Бессмертие отменяется: почему природа сильнее всех биотехнологий

Радикальное продление жизни в 21 веке, при всех достижениях биотехнологий, считается крайне маловероятным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-педиатр, специалист в области клинической лабораторной диагностики и организации здравоохранения Александр Карасев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)

По его словам, продление жизни зависит от множества факторов, и единый путь к решению этой задачи пока не найден. Современная медицина добилась значительного прогресса в ранней диагностике и терапии заболеваний, но ускорить процесс радикального увеличения продолжительности жизни пока не удается.

"Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в 2024 году, ни одна популяция живого не демонстрирует стабильного прироста средней продолжительности жизни на 0,3 года ежегодно, что необходимо для выхода за предел текущих прогнозов. Сегодня лишь около 5% новорожденных имеют шанс дожить до 100 лет", — отметил Карасев.

Эксперт подчеркнул, что в прошлом столетии средняя продолжительность жизни значительно увеличилась, но темпы этого роста замедляются. Одной из причин являются болезни, связанные со старением организма.

"Существуют болезни, вызванные накоплением клеточных повреждений, мутаций ДНК, снижением гормональной активности и нарушением работы эндокринной системы. Пока наука не создала препаратов, которые могли бы системно воздействовать на эти процессы", — объяснил он.

Карасев добавил, что борьба со старением требует комплексного подхода: отказа от вредных привычек, правильного питания, регулярных медицинских обследований и изучения новых биологических механизмов.

"Исследования сегодня сосредоточены на изучении митохондрий, межклеточного матрикса и белковых структур — процессов, напрямую влияющих на старение. Появление препаратов, способных воздействовать на эти механизмы, могло бы стать революцией в продлении жизни, но пока это остается задачей будущих исследований", — заключил врач.