выпала месячная норма снега за 36 часов.

  3. Летом 2020-го в Сибири зафиксировали температуру +38 °C — рекорд для Арктики.

Исторический контекст

  • В 1816 году произошёл "год без лета" после извержения вулкана Тамбора. Мир уже видел, как климатические сбои влияют на урожай и жизнь людей.

  • В XX веке наука научилась связывать потепление с выбросами углекислого газа.

  • Сегодня человечество сталкивается с новой реальностью: климатические аномалии стали нормой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Экономика и бизнес
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Мир. Новости мира
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Домашние животные
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Удар по импорту редкоземельных металлов: два российских предприятия заключили соглашение
Море, где не тонут, но исчезают: один глоток запускает обратный отсчёт
Ковры уходят в прошлое: этот материал задаёт новый стандарт в дизайне интерьеров
Дальняя дорога может обернуться бедой: что проверить в машине заранее
Виски выдают возраст громче паспорта: эти домашние приёмы убирают седину надёжнее салонных процедур
То, что должно было спасти, теперь убивает: раскрыта опасность кастрации и стерилизации питомцев
Забытая деревенская еда: эта уникальная крупа действует нежно, но работает как щётка для организма
Даже лучшие макароны превращаются в безвкусную клейкую массу, если забыть эти правила
Утренняя кардиотренировка работает как жиросжигающая кнопка — вот почему
Железный монстр на колёсах: уникальная Niva продаётся дешевле себестоимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.